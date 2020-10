Nombreux citoyens se révoltent contre la 5G ! Les Français connaissent peu les graves dangers de la 5G : le peuple veut-il supprimer les dernières abeilles, vivre sans oiseaux, voir se multiplier cancers du cerveau & bébés mal formés ? Pourquoi l’Élysée a supprimé la loi Abeille ? Des citoyens démocrates peuvent-ils exiger un moratoire avant d'installer des antennes dangereuses partout ?

POURQUOI LES FRANÇAIS ONT-ILS PEUR DE LA 5G

Ondes électromagnétiques de la 5G : quels dangers pour l’Homme et la Nature ?

De nombreuses études scientifiques pointent les dangers de la 5G sur la population : cancers chez les enfants, baisse de l’audition, stress cellulaire, difficultés du système reproducteur, dérèglements génétiques chez les fœtus et les jeunes enfants… En 2015, 220 scientifiques de plus de 40 pays ont réclamé une protection contre l’exposition aux champs électromagnétiques non ionisants. Rappelons aussi que le Sénat avait voté une loi interdisant la WIFI dans les crèches et les maternelles. En 2017 le Parlement avait voté une obligation de moratoire dans chaque région où des installations d’antennes nouvelles étaient prévues : la loi Abeille prévoyait 2 mois pour la concertation et l’information avant l’installation de nouvelles antennes... Mais la présidence a fait voter en 2018 la loi Élan qui supprime l’obligation de moratoire pour l’installation de la 4G et de la 5G sur le territoire français. Nous savons que le smartphone sur la table de nuit ou sous l’oreiller a causé des dégâts sur le cerveau (amnésie, cancers, insomnies, etc. A ce sujet, les recommandations du CRIIREM conseille aux parents d’interdire les smartphones aux enfants avant 14 ans. Le rapport Bio-Initiatives regroupe plus de 1500 travaux internationaux publiés et non contestés.

Dangers de la 5G sur Plantes et Animaux

Les dangers sur les plantes et les animaux ont donc été démontrés. En Inde , une recherche explique que les téléphones mobiles (et leurs radiations) sont mauvais pour les Abeilles, car les microondes les perturbent et beaucoup ne peuvent plus retrouver leur ruches et donc elles meurent. Des études au Colorado concluent que la mortalité précoce des peupliers étaient dues aux radiofréquences qui nécrosaient leurs feuilles. Une étude génétique Arménienne montre que les rayonnements électromagnétiques provoquent une réaction de stress qui endommage les cellules des pousses de blé. Pire : les insectes et les oiseaux sont menacés de disparition s’ils sont exposés longtemps aux ondes, provoquant des problèmes de locomotion et d’orientation, les radiations chassant les oiseaux de leurs nids et perturbant leur sens de l’orientation : ces constats sont révélés par le professeur en Biochimie de l’université de Washington en 2019. Lisez simplement Daniel Fabre, docteur en biologie, qui nous renvoie à toutes les études à Berkeley sur le site de l’Electronic Radiation Safety, et rappelle les effet délétères sur les êtres vivants : désorientation, baisse de fertilité, morts de nouveaux -nés, disparition des souris et des abeilles, insomnies, dépressions, cancers, etc.)

Beaucoup de citoyens en Europe se mobilisent...

Des citoyens se mobilisent en Europe pour lutter contre la 5G, et réussissent à faire entendre les dangers qu’ils soulignent. Les Suisses ont obligé les gouverneurs de plusieurs cantons d’établir un moratoire (exemples des Vaudois ou des Genevois). Les Belges ont obtenu que la ville de Bruxelles se prononce contre l’installation de la 5G sur son territoire. Les Hautes-Alpes veulent créer une zone expérimentale pour accueillir les personnes électro-hypersensibles (E.H.S.). Les italiens de l’Aquila ont fait démonter une antenne 5G pour la déplacer dans un « endroit plus alternatif ». Des patients français devenus souffrants à cause de leurs compteurs Linky se sont regroupés en associations avec des avocats pour se défendre des radiations qu’ils ne supportent plus. La population grecque de Patras a obligé le maire à geler le projet de 50.000 antennes au sein de la cité.

L’astrophysicien Aurélien Barrau constate que « nous avons déjà tué 70% des êtres vivants : préfère-t-on défendre la vie ou accentuer le débit du réseau téléphonique ? »

L'essentiel est-il la Vie ou la puissance des téléphones ?

Pourquoi ne pas faire inscrire sur chaque plan local d’urbanisme de chaque ville l’interdiction, pendant qu’il est encore temps, car notre État a déjà autorisé 78 stations expérimentales en France. Pourquoi ne pas exiger des autorités qu’elles s’engagent sur la prise en charge gratuite de toutes les maladies et de tous les effets secondaires graves sur la santé de nos concitoyens ? Les parents et grands-parents français ne pourront pas dire « je ne savais pas » ! Il faudra que les jeunes générations demandent des comptes aux décideurs, élus, élites et parlementaires des années 2020/2030 sur les effets désastreux de la santé des enfants et sur la détérioration de la planète : peut-on vivre dans un monde sans oiseaux, sans abeilles, et dans un air qui dégrade notre existence ? La vie n'est-elle pas plus sacrée qu'un téléphone, même performant, isn't ?

Guy Lheureux, Chercheur universitaire à Tours, Auteur & Docteur en Sciences Humaines, Citoyen de Trélazé en Anjou (73 ans)