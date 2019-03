Pourquoi le Sommet de Hanoi a-t-il Echoué ?

Les résultats du deuxième sommet qui s'est tenu récemment entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong Un n'ont pas abouti à une avancée significative. Le sommet de Hanoi, la capitale du Vietnam, six mois seulement après la première réunion à Singapour en juin, a eu des résultats différents de ceux évoqués par le président Trump. Il avait parlé positivement de son « ami » Kim et avait prédit un « avenir formidable » pour la Corée du Nord s'il acceptait d'abandonner les armes nucléaires.

De nombreux membres du parti républicain attendaient le deuxième sommet pour clarifier les déclarations ambiguës sur la dénucléarisation dans la péninsule coréenne, formulées par les deux dirigeants lors de leur premier sommet. Trump espérait un succès diplomatique qui détournerait l'attention des médias de ses problèmes internes tels que les enquêtes du Congrès.

Les États-Unis exigent que la Corée du Nord abandonne complètement son arsenal nucléaire. Pyongyang insiste pour que les États-Unis lèvent les sanctions contre la Corée du Nord et mettent fin à leur présence militaire dans la péninsule coréenne. Kim a personnellement demandé au président Trump, lors du sommet de Hanoi, de lever toutes les sanctions pour un désarmement nucléaire partiel, c'est-à-dire l'opposé de la demande des États-Unis d'abandonner complètement les armes nucléaires et d'envisager ensuite la levée des sanctions internationales.

Les médias occidentaux ont décrit le deuxième sommet comme un échec, comparant l’absence de résultats aux déclarations du président Trump quelques minutes avant le début de la réunion. Il a dit qu’il s’attendait à ce que le sommet soit « un succès », alors que Kim Jong Un s'est dit confiant que son sommet avec Trump donnerait « des résultats positifs ».

Mais à la fin de la réunion, le président Trump a déclaré avoir eu un dialogue « très productif » avec le dirigeant nord-coréen et a ensuite tweeté un bon dîner avec Kim Jong-Un à Hanoi.

Après le sommet, le président Trump ne pouvait que confirmer cet échec. Il a dit que le sommet s'était terminé sans accord. Washington a rejeté les demandes de Pyongyang de lever les sanctions. « Parfois, il faut partir », a déclaré Trump lors d'une conférence de presse à Hanoi. Il a nié tout projet de troisième sommet.

Trump a déclaré que Kim était prêt à démanteler le complexe nucléaire de Yongbyon mais souhaitait lever toutes les sanctions, ce que les États-Unis n'étaient pas disposés à faire.

La position de Kim n’a pas changé depuis le début. Il lie le désarmement nucléaire à la levée des sanctions. Mais le deuxième sommet a révélé que la Maison-Blanche misait sur des choses tellement irréalistes que le programme initial du sommet, préparé par la partie américaine, comprenait une « cérémonie de signature d'un accord commun et un déjeuner de travail pour les deux dirigeants.

Le désaccord entre les deux dirigeants à Hanoi était évident après le résultat officiel de la réunion. L’absence de consensus s’est manifestée dès la première réunion, lorsque la partie américaine a discuté de l’accord de la Corée du Nord sur le désarmement nucléaire inconditionnel sans parler d’une levée des sanctions.

La partie américaine semble avoir mal calculé la situation. Avant le sommet, le président Trump avait déclaré aux côtés du dirigeant nord-coréen qu'il avait « un grand respect » pour Kim et que leurs relations étaient très solides. Il a répété que la Corée du Nord pourrait devenir une puissance économique si les discussions allaient bien.

Le sommet de Hanoï a certes mis en doute la capacité de Trump à conclure des accords, mais on lui attribue le maintien d’une relation privilégiée avec le dirigeant nord-coréen, qu’il a qualifié de « tout à fait un homme et tout à fait un personnage » après le sommet. Il a dit qu'ils avaient une relation forte.

Le sommet a été la source de la frustration et de la déception qui ont dominé les rapports des médias américains après le sommet. Certains s'attendaient à une déclaration politique mettant fin à la guerre de Corée (1950-1953), qui a abouti à une trêve sans traité de paix global ni promesse de fermer le réacteur nucléaire de Yongbyon, pilier du programme nucléaire nord-coréen.

Il existe des différences d'opinion majeures et des différences d'attitude nettes. Le deuxième sommet n’a pas seulement abouti à aucun accord, mais s’est achevé deux heures plus tôt. Il n'y avait aucune raison de poursuivre les discussions et il était difficile de combler le fossé entre les deux parties.

En même temps, cela a révélé le sérieux de Trump. Il a promis à ses partisans qu'il se retirerait immédiatement du sommet si les conditions qu'il cherchait pour forger un « accord » ne se matérialisaient pas. Le dirigeant nord-coréen pensait pouvoir embarrasser Trump et le mettre sous pression pour obtenir son approbation des conditions de Pyongyang plutôt que de voir le sommet s'effondrer.

Le Financial Times a perçu l'échec du deuxième sommet comme un résultat négatif, mais non catastrophique. Il a noté que le sommet entre le dirigeant soviétique Gorbatchev et l'ancien président américain Reagan avait abouti à un accord sur la limitation de la prolifération des armes, mais le journal indique que Trump s'est rendu au sommet sans préparation, s'appuyant sur sa personnalité et ses relations avec son homologue sans planification diplomatique préalable ni alternatives.

La Maison Blanche a écarté des options telles que la proposition soutenue par la Corée du Sud, qui consiste en un désarmement partiel des armes nucléaires en échange d'une levée partielle des sanctions économiques, bien que le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo ait déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet qu'il ne s'attendait pas à négociations difficiles avec la délégation nord-coréenne.

En dépit de l’échec récent, la diplomatie de Trump a réussi à apaiser les tensions sur la péninsule coréenne et ses relations avec Kim ont mis fin aux essais de missiles de la Corée du Nord et ont ouvert une porte importante au dialogue dans cette région chaude du monde. Trump a déclaré que Kim lui avait promis de ne plus effectuer d’essais nucléaires ou de missiles balistiques.