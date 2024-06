Pourquoi la montagne est-elle si haute ? RIP Démocratie

Certains, à la vue des résultats des Européennes s’imaginent que le système a subi une défaite, car le président probablement porté par sa tendance narcissique a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale. Certes, les médias en ont pour leur argent et le spectacle est de qualité ! Est-ce cependant le but d’une "démocratie" que de générer assez de rebondissements pour attirer de l’audience ou vendre du papier ? Poser la question revient à y répondre tant ces mobiles sont loin des bénéfices qu’un tel régime serait censé apporter au bien public.

Hélas, ces élections sont un réel désastre. Laissons les partis pour lesquels les uns et les autres auraient bien vu un score supérieur et prenons ceux qui auraient dû être nettement plus bas.

Pour nombres de commentateurs le choix de Valérie Hayer démontre la volonté de Macron de laisser son camp enregistrer un mauvais score dans le but de se poser ensuite en bouclier contre le soi-disant fascisme parait-il incarné par le front national.

On peut en discuter à l’infini, mais Jean-Marie le Pen est sur la touche comme ses compagnons d’armes et même le service d’ordre du RN n’a plus ces dernières années à son actif une seule de ces bavures qui assirent sa réputation. (Comme elles établirent celles du SAC pour ceux capables de se souvenirs de temps plus virils)

Donc admettons la volonté macronnienne d’encaisser une défaite et intéressons-nous aux résultats de la machine à perdre. Selon les résultats les listes Liste Ensemble et la liste Liste d'union à gauche ont recueilli respectivement 14,60% et 13,83% des suffrages soit 3 614 646 et 3 424 216 voix . En tout en 2024, après 7 ans de macronisme et 1100 milliards de dettes supplémentaires plus de 7 Mio de nos concitoyens ont voté soit pour la macronnie soit pour un individu dont l’activité au service des intérêts américains dépasse le seuil du doute raisonnable.

Si la soi-disant démocratie suppose de laisser chacun libre de son suffrage, la raison d’un tel choix interroge.

On peut psychologiser sur le syndrome de Stockholm d’individus inquiets de la grande transformation du monde qui se crispent face à ces évolutions. Pourtant, les faits semblent tellement évidents qu’il semble impossible d’imputer plusieurs millions de voix d’adultes réputés majeurs à une telle cause. Il convient de fouiller davantage et en réalité d’aller chercher la cause originale au fond des dysfonctionnements de la démocratie.

Oserais-je rappeler Périclés et son oraison aux morts athéniens durant la guerre du Péloponnèse ? Thucydide nous a legué son discours ! Vrai ou faux, je laisse les historiens en débattre, il incarne la conception que les athéniens ont d’eux-mêmes et de leur régime politique.

Seuls nous considérons l'homme qui n 'y participe pas comme un mutile et non comme un oisif. C'est par nous-mêmes que nous décidons des affaires, que nous nous en faisons un compte exact pour nous, (...)Les autres, l'ignorance les rend hardis, la réflexion indécis.

ces hommes n'ont pas voulu se laisser dépouiller et pour laquelle ils ont péri courageusement dans le combat ; pour sa défense nos descendants consentiront à tout souffrir.

Tout est dit, le citoyen athénien s’informe sur la politique dont il paiera le prix y compris par le sacrifice de sa vie pour défendre sa citée.

Oserais-je un parallèle avec les électeurs macronistes et Glücksmanniens. Ont-ils réellement voté en connaissance de cause pour des partis qui avaient provoqué l’explosion de la dette française et prôné le sacrifice de notre pays, ses intérêts vitaux et son niveau de vie au profit des américains ? L’hypothèse semble osée et on se rappelle ces deux charmantes jeunes filles interrogées sur les raisons de leur vote pro macronnien en 2017 : Car il a un beau sourire ! Tout était dit là aussi, les mêmes causes furent invoquées pour l’électorat Glücksmann crédité d’un ralliement car l’individu présente bien et dispose d’un certain bagout, bien aidé au moment où les médias le mettaient en valeur. Ces gens se rendent-ils compte que leur bulletin peut les conduire à mourir dans les plaines d’Ukraine pour défendre les actifs de BlackRock ?

Voilà la face hideuse de l’ennemi, cette vision de la politique insouciante, préservée des conséquences, consumériste a oublié que les archers scythes rabattaient les citoyens vers l’agora sous peine d’amende. Dans son inconscience elle a perdu son caractère de démocratie.

