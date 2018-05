Pourquoi la Suisse ne subit-elle aucun attentat djihadiste sur son sol ?

Pourquoi la Suisse ne subit-elle jamais d'attentats djihadistes ?

La qualité et le degré d’évolution d’un pays ne se mesurent-ils pas à la façon dont on prend soin des vieillards et des personnes âgées de la Nation ? Pourquoi la Suisse ne subit-elle jamais d'attentats, ni de meurtres djihadistes ?Pourquoi le Président Macron a-t-il débaptisé le Ministère de la Défense pour l’appeler désormais « Ministère des Armées » ??

Parce LA SUISSE est UN PAYS qui est toujours en paix, parce que les écoles apprennent l'esprit de paix, et non l'esprit de guerre comme le président Macron. Parce que les formations des adultes et des enfants à la C.N.V. sont , en Belgique, en Suisse, en Suède, en Norvège, très efficaces : la Communication Non-Violente est un principe philosophique et politique pratique (initié par Rosenberg Marshall (1) ! Parce que la bienveillance et le savoir-être sont plus importants que la compétition vers le plus fort, ou l'accumulation des savoirs, comme en France et en Amérique où l'avoir et l'argent sont les dictateurs du chacun –pour -soi et du consumérisme exacerbé et de la destruction de l'environnement. Les valeurs humaines y sont importantes plus que les valeurs boursières, et l'humanitude et la sobriété prioritaires sur le toujours plus et le tout/ tout de suite . Parce que le mental et l'ego ne gouvernent pas autant les esprits qu'en France, car les qualités humanistes préférées à la suprématie du pouvoir, la dictature de l'avoir -raison, ou la prédominance des valeurs masculines de puissance, de domination, de force, d'intérêt, sur les valeurs féminines de contentement sobre, de fraternité, de service désintéressé, d'acceptation des différences, d'accueil et de valeurs pacifiques , qui pourtant, dans un avenir certain, seront préférées au machisme et au patriarcalisme désuets et inadaptés à la solidarité qui manque tant en France.

Heureusement que les petites mains, les modestes, les bénévoles, qui ont bossé toutes leurs vies et qu'on appelle au sommet de l'État "des riens", peuvent aider, accompagner, se dévouer, donner aux autres du temps et de l'attention, car l'état ne fait pas son boulot d'éradication de la pauvreté : la solidarité et la fraternité vécues chaque jour par "la grande foule des gens bien" comme Mitterrand appelait les Bénévoles, ils sont là pour remplacer L’État, préoccupé par la compétition, le rendement, la richesse, indigent pour répondre à la crise humanitaire des EHPAD, des Infirmières et Aide -Soignants des CHR, des Vieillards qu'on parque dans des mouroirs quand on ne possède que quatre sous, au respect de la vie des enfants & adultes malades à qui on n'accorde pas l’attention bienveillante malgré révoltes et coups de gueule depuis belle lurette.

La République Française va-t-elle fournir aux plus Pauvres et aux plus Humbles, autant de milliards d’€ qu’elle a donnés aux plus Riches ? Le degré d’évolution d’une Nation se mesure-t-il à la considération avec laquelle le dit- pays traite ses vieillards et ses personnes âgées ?

Nous avons donc les gouvernants que nous méritons ; aussi les objectifs d'état sont-ils ici et maintenant plus économiques et militaires que sociaux et démocratiques, ou humanitaires ! Ce qui manque le plus en France, vis-à-vis de la Suisse, c'est la spiritualité laïque, l'ouverture des qualités de cœur, l'humanitude dont parlait Jacquard A., la sagesse de la sobriété heureuse & de la décroissance, le respect réel de la Terre, de l'Air et de l'Eau par ceux qui sont plus animés par l'appât du gain que par la survie de la planète !

Signé un chercheur universitaire (en sciences humaines et en philosophie) qui souhaite pour son pays une politique plus empreinte d’humanisme et d’attention aux plus fragiles et aux plus modestes ! et qui propose, pour les lecteurs qui s’intéressent à l’éducation de leurs enfants, à l’enseignement de leurs élèves, à l’évolution de la France vers plus de solidarité et de fraternité, de télécharger gratuitement la recherche proposant que les qualités de cœur et la bienveillance, mais aussi une éthique minimale chargée de bonté, et de démocratie réelle puisse remplacer le toujours -plus, le chacun-pour-soi et le consumérisme détruisant la planète (elle a été téléchargée 8900 fois à l’adresse qui suit : il suffit de cliquer sur le fichier en haut à droite (2) : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00775897, et mes souhaits de bonne lecture à tous les citoyens, tous les parents, tous les enseignants, tous les chercheurs, tous les politiques, toutes les écoles privées et publiques, tous les ESPE et toutes les antennes Canopé de France et de Navarre !