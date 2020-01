Pourquoi les Français n’aiment pas l’ENA

Fin Avril 2019, le président de la république chargeait Frédéric Thiriez, haut-fonctionnaire passé par l’ENA, de rédiger un rapport soulignant les pistes envisageables pour une réforme des écoles de la haute fonction publique. Des écoles aujourd’hui nombreuses : on compte parmi les plus célèbres d’entre elles l’ENA ou l’école de la magistrature (ENM), mais aussi d’autres institutions spécialisées comme l’EHESP (école des hautes études de la santé publique), l’INET (l’institut national des études territoriales) ou encore l’ENSP (l’école des commissaires de police).

Selon Frédéric Thiriez, dans un entretien au Figaro, « le système n’est plus adapté à une fonction publique moderne, répondant aux besoins de nos concitoyens et des gouvernements ». Prenant acte de ses observations, le rapporteur a laissé paraître ses premières pistes de réforme : davantage de discrimination positive à l’entrée, suppression de l’épreuve de culture générale à l’ENA ou encore mise en place d’un année commune à plusieurs de ces écoles constituant une forme de tronc commun pour les futurs agents du service public.

L’ENA, comme d’autres de ses camarades, suscite de vives critiques depuis maintenant plusieurs années et les “énarques” évoquent toujours plus à de sentiments péjoratifs à l’opinion publique.

Des ressentiments qui s’expliquent avant tout par l’apparente impression de déconnexion entre ces élites du système, professionnels de l’administration du pays, et les véritables préoccupations des citoyens, au rang desquelles l’on trouve le besoin de lisibilité des réformes ou de garanties d’un service public oeuvrant pour l’intérêt général. En effet, si la critique envers ces hauts fonctionnaires est tant virulente, et plus particulièrement envers les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration, c’est au fondement de trois principaux éléments.

Tout d’abord, le constat que de nombreux énarques décident, au cours de leur carrière, d’effectuer des allers-retours entre l’entreprise privé et le service public. Cette pratique est difficilement acceptable quand elle est mise face à la véritable vocation du haut-fonctionnaire s’engageant à servir l’état : une dévotion pour l’intérêt général est-elle possible alors que l’on pense à aller -ou que l’on en revient- servir les intérêts privés des actionnaires de grandes entreprises ? Et, si elle est effectivement possible, n’est-on pas pour autant lié par des engagements individuels et un réseau passé ? Une contre-critique juste à cet argument existe cependant : au regard de l’état de la fonction publique actuelle, un indéniable besoin d’importation des méthodes et des connaissances du privé est nécessaire pour la redynamiser. Mais encore une fois, un regard lucide sur l’enjeu est essentiel : d’autres méthodes, moins répréhensibles sur le plan de la morale, peuvent contribuer à renforcer le fonctionnement du service public.

La seconde critique qui pourrait être adressée à l’ENA (tout particulièrement), est de former des hauts fonctionnaires qui entretiendront une grande complicité avec le monde politique. Une complicité certes nécessaire, car le haut-fonctionnaire est le bras armé de l’homme politique, celui qui connaît le détail, la technique, et qui la transforme en savoir pour le politique ; mais dont l’étendue peut-être remise en cause. En effet, l’entente entre ces deux mondes a dépassé la simple relation de travail et la haute fonction publique apparaît, sous toute la cinquième république, comme le vivier des hommes et femmes politiques futurs. Un tel constat pose des problèmes évident de représentativité, là où l’élu est celui qui a mandat du peuple pour agir ; et pose le problème plus profond de la démocratie. Une démocratie ne peut s’apparenter à un système dans lequel d’anciens collaborateurs de travail devenus politiciens se passent le relais, via la structure organisée du parti politique, et forment un embryon de corporatisme animé par d’incessantes circulations entre le monde de l'élection et celui de l’administration. Rien ne justifie a priori qu’il existe, dans le contrat social au sens le plus pur, des dispositions accrues de certaines professions à la représentation. C’est donc implicitement le refus que la technique et le corporatisme soient une tendance de fond du système politique actuel qui justifie l’hostilité tangible envers l’ENA et les énarques qui en sortent.

Enfin, le troisième argument justifiant une critique du fonctionnement de l’ENA réside dans la manière dont elle sélectionne ses élèves, et c’est là le point que F. Thiriez a choisi comme angle d’attaque pour mener une réforme profonde de l’institution. En supprimant l’épreuve de culture générale, le rapporteur souhaite ainsi abattre l’épreuve “reine” des classes supérieures, celles qui possèdent bien souvent le capital culturel le plus important. Il n’est pas ici question de se demander si ce choix est un bon choix ou non, mais il met en évidence la lucidité du gouvernement sur une réalité de la haute fonction-publique : elle ne représente, en terme d’origines, qu’une fraction de la population. Et l’on comprend alors naturellement la critique qui lui est faite, à savoir : peut-on bénéficier d’une vision plurielle et ouverte -exigence pour un service public universel- lorsque l’on travaille et que l’on côtoie uniquement “ses anciens camarades de classe” ? On l’imagine difficilement.

Pour ces raisons, l’animosité croissante des français envers leurs énarques -comme l’a par exemple témoignée le mouvement des gilets jaunes- a rendue nécessaire une réforme de la haute fonction publique.

Pourtant, quand Charles de Gaulle et Michel Debré créent, par décision politique, l’ENA en 1945, la volonté est alors de démocratiser l’accès aux plus hautes fonctions de l’administration et de laisser à chacun l’opportunité d’atteindre les plus grandes responsabilités.Il s’agit en quelque sorte d’une révolution, en ce que l’Etat devient un peu plus l’incarnation d’un idéal méritocratique, et revêt ainsi son rôle naturel : celui de montrer l’exemple aux citoyens.

Cela n’est aujourd’hui plus le cas. N’oublions pas que la france présente une spécificité étonnante par rapport à ses voisins : elle est un des seuls pays où existent des écoles publiques destinées à produire les futurs élites de l’administration. Partout ailleurs, l’état agit comme un recruteur privé en allant chercher ses cadres parmi les meilleurs des grandes écoles ou les doctorants spécialisés, et les ministères présentent chacun leurs propres méthodes de recrutement.

D’aucuns seront fiers de cette spécificité, d’autres mettront en évidence le rôle nouveau de l’université aujourd’hui -bien plus démocratisée et source de diversité- qui pourrait devenir un nouveau moyen normalisé de sélection des hauts fonctionnaires.