Pour ceux engagés, qui consentent l’effort de s’informer (Tâche exigeante) les déceptions succèdent aux déceptions et suffrage après suffrage l’échec de nos gouvernants échoue à porter les conséquences qu’il devrait avoir ! Normal, lutter contre l’inertie relève du travail de titan et de l’échec assuré ! En politique aussi la loi de Gresham joue et si la mauvaise monnaie ne chasse pas la bonne , le mauvais citoyen anéanti le bon !

Faut-il s’étonner que ce régime peine désormais à recruter des adeptes ? Il constitue certes un formidable cheval de Troie pour les intérêts américains bien soutenus par la cavalerie hollywoodienne. Hélas, pour des dirigeants amoureux de leur nation et de ses intérêts (Ou pas, n’exagérons pas, il existe d’autres trahisons que la bourgeoisie compradore) aliéner leur nation n’est pas forcément l’objectif.

La Chine limite la participation citoyenne, pas forcément pour le meilleur comme l’a montré les excès de sa politique anti covid (Curieux qu’elle fasse rêver nos dirigeants non ?). La Russie a elle bénéficié d’un accord politique original où le peuple vote et la bourgeoisie (pro occidentale) s’abstient. Seul bémol, elle a dû se débarrasser de la minorité pro US avec des moyens énergiques que la sensibilité de l’occidental vautré devant LCI réprouve . Pourtant, ce pays est hors jeu tant ses conditions sont formées par la tragédie des années 1990 et la question du maintien de ces caractéristiques sur le long terme se pose .

Seulement, les sacrifices, la culture du peuple russe peuvent-elles être émulées ailleurs ? Je vous invite à comparer avec la France, vous savez le pays du : "Il a un beau sourire !"

Hélas, force est de constater qu’une part importante de l’électorat consent à se laisser gouverner par les créatures mises en avant par les médias. Passons sur les deux ou trois pourcents appartenant aux classes supérieures qui gagnent grâce à cette politique, eux votent au moins de manière rationnelle.

Non le pire reproche va à la classe immédiatement inférieure qui se fait lentement réduire, mais pour croire appartenir aux vainqueurs du système se dépêche de voter pour le "bon" camp. Le mimétisme de la petite bourgeoisie et sa soumission idéologique à la grande sont sûrement l’un des plus grands problèmes de notre pays .

Prenons l’exemple du monde enseignant , classe chargée d’éduquer les enfants et soi-disant informée.

32% d’intentions de vote pour la liste de Raphaël Glücskmann et seulement 13% d’intentions de vote pour la majorité présidentielle.

Qu’en dire ? Un enseignant sur trois aurait voté pour un quasi-agent américain ? Un incendiaire de la lutte anti Poutine. Il faut croire que l’assassinat de Samuel Patty par un tchétchène invité chez nous en raison de l’opposition de la famille à la Russie de Poutine reste insuffisant. D’ailleurs le rappel de la leçon avec la décapitation de Dominique Bernard semble inutile. Il fut enterré aussi vite que décapité et les deux sont morts pour rien !

Même le scandale du fonds Marianne n’a pas réussi à détourner le vote enseignant d’options aussi dangereuses. Ils ont préféré obtenir leur petit certificat d’entrepreneur moral au lieu de s’opposer à un système qui les laisse en première ligne face à ses supplétifs islamistes et les sous-paye.

Pourquoi d’ailleurs le système se préoccuperait-il de vous ? Un soumis, ne se respecte pas, ca se méprise et le corps enseignant mérite son sort.

Voilà des gens incapables d’élaborer une pensée politique (à rebours de leur discours et de leur prétentieuse vision d’eux-mêmes) qui viennent gentiment voter contre leur intérêt de classe par refus de constater l’absolue faillite morale et idéologique du parti socialiste dont les think-tanks font de la retape comme les putes de la rue St Denis .

Voter comme grand papa, c’est bien, mais je vous apporte une information : Jean-Jaurès est mort !

Donc, avant de définitivement détruire le monde, il conviendrait de vous réveiller. Par votre vote, vous avez endossé l’armement de l’Ukraine et les 500 000 morts qui y sont liés. Ayez au moins le courage d’assumer ce sang causé par votre a-platissement !

