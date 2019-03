Pourquoi le communisme n’est-il pas aussi détesté que le nazisme ?

En aparté : l'actualité très récente confirme les points de cet article. Déclaration de C Battisti le terroriste communiste sur ses soutiens des intellectuels Français : « Je n’ai jamais été victime d’une injustice, je me suis moqué de tous ceux qui m’ont aidé, je n’ai même pas eu besoin de mentir à certains d’entre eux »...

Comme quoi au nom de l'idéologie les intellos communistes ont une complaisance immorale éloignée de la farce humaniste qu'ils fantasment se drapper.

Pourquoi avons-nous laissé faire une compassion plus faible pour le communisme que le Nazime ? Pourquoi des partis qui se réfutent à cette idéologie en France trouvent une telle complaisance ?

Le communisme est l'idéologie la plus sanglante de l'histoire. On estime qu'entre 100 et 162 millions millions de personnes en furent des victimes directes.

Quand vous décrivez des personnes ou des régimes particulièrement mauvais, pourquoi utilisez vous le terme « Nazi » ou « Fascistes », mais jamais « Communistes » ?

Le communisme a causé plus de souffrances, a plus exécuté de gens, pourquoi le terme « Communiste » donne beaucoup moins un sentiment de dégoût que le terme « Nazi » ?

Les Communistes ont tué 70 millions de personnes rien qu’en Chine,

Plus de 20 millions dans l’Union Soviétique (Sans compter les 5 millions d’Ukrainiens).

Les communistes Français du PCF ont formés idéologiquement et intellectuellement la quasi totalité des cadres Cambodgiens et Vietnamiens tous coupables d"épuration de masse à Paris dont Pol Pot, Hô Chi Minh, Son Sen, Hou Yuon, Ieng Thirith. Personnes qui ont engendré une épuration humaine d’au moins 2 millions de morts par une idéologie formatée à Paris. 1 Cambodgien sur 3 est mort par leur responsabilité.

L’Union des étudiants khmers de Paris ont suivit les formations politiques de l’université populaire du Parti Communiste Français. C’est bien en France à Science Po qu’a été présenté le mémoire de Hou Yuon de transformation du Cambodge « la paysannerie du Cambodge et ses projets de modernisation ». Elle a bien été écrite 100% en français en 1954. Pas au Cambodge.

Le PCF est responsable d’incitation aux politiques totalitaristes qui ont engendré le génocide au titre, à minima, du 3eme cercle de l’ordre de la complicité des responsabilités.

Et les communistes ont mis en servitude des nations entières en Russie, Vietnam, Chine, toute l’Europe de l’Est, la Corée du Nord, Cuba et une grande partie de l’Asie Centrale, l’Angola.

Ils ont ruiné la vie de plus d’1 000 000 000 de personnes.

Alors pourquoi le Communisme n’a pas la même et terrible réputation que le Nazisme ?

Raison numéro 1 : La gauche domine l’enseignement.

Une grande partie des enseignants sont majoritairement favorables aux idées de gauche ou sont intellectuellement proche des mouvements de gauche, l’histoire dans les programmes scolaires et universitaires est largement orienté pour ne pas souligner trop le communisme.

Tout est fait pour réduire ou minimiser ou faire ignorer la connaissance des actes Communistes.

Alors que tous les partis de l’échelle politique de gauche, droite et autres détestent le Nazisme et enseignent sa terrible histoire, la gauche majoritaire dans le corpus enseignant ou corpus médiatique, n’a jamais diabolisé le communisme autan que le Nazisme.

Presque personne n’apprend l’histoire répugnante du communisme tel qu’il est réellement.

Raison numéro 2 : Les Communistes ont surtout tué leur peuple.

Des assassins en communautés fermées. Les Nazis, eux, n’ont pas tué que des allemands.

L’opinion médiatique remarque bien moins les génocides et meurtres de masses au sein d’un même groupe, alors qu’envers des tiers, le meurtre d’étrangers est beaucoup plus médiatique.

C’est pourquoi, par exemple, les noirs tuant des millions d’autres noirs en Afrique n’ont pas provoqué une attention particulière de « l’opinion mondiale » par rapport à des conflits moins meurtriers.

Raison numéro 3 : L’absence d’images.

Les images des goulags russes, des laogaïs chinois, de l"épuration Cambodgienne, ou des camps Nord Coréens communistes contrastent avec les nombreuses images des camps Nazis.

