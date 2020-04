Pourquoi les obèses et les diabétiques sont-ils plus gravement atteints par le SARS-Cov-2

Cela fait trois semaines que j'envoie des bouteilles à la mer mais aucun rivage à l'horizon pour ces missives qui pourraient peut-être nous permettre de surmonter cette crise du Covid-19. Après avoir établis le lien entre Prevotella et le SARS-Cov-2 dans mon premier article sur le sujet (https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/covid-19-et-si-on-ne-cherchait-pas-222778) et après avoir expliqué que l'orage de cytokines qui tue les patients infectés était provoqué par Prevotella (https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/covid-19-et-si-l-orage-de-223037), je vais maintenant reprendre ce modèle pour expliquer pourquoi les personnes souffrant d'obésité et de diabète sont plus souvent gravement atteintes

1/ Rappel sur le Rôle de Prevotella dans l'infection

Comme démontré dans les deux articles précédents, Prevotella pourrait expliquer absolument tous les paramètres épidémiologiques et symptomalogiques de cette pandémie. En effet, je suggère que la pathogénicité du SRAS-Cov-2 dépends de la composition du microbiome des personnes infectées et plus précisément de l'abondance de Prevotella. Je vous invite à reprendre les deux articles précédents pour comprendre les mécanismes.

Cette approche peut expliquer tous les paramètres de cette pandémie :

- Les enfants ne sont quasiment pas atteints par la forme grave de la maladie car la communauté Prevotella est minoritaire dans leur microbiome. Le SRAS-Cov-2 qui collabore avec Prevotella ne peut donc proliférer autant que dans un organisme adulte dans lequel Prevotella devient la cohorte majoritaire.

- Les comorbidités et l'âge sont des facteurs prégnants d'aggravation des symptômes car plus on vieillit et plus on a subis des infections graves notamment bucco-dentaire, pulmonaire ou des maladies inflammatoires chronique (BPCO, MCI).

- Les femmes sont moins mortellement touchées car leur organisme est habitué a lutter contre Prevotella qui est notamment très présente dans le vagin. Le SRAS-Cov-2 ne peut alors contourner le système immunitaire comme il le fait avec les hommes.

- Les symptômes polymorphes correspondent en tout point aux différents symptômes observés lors d'infection à Prevotella.

-L'orage de Cytokines est typique des emballement du système immunitaires connus avec Prevotella comme acteur principal de cette inflammation foudroyante.

Tous ces éléments n'ont pas interpellé les autorités sanitaires, ni plus les nombreuses équipes de recherches médicales. Ils s'interrogeaint sur l'orage de cytokines : je pense avoir montré que c'est Prevotella qui le provoquait...Ils semble vouloir comprendre pourquoi les obèses et les diabétiques sont-ils plus gravement atteints...Vous le comprenez, la réponse est simple : Prevotella.

2/ Surpoids et diabète, deux terrains de jeux de Prevotella

Effectivement, à chaque fois que l'on interroge une spécifité de cette maladie, on tombe sur Prevotella. Là encore, ce modèle explique très bien pourquoi les obèses et la diabètiques sont plus fréquemment et gravement atteints.

Chez les diabétiques, Prevotella est anormalement abondante (1). Si comme je le suppose, cette bactérie est responsable des formes graves du Covid-19, il est aisé de comprendre que plus cette bactérie est présente dans le microbiome, plus les risques d'aggravation sont important....Sauf pour les femmes, chez lesquelles Prevotella est très abondante notamment dans le vagin. Pourquoi les femmes ne sont-elles alors pas davantage inquiétées ? Et bien parce que d'une part, leur système immunitaire est habitué des infections à Prevotella et donc la collaboration entre cette bactérie et le SRAS-Cov-2 est moins efficace et d'autre part, accoutumée à la présence de Prevotella, le microbiome féminin est conséquemment composé d'autres bactéries qui modulent l'effet de Prevotella et qui probablement l'empêche de générer l'orage de cytokines qui tue les patients.

Chez les personnes en surpoids, Prevotella est au contraire moins abondante que chez un individu sain. Comment se fait-il alors qu'elle provoque chez ces personnes, davantage que chez toutes autres, des formes graves du Covid-19 ? Et bien tout simplement parce que Prevotella adore les sucres et c'est pourquoi d'ailleurs elle provoque des formes de résistance à l'insuline. Chez une personne obèse Prevotella et les bactériodètes en général sont moins présents dans l'organisme et c'est là une dysbiosie qui expliquerait en partie l'obésité (2). D'ailleurs des thérapies innovantes reposent sur l'absorption de Prevotella pour lutter contre l'obésité.

