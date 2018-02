« Pourquoi ne pas introduire l’histoire des religions dans les écoles publiques ? »

@Pascal L

* « Nous ne disposons pas de la preuve de l’existence ou de l’inexistence de Dieu »

A vrai dire, on ne dispose pas non plus de la preuve que Jésus ait réellement existé et encore plus au moment où la Bible en parle. Et si on utilisait la science et l’archéologie, la religion serait totalement détruite et discréditée.

* « un journaliste qui a voulu enquêter à charge et qui fini par se convertir. »

Ouh, ça sent la partialité tout ça .