De même, vous avez accordé vos voix à un homme qui se trouvait à Kiev lors du Maïdan ! Cet événement ouvrit la route à la boucherie dans ce pays ! Demandez-vous ce qu’il y faisait, de quoi le consultant en révolution a-t-il vécu durant ces mois ? Vous sentez-vous toujours à l’aise ? Si oui, alors, cessez de condamner le nazisme dont vous approuvez la version moderne les gamins ont au moins le droit d’être protégé contre vos pieux devoir de mémoire que vous violez à la première occasion !

Bien sûr les cadres et les professions intérimaires ont voté à 30 % pour les deux listes. Bravo, vous avez raison ! Vous surnagez moins mal que les autres, alors vous confirmez ceux venus vous enfoncer. Rassurez-vous, vous serrez les suivants et votre tour arrive !

Alors que faire ? En dehors des arlésiennes de contrôle des médias ? Bien sûr, les médias devront rendre des comptes au pénal sur leurs choix éditoriaux, mais tous, vous saviez ou plus grave, pouviez savoir. Autrefois, les imbéciles étaient excusables par le manque d’éducation, mais vous incarnez l’époque la mieux éduquée de l’histoire ! Comment lutter contre votre paresse citoyenne ?

Car vous le remarquerez si 7 mio de français ont votés pour les partis pro guerre l’enthousiasme de ces individus semble nettement moins virulent pour gagner la légion étrangère ukrainienne.

Imaginez si 100 000 d’entre eux, se mettaient d’accord avec leurs idées et au lieu de sous-traiter au gouvernement le sale travail de nourrir la fournaise ? L’armée Ukrainienne avec un tel renfort reprendrait du poil de bête et là, l’armée russe peinerait. Là, il serait possible de parler d’adhésion et de soutien massif !

Hélas, si les hommes de Doriot avaient au moins la capacité de risquer leur existence pour leur cause , constatons avec regret que l’homo macronimus d’aujourd’hui n’a pas une telle force d’âme.

Inutile de constater l’ignominie de ce comportement, surtout que ces gens nous ressortent dans le même temps les critiques contre Aurélien Quatennens pour sa gifle. Sans méchanceté aucune, il me semble que si un claque est inacceptable, vous n’êtes pas près pour l’obus de 152mm russes. Peut-être ceci explique-t-il cela ?

Vos précieux certificats de vertu valent à la hauteur de vos contradictions et n’ont pas d’influence dans le monde réel. Ils sont juste une démission devant vos responsabilités et le refus d’enrayer les dommages causés par les partis auxquels vous avez accordé vos voix sans tenir compte des conséquences.

Alors, devons-nous envoyer ces gens sur le front ? Ce serait une bonne mesure, mais elle supposerait de violer le secret des bulletins et alors toute la démocratie mourrait.

Commençons par les punir :

La prochaine constitution devra prévoir que pour toutes les décisions dérogatoires du droit (Ukraine, Covid) un vote citoyen sera nécessaire pour valider la politique engagée.

De même, les référendums RIC doivent devenir la norme.

Où est la punition ? Eh bien ces gens si heureux d’aliéner par leur vote leur responsabilité, devront aller voter plus souvent et donc faire leurs devoirs ! On peut y rajouter le vote noir associé à l’obligation de vote. Ca ne résoudra pas tout, mais ca nuiera au confort mental des paresseux !

Plus possible de se cacher derrière le sourire, il faudra assumer les conséquences de ses votes !

Ensuite, comme je l’ai déjà dit, la responsabilité de ceux qui ont prescrit sur les réseaux sociaux devra être recherchée. Ceux qui par la violence et le terrorisme intellectuel ont imposé les options criminelles devront là encore rendre des comptes et se voire retirer leurs droit de votes et de publications. On devrait même les appeler en compensation des coûts de ces politiques avec leur biens propres !

Laissons les russes finir le travail en Ukraine. Sauf à voir l’OTAN nous engager nous ou nos enfants, les combats devraient se terminer au plus tard au début de 2025, car à ce moment-là, le nouveau pouvoir US libéré de l’hypothèque de l’élection pourra liquider le conflit . À ce moment-là, les conséquences du désastre en cours seront visibles. Peut-être alors ces gens comprendront-ils et nous devrons être prêts avec une plateforme politique dont je rappelle les éléments :