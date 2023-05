Pourquoi le PIB est-il calculé par l’INSEE de trois façons différentes ?

Cette question est largement passée sous silence et on ne voit partout que la première façon de le calculer, la somme de toutes les valeurs ajoutées aussi bien par les entreprises que par les administrations. Peu de gens semblent se souvenir que la valeur ajoutée des entreprises n’existe que s’il y a du chiffre d’affaires c’est-à-dire des clients. Il est aussi très mal connu que la valeur ajoutée par l’administration étant impossible à chiffrer, il a été décidé que cette valeur ajoutée serait « par prudence » chiffrée par ce que coûte l’administration. L’administration par définition ne saurait en effet rapporter moins que ce qu’elle coûte, nous dit l’INSEE qui est une administration. Plus l’administration coûte, plus elle fait de valeur ajoutée et de PIB. Ces œillères qui ne voient le PIB que par la somme des valeurs ajoutées, laissent croire que le PIB chiffre la création annuelle de richesses et la croissance économique, source de tous ses supposés bienfaits.

La réalité est toute différente. Le PIB, en dépit de son nom, ne chiffre ni le produit ni la production mais l’échange entre ce produit ou cette production et de l’argent, échange qui constate, par l’abandon monétaire, que ce produit ou cette production est bien une richesse. Le PIB ne mesure donc pas la création de richesses mais l’activité économique d’un pays. L’INSEE, dans sa nouvelle formulation des trois calculs du PIB, le reconnait enfin clairement. Le PIB ne chiffre qu’un échange, soit par la production vendue, soit par l’argent dépensé, soit même par l’origine de cet argent dépensé que l’INSEE appelle revenu. L’origine de l’argent dépensé est en effet importante car c’est la valeur de l’argent dépensé qui donne la valeur du produit acheté.

Dans les foires de Champagne du XIIIe siècle, l’argent dépensé était de l’or ou de l’argent et personne ne niait que ces métaux étaient des richesses et donc, que ce que l’on achetait avec cet or ou cet argent, était bien aussi une richesse. Le PIB que personne ne calculait alors, était bien à l’époque le chiffrage de la création de richesse. Chiffrer l’échange chiffrait bien la valeur de ce qui était produit par la valeur de l’or abandonné.

Mais tout a changé depuis la deuxième guerre mondiale, depuis que les monnaies ne sont plus liées à une richesse antérieurement reconnue et peuvent être créées selon leur bon vouloir par les puissants qui n’arrêtent pas de « débloquer » par milliards de l’argent inexistant. Les Américains ont commencé en violant immédiatement les accords de Bretton Woods qu’ils avaient pourtant eux-mêmes écrits et signés. Ils ont en effet fabriquer 5 fois plus de dollars qu’ils n’avaient d’or à Fort Knox pour payer le plan Marshall, les guerres de Corée et du Vietnam et la conquête spatiale. Nixon n’a fait qu’en prendre acte en rompant unilatéralement les accords de Bretton Woods en 1971. Aujourd’hui les monnaies ne sont plus une richesse objective comme l’était vu l’or, et les monnaies numériques vont amplifier le pouvoir des puissants de créer de la monnaie sans valeur, « débloquée » à l’envi par les Politiques et valorisée ensuite par l’appauvrissement de leurs peuples.

Pendant que la triade politique, médiatique et universitaire continue à faire croire que le PIB est une création de richesse dont on peut utiliser des pourcentages, le peuple constate la baisse de son niveau de vie et la montée de l’emprunt annonciatrice de nouvelles baisses de niveau de vie encore plus importantes.

Mais le plus grave, ce sont les fausses richesses que le faux argent invente en les achetant et en faisant du PIB dont nous sommes fiers. Ces fausses richesses sont innombrables et polluent non seulement la vie mais les esprits. Si les fausses richesses de la prostitution et de la drogue sont fabriquées par leurs consommateurs, la plupart n’existent que par la dépense à tous niveaux, décidée par les Politiques sous forme de budgets déficitaires et surtout de subventions, tout étant prétendument alimentée par la création de richesse alors qu’elle n’est financée que par l’appauvrissement populaire que le pouvoir met en place en jurant son contraire.

L’administration pléthorique serait parait-il une richesse. Cette administration est aujourd’hui très minoritairement composée de l’administration régalienne (armée police justice santé diplomatie) qui est aujourd’hui trop peu nombreuse, mais de plus en plus composée de ronds-de-cuir qui gèrent les complications qu’ils ont eux-mêmes créées dans des structures aussi vaporeuses qu’innombrables. Même l’administration régalienne est atteinte par cette maladie qui la ronge.

Le pire dans les fausses richesses ne serait-il pas la myriade d’associations ne vivant que de subventions et de publicité médiatique, toutes considérées comme des richesses puisqu’elles véhiculent les nouvelles approches du beau, du bien et du vrai qui ne sont belles, bonnes et vraies que dans les idéologies qui les structurent. Leur nom d’association laisserait croire que ce sont des bénévoles et le bénévolat est par définition respectable. Mais il s’agit en fait de personnes rémunérées pour faire croire contre toute vraisemblance que leur idéologie est indispensable à la société de demain. N’est-ce pas le féminisme tellement méprisant des femmes qu’il ne les voit qu’en imitation des hommes et surtout pas en génératrices de l’espèce ? N’est-ce pas l’écologisme qui, par la diabolisation du CO2, s’invente un lien entre l’activité humaine et le léger réchauffement thermique actuel, constatable sur toutes les planètes du système solaire, pour terroriser une jeunesse qui en oublie d’apprendre à lire, à écrire, à compter et à réfléchir, pour s’agiter à ne rien faire ? N’est-ce pas le wokisme qui, cherchant à tuer hier sans construire demain, ne peut exister qu’en étant violent aujourd’hui ? N’est-ce pas l’immigrationnisme qui, pour les deux essentiels du travail et de la reproduction, fait venir sans aucune sélection, tous ceux que nous attirons par nos prétendues richesses ?

Mais ce n’est malheureusement pas le pire. Le pire arrive avec la multitude d’organisations internationales, toutes plus coûteuses et inutiles les unes que les autres, et toutes au service d’une idéologie mortifère faisant croire à des lendemains qui chantent tout en préparant bêtement ou cyniquement (les deux s’y retrouvent) l’appauvrissement des peuples. Les pandémies, les choix des gentils et des méchants dans les guerres, l’unanimité tranquille dans les mauvaises décisions, sont leur quotidien qui nous colle à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock.

Aujourd’hui les peuples doivent comprendre que tout vient des monnaies qui, contrairement à toute notre histoire passée, ne véhiculent plus une énergie humaine bien utilisée, ne sont plus les richesses qu’elles avaient toujours été et ne freinent plus par leur rareté les folies des idéologues. Elles sont maintenant utilisées par tous les manipulateurs du « quoiqu’il en coûte » pour leur auto-admiration et l’anesthésie des peuples. Sans cette prise de conscience, préparons-nous aux inéluctables révolutions quoiqu’il advienne.