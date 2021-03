Pourquoi les mollahs se jouent de tout le monde  ?

Les mollahs iraniens continuent de défier les grandes puissances qui ont signé l’accord sur le nucléaire en 2015. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a récemment confirmé que l’Iran avait commencé à enrichir de l’uranium dans une installation souterraine en utilisant un deuxième type de centrifugeuse avancée (IR-4), ce qui constitue une nouvelle violation des termes de l’accord nucléaire.

Le 15 mars 2021, l’agence a confirmé qu’elle avait vérifié que l’Iran avait commencé à pomper du fluorure d’uranium dans une série de 174 centrifugeuses IR-4 qu’il avait déjà installées dans une usine d’enrichissement du combustible.

L’accord n’autorise l’Iran à enrichir de l’uranium qu’à l’aide de dispositifs d’enrichissement de première génération (IR-1). Pourtant, l’Iran enrichit de l’uranium depuis un certain temps à l’aide de dispositifs de deuxième génération (IR-2). Selon le rapport de l’AIEA, l’Iran prévoit actuellement d’installer une deuxième série de centrifugeuses de quatrième génération, plus avancées et plus efficaces que les générations précédentes.

Le rapport de l’AIEA note que d’ici le 15 mars 2021. L’Iran utilisera 5.060 centrifugeuses IR-1 installées en 30 cascades, 522 centrifugeuses IR-2 installées en trois cascades et 174 centrifugeuses IR-4 installées en une seule cascade, pour enrichir le fluorure d’uranium naturel avec une pureté allant jusqu’à 5 % dans l’usine d’enrichissement du combustible.

Des opérations d’enrichissement de l’uranium sont également menées avec une pureté allant jusqu’à 20 % dans l’installation nucléaire de Fordow. Toutes ces démarches iraniennes accélérées visent à faire pression sur l’administration Biden pour qu’elle revienne rapidement à l’accord nucléaire dont l’ancien président Donald Trump s’est retiré à la mi-2018.

L’affirmation de l’AIEA concernant les violations des obligations du régime des mollahs dans le cadre de l’accord nucléaire n’est pas chose nouvelle. Les dirigeants du régime eux-mêmes annoncent publiquement depuis un certain temps qu’ils sont en train de se soustraire aux obligations de l’Iran dans le cadre de cette convention.

C’est le cas et le rythme de ces violations s’est nettement accru depuis l’entrée en fonction du président Biden en janvier. Il y a de nombreux moteurs derrière ce défi iranien. Le premier est la faiblesse ou l’affaiblissement de l’alliance internationale.

Les mollahs savent que l’alliance transatlantique qui a souffert de l’ère Trump n’est plus la même. Et ce malgré les promesses du Président Biden de travailler ensemble avec les alliés.

La position du trio européen (Allemagne, France et Grande-Bretagne) s’apparente toujours à un rôle de médiateur qui s’efforce de rapprocher les points de vue des États-Unis et de l’Iran pour voir qui revient le premier à l’accord. L’administration du président Biden connaît une crise d’alternatives pour traiter avec le régime des mollahs si la politique de patience stratégique échoue.

Il y a également une entente sino-russe sur la position des mollahs iraniens concernant le retour des États-Unis à l’accord en premier. Tout cela encourage les mollahs à tergiverser, à atermoyer et à se donner du temps pour renforcer leur position de négociation en accumulant de nouvelles violations et donc des stocks d’uranium enrichi.

Les mollahs manipulent tout le monde. Il est bien clair que la poursuite de l’approche actuelle de la gestion de la crise n’aboutira qu’à un retour aux conditions de base de l’accord.

C’est ce que les mollahs visent depuis le début, en s’efforçant de compliquer la situation et d’ajouter aux difficultés de trouver une formule plus complète pour remplacer l’accord nucléaire signé en 2015, et en faisant plutôt à compliquer les efforts pour assurer leur engagement envers les niveaux d’enrichissement de l’uranium et le stress des équipes d’inspection internationales pour trouver les stocks qui sont fabriqués durant la suspension de leur travail.

Et puis on passe à d’autres détails dont tous ceux qui comprennent les tactiques des négociateurs iraniens savent qu’ils vont dévorer des années du mandat actuel du président Joe Biden. C’est là que ses efforts finissent par se réduire à repositionner l’accord nucléaire actuel avec une formule visant à en prolonger la durée, ni plus ni moins.

La politique iranienne vise à éviter les démarches pour bloquer l’expansion stratégique de l’Iran dans la région, contrôler le programme de missiles et à ne pas laisser les États-Unis et leurs alliés sortir du cadre de l’ancien accord rempli de lacunes. Malheureusement, ce plan est complètement suivi par les grandes puissances.

Il est vrai que la pandémie de coronavirus a mis à mal les budgets de chacun. Parler de confrontation militaire a été suspendu à cause des répercussions de cette crise. Mais le silence sur le plan iranien aura un prix beaucoup plus élevé à payer que d’accepter de répéter les erreurs du passé.