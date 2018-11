Pourquoi les immeubles s’effondrent

@NEMO

les laisser se dégrader pour en chasser les occupants. C’est exactement ce qui s’est passé chez moi. Un quartier du centre ville, réputé ‘’festif’’. Ceux qui ont fait les fêtes de Bayonne connaissent : c’est le Petit Bayonne. Un habitat typique mais très vieux, plus du tout aux normes, des proprios à peine en mesure d’entretenir et le cercle vicieux qui s’est installé : c’est moche donc on loue pas cher à des ‘’pauvres’’ qui ne respecteront pas toujours ce qui n’est pas respectable… Au total : dégradations, peu de loyer (quand il est payé) et vente à bas prix un jour ou l’autre (là, il n’est pas question de spéculation pour le vendeur).

En plus, des squats, du commerce d’herbe qui fait rire, des bars ‘’politiques’’. Bref, tous ce qui excite le bourgeois à condition que ce ne soit pas dans son quartier. Or, de réhabilitations en programmes immobiliers neufs, c’est en train de devenir leur quartier ! Avec des revendications qui font rire les vieux bayonnais, du genre : fermeture des bars plus tôt, niveau de la musique, etc. Les ‘’historiques’’ vivaient avec mais eux pas ! Et ils commencent à obtenir ce qu’ils veulent de la municipalité.

Ça me fait penser aussi à ces néo-ruraux qui portent plainte contre le coq du fermier voisin…