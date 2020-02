Pourquoi les inégalités se creusent

Le nombre d'individus dont le patrimoine dépasse le milliard de dollars se situait aux alentours de 2.153 en 2019

L'écart de revenus entre les riches et les moins riches ne cesse de s'accroître. Selon le magazine américain Forbes, le nombre d'individus dont le patrimoine dépasse le milliard de dollars se situait aux alentours de 2.153 en 2019. Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur concerné, remarquons que Bernard Arnault, le patron de LVMH, se classe deuxième du classement Bloomberg des hommes les plus riches de la planète, juste derrière le patron d'Amazon, Jeff Bezos, dont le patrimoine était estimé valoir... 125 milliards de dollars. Au cours de la dernière décennie, le nombre de ces milliardaires a été multiplié par deux : hommes d’affaires, stars du petit ou du grand écran, athlètes, la liste ne cesse de s’agrandir. Mais comment expliquer ce phénomène, cercle vicieux pour les pauvres qui deviennent plus pauvres, vertueux pour les riches qui deviennent plus riches ?

La réponse se situe sans doute dans la façon dont ces hommes richissimes protègent leur fortune. Les moyens qui sont à leur disposition pour faire prospérer leur argent sont de plus en plus nombreux et efficaces, et ils les mettent en oeuvre. Ainsi, les circuits financiers qu'ils utilisent pour placer leur fortune à l'abri des prélèvements du fisc sont de plus en plus complexes et leur permettent de placer des sommes importantes dans des paradis fiscaux sans risquer le moindre signalement aux autorités fiscales concernées. Pour réaliser ces montages sophistiqués, les milliardaires ont recours à des sociétés de conseil ultra-compétentes qu'ils paient à prix d'or, mais qui leur font faire encore plus d'économies au point de vue fiscale. Ces opérations sont souvent légales d'ailleurs, tant ces consultants sont capables d'identifier les zones grises d'une législation et les opportunités de placer son argent de manière défiscalisée.

On le voit, le recours aux paradis fiscaux n'est pas seulement un moyen pour les grandes fortunes de protéger des revenus existants en ne déclarant pas ces sommes. C'est aussi une pratique qui permet de faire prospérer ces revenus et donc d'augmenter sa richesse. L'argent placé sur ces comptes off-shore est investi, et non seulement placé, de sorte que la transaction peut apparaître comme légale, puisqu'il s'agit d'un investissement et non d'un simple placement destiné à l’épargne. D'ailleurs, on n'a pas nécessairement besoin d'un paradis fiscal pour placer son argent hors de portée du fisc. On peut par exemple faire un achat défiscalisé au titre de telle ou telle loi favorisant l'investissement dans tel ou tel secteur. De nos jours, le secteur des énergies propres a le vent en poupe, et on peut investir massivement son argent dans ce secteur tout en déduisant ces sommes de ses revenus.