Ceci n'est donc pas très logique en apparence...Si l'abondance des Prevotella expliquait la pathogénicité accrue du SRAS-Cov-2, les personnes en surpoids ne devraient donc pas être inquiétées...Pourtant elles le sont et même davantage. Pourquoi ?

Et bien tout simplement car les personnes en surpoids subissent déjà une inflammation chronique due à l'interaction entre les tissus graisseux (adipocytes) et le système immunitaire (2). Ainsi, même en abondance relative, Prevotella va par son action hyper inflammatoire (3) accentuer cette inflammation chronique et provoquer l'orage de cytokines souvent fatal. D'aillurs cela est aussi vrai pour de nombreuses autres pathologies avec inflammation chronique : diabète, BPCO, MCI...Tous sont plus gravement atteints par le SRAS-Cov-2 et tous présentent une dysbiosie avec Prevotella au centre de ce déséquilibre et/ou des inflammations chroniques.

3/ Prise en charge

Si mon modèle est valide, alors la prise en charge des patients atteints du Covid-19 est inefficiente. Du moins, elle peut autant permettre de sauver le patient que de le perdre.

En effet, la haute autorité à la santé préconise une prise en charge graduelle (4) dans laquelle l'antibiothérapie n'intervient qu'en dernier recours. Après avoir intubé le patient, on administre alors de l'amoxiciline et de l'acide clavulanique comme on le fait habituellement dans les cas de complications pulmonaires avec sur-infection. On donne éventuellement de la cephalosporine pour les patients présentant un choc septique.

Il ne faut pas donner de céphalosporine car Prevotella est résistante à la cephalosporine.

Il ne faut non plus intubé les patients car comme nous le savons, les patients gravement atteints présentent des lésions nombreuses et profondes sur l'épithélium pulmonaire. Les intuber permets à toutes la cohorte de bactérie aérobie multi-résistante aux antibiotiques de proliférer et d'atteindre rapidement les tissus pulmonaires au regard des nombreuses lésions. Ce problème est bien connu et de nombreuses détresse respiratoire qui finissent en réanimation aboutissent à un décès.

Pour les cas les plus graves, l'apport d'oxygène pourra alors être assuré par la technique de l'oxygène à haut débit utilisé au CHU de Vannes. On pourra sinon réfléchir à des anticorps monoclonaux anti-cytokines et plus précisément anti-TNF comme Adalimumab qui, si mon modèle Prevotella est valide, pourra rapidement inhiber son rôle dans l'orage de cytokines et donc diminuer l'exacerbation...

Mais je suis persuadé que si vous administrez par perfusion et directement de l'Augmentin à tous les patients qui débarquent à l'hopital, l'intubation ne sera même pas nécessaire.

Je n'ai pas de laboratoire en confinement et je ne peux aller tester mon hypothèse directement en hopital... Par contre depuis le début de mon travail sur le SRAS-Cov-2, j'ai eu plusieurs remontées. Et deux personnes qui ont contracté le virus m'ont relaté le déroulement de leur guérison. Je reproduis ces deux interventions qui sont les seuls cas cliniques sur lesquels je puisse m'appuyer...

Scientifiquement, ces deux cas isolés ne permettent pas de tirer des conclusions...Mais si on considère ces deux cas à la lumière de ma démonstration sur Prevotella, on peut penser que mon modèle est le bon.

D'ailleurs, j'ai de nombreux cas cliniques à proposer : tous les patients soignés par le Docteur Raoult !

Il leur administre de la chloroquine et de l'azythromicine avant que leur état ne s'aggrave. Les taux de réussite sont extra-ordinaire...Et la Chloroquine dont ne cesse de parler n'y est pour rien. C'est l'Azithromicine qui empêche le SARS-Cov-2 de poursuivre sa prolifération en détruisant Prevotella. C'est d'ailleurs pour cela que ça ne marche que sur les stades précoces de la maladie, stades durant lesquels les patients ne sont pas intubés...

Bio Moon.

Bibliographie initiale :

Je vous communique aussi la bibliographie de l'article initial, utile pour illustrer les propos repris dans cette article :