Les Allemands ont étés envahis par des armées étrangères, et l'Allemagne Nazi n’a pu cacher les horreurs comme les communistes.

A contrario, les Russes, les Chinois, les Coréen du Nord ont surtout tué leur peuple. Les images ont étés mieux contrôlées et les images frappantes sont aujourd’hui rares et bien plus absentes.

Raison numéro 4 : Les Nazis ont fait l’Holocauste.

L’Holocauste est un événement passé tellement unique et affreux, l’énorme attention qui lui a été portée a aidé à construire une échelle de valeur qui voudrait dire que le Nazisme est pire que le Communisme.

L’idée même de l’horreur de l’holocauste vous laisse médusé et suffoqué même encore aujourd’hui.

Le fait d’envoyer à la mort les Juifs, les tziganes, les Polonais, les handicapés hommes, femmes, enfants, et bébés du continent européen dans une froideur humaine si diabolique est terrible.

Les Communistes qui ont tué bien plus de personnes que les génocides Nazis. Pourtant les génocides Nazis ont tendance a faire oublier ceux des communistes.

Raison numéro 5 : Le communisme est un fantasme idéaliste.

Le Communisme est basé sur de charmantes théories utopiques égalitaristes, le Nazisme est basé sur d’atroces théories de domination de races les unes sur les autres.

Les intellectuels de gauche en général, les comprenant, sont séduits par les mots, pour des intellectuels les mots et les idées dans l'écrit est au dessu de la réalité. Un intellectuel fantasme son idéologie communiste comme de l'amour humaniste, sans comprendre que l'amour forcé c'est le viol et et que des victimes n'ont rien d'humanistes.

Ils vivent souvent dans des vies plus fantasmées que réelles. Par exemple, ils fantasment que leur idéologie n'est qu'amour entre les hommes, sans comprendre que leur amour forcé c'est le viol et ne fait que des victimes.

C’est pour cette raison qu’ils ne donnent pas autant d’importance aux horribles génocides des communistes comparés aux semblables actions horribles des Nazis. Ils fantasment leur idéologie, même si la réalité et différente.

Raison numéro 6 : Une vérité qui dérange ? Les adeptes du communisme censurent.

Il n’y a qu’a regarder Agoravox. Ils se dévoilent et censurent la contradiction comme cet article qui doit passer plusieurs fois avant d’être publié. Si ces gens étaient mis face à l’inadéquation entre les objectifs humanistes revendiqués et les conséquences, la vulgarisation des résultats ferait rechigner les naïfs à participer à l’aventure communiste. C'est tout leur shéma de pensée intellectuel qui est détruit. Ils ont certainement dû oublier le premier emploi de Karl Marx rédacteur à la gazette de Cologne, ou il écrivait l'importance de la liberté d'expression.

Ils censurent pour protéger leur idéologie et refusent d’assumer ou en débattre et sont dans le déni total.

Leur censure n’a qu’une motivation. La censure est surtout un aveu et une panique de la peur de se voir en complicité intellectuelle avec le crime communiste, objet dénoncé de cet article. Pas téméraires les communistes. :-))

Raison numéro 7 : Ils se défaussent en accusant que ce n'était pas le "vrai communisme".

Ils excommunient les « mauvais communistes » en disant qu’ils ne représentent pas le « vrai » communisme mais par opposition voient en revanche les atrocités Nazies comme le résultat logique et inévitable du Nazisme.

Ils transfèrent les échecs patents sur les autres, et éternelles excuses idiotes, les USA, les riches, l’oligarchie pour dédouaner sans cesse leur idéologie de sa responsabilité.

De nombreux actes parmi les plus monstrueux de l’histoire humaine ont été perpétrés au nom de la recherche du bien, dans la poursuite d’un objectif « noble ». Le communisme illustre l’illusion fallacieuse que la fin justifie les moyens. Ils interdissent aux hommes de vivre tels qu'ils ont envie de vivre pour imposer une utopie comme ils la fantasment à n'importe quel prix.

Raison numéro 8 : Les Allemands ont RECONNU, pas les communistes.

Les Allemands ont reconnu les crimes des Nazis, ils ont pris la responsabilité sur eux et ont tenté de les expier.

Les Russes n’ont rien fait de semblable pour les atrocités de Lénine ou Staline.

Au contraire, Lénine, le père du Communisme Soviétique, est vénéré presque partout en Russie.

En Russie même c’est un tabou et les gens nient ou refusent le sujet, par xénophobie ou implication, l’holocauste de Stalinien.

Encore plus en Chine qui a eu le plus immense tueur et esclavagiste de masse de tous, Mao Zedong.

Mao le plus grand assassin connu de la planète est toujours vénéré en Chine.

La monnaie Chinoise a même sa tête dessus.

Tant que la Russie et la Chine le Vietnam, Cuba, et la Corée du Nord ne reconnaîtront pas les crimes que leur pays a commis sous le Communisme, ceux-ci resteront moins connus que les crimes de l’Allemagne sous Hitler.

Raison numéro 9 : Le Whataboutisme comme système d’évitement des questions qui gênent.

Lorsque les Goulags ont commencés à être connus, les soviétiques ont engendré une politique systémique pour détourner la question. Les Américains l’on nommé « whataboutism » de l’anglais « what about…(qu’en est-il de…) ». Technique que vous retrouvez chez tous les militants communistes et gauchistes de la terre.

Vous parlez des millions de morts du communisme, le communiste se lance toujours dans un hors sujet « qu’en est il de .. » en parlant d’un conflit qui n’a rien a voir. En accusant en général, les Américains ou le grand capital ou n’importe quoi du moment que ça le détourne de son paradoxe entre idéologie et résultat de son idéologie qu’il se nie même à lui-même.

Et la Raison numéro 10 : La gauche est complaisante avec ses criminels.

Selon la vision de la gauche, la dernière guerre « légitime » était la Seconde Guerre Mondiale, la guerre contre le Nazisme Allemand et le fascisme Japonais.

Toutes les autres contre le communisme ne le seraient pas. Un assassin impitoyable et brutal et sans pitiée comme "Che Guevara" a été présenté comme un idéaliste charmant a mettre sur des T-shirt. Ses actes criminels sont savanment cachés volontairement.

La gauche n’a jamais vu la guerre contre le communisme comme une « bonne » guerre.

Par exemple, la guerre Américaine contre le communisme Vietnamien a été présentée comme immorale. Certains d'entre eux Franco-Français s'y sont engagés et furent les pires boureaux et protégés indécement à leur retour.

Boudarel militant communiste Français immonde tortionnaire responsable de 130 camps de ré-éducation assassin entre 1 à 8 personnes par jour a tué à bout touchant les prisonniers des Viêt Minh (même des Français). Après conflit Il a été recueilli en France par le PCF et protégé et ils lui ont même trouvé un emploi dans l’éducation nationale universitaire.

Aujourd’hui nous voyons bien avec le militant assassin Battisti que la France a protégé et protège encore des criminels communistes. En le sachant.

Tant que la gauche, et toutes les institutions influencées par la gauche, ferment les yeux sur l’atrocité dont le communisme a fait preuve, on continuera à vivre dans un monde immoral.

Ne tolértons pas que la semence et le fruit, puissent être dissociés et qu'ils continuent a nier devant les évidences.

Il est encore temps de renvoyer les communistes devant leur Nuremberg.

Il y a des coupables en France qui doivent répondre. La France peut montrer l’exemple. Nous devons imposer le procès du PCF sur ses responsabilités.

Renvoyer les formateurs idéologues du PCF a Paris aux juges Cambodgiens qui viennent de condamner en 2018 les gens qu’ils ont formés a Paris.

Renvoyons à l’Italie les 14 militants assassins acolytes de Battisti qui sont venus se réfugier en France.

Chasser le prosélytisme militant communiste de l’occupation militantiste dans nos écoles et livres de classe.

De dé-communister les institutions, dé-communister les programmes d’histoire, de dé-communister le monopole de raisonnement dans sciences sociales et économiques de notre pays et permettre de retrouver la liberté de pensée.

Il est temps d’instruire nos enfants de ce qu’est le communisme. Une abjection criminogène totalement similaire au nazisme. Que le communismle n'est pas naturel mais un fantasme, et qu'il ne peut exister que par la coercission inhumaine et contre la liberté de vivre comme l'entend chaque individu.

Liens pour en savoir plus :

La france pépinière des dictateurs

Le bras d'honneur de Cesarre Battisti aux intellos de gauche qui l'on soutenu

Ici l'humanité fait l'éloge de l'assassin Battisti et le met "l'homme du jour".

Non repentance du communisme

Indochine : toute la gauche a protégé le tortionnaire stalinien Boudarel

Quand le PCF négociait avec les Allemands

Quand les communistes aimaient les nazis

Moi et ma famille ont fuit le communisme quand j’avais 6 ans