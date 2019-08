Pourquoi nous sommes-nous ? L’homme, un état de nature ? La vie, un hasard ou une « harmonie universelle ordonnée » ?

Nous voulons être toujours heureux, nous ne voulons pas être malheureux. Mais est-ce possible être heureux sans être malheureux ? Non, ce n’est pas possible parce que la vie est ainsi. C’est elle qui nous a choisi, ce n’est pas nous qui l’avons choisi.

Qui peut dire « que je suis » ? « Que je suis moi ? » Ou « que je suis je ? » Non personne ne peut le dire et même le fou s’il le dira c’est simplement parce qu’il est fou. Mais nous les sensés, « comprenons-nous la vie, l’existence, le sens de ce que nous sommes sur terre ? » Ou simplement nous sommes ce que nous sommes et prenons la vie comme elle est. Trop se poser des questions n’est pas trop bon pour notre équilibre. Et c’est une bonne chose de ne pas trop penser parce que penser, trop penser, on ne sait où cela mène.

Pourtant nous agissons par nos pensées, nous existons par nos pensées, nous faisons des belles choses par nos pensées, nous faisons des mauvaises choses par nos pensées. Mais que sommes-nous au fait sinon des pensées qui marchent par notre corps, ou commandent notre corps. Toute l’humanité est une gigantesque pensée qui avance dans son humanité. Mais qu’est-ce que l’humanité ? Difficile à lui donner un nom sinon qu’elle est une humanité. Eh bien, soit ! C’est l’humanité. Mais dans un sens restreint, n’est-elle pas un état de nature ? Dans une réponse à un commentaire que j’ai donnée et que je transpose en je.

« Je réfléchis certes, je raisonne, oui. Je comprends l’état de nature tel qu’il se déploie à nos yeux, à notre compréhension du monde, mais cette pyramide n’a rien d’étrange, nous sommes ainsi construits, l’« humanité entière est dans cette représentation. C’est comme si vous dîtes « pourquoi un arbre est un arbre ? » Et c’est une vérité « l’être humain est un être humain ». « Moi, je suis moi, l’autre est l’autre. »

Pourquoi j’écris cet article, pace que je dois l’écrire, ma pensée me dit de l’écrire, « je ne me commande pas », je ne peux faire autrement. Je peux dire non, mon autre pensée me dit non aussi, tu dois l’écrire. Je suis donc pris entre deux pensées qui raisonnent en même temps et en fait elles sont une même pensée. Donc force pour moi de dire que je suis un état de nature, en clair je suis ce que je suis. Et je « pense » que nous sommes tous ce que nous sommes, des « états de nature ». C’est-à-dire on est ce par quoi on est. Et on ne peut aller plus que ce qu’on est, parce que l’on est simplement. Qui peut dire « je suis plus que moi ». Personne. Nous savons tous que nous existons et c’est cela qui importe.

Relevons-nous du hasard ? Il y a le hasard, c’est vrai. Mais pour nous, nous sommes simplement êtres humains parce que nous « pensons ». Et donc le hasard ne relève pas de l’homme mais de sa pensée. Mais si on est dans l’essence même de nos existants et de tout ce qui existe dans l’univers, donc dans l’absolu, il n’y a pas de hasard, tout est ordonné et d’une « harmonie universelle ». Le hasard n’est que pour nous, c’est ainsi que nous, moi, vous, lui, l’existence, le hasard d’être, d’exister est pour nous seulement. Nous sommes un hasard dans l’existence, puis plus rien ne sera lorsque nous ne serons plus. La vie est donc un hasard, mais néanmoins un hasard porteur parce qu’il construit, il bâti, il laisse l’histoire humaine d’être et qui ne finit jamais.

L’existence est une réalité, et personne ne peut en disconvenir. Et donc la réalité n’est pas un hasard, sinon, on ne serait pas nous. « Le hasard est simplement les limites de notre compréhension. De même, ce qu’on définit par dogme, c’est aussi une limite de ce qu’on comprend. »

Le plus souvent l’être humain raisonne sur des idées toutes faites. Et il croit ce que ces idées véhiculent. Alors que si on les met sur la balance de la raison, on s’aperçoit que ce ne sont que des idées toutes faites parce qu’elles esquivent la raison. Elle reste sur l’apparent. Il est vrai que l’idée l’apparent est que ce que l’on croit voir, on ne voit pas le sens.

Par exemple, dans une réponse que j’ai reçue : « Ce qui est étrange par contre, c’est le fait que la condition humaine, telle que la représente la pyramide, soit ignorée, voire niée par la grande majorité des êtres humains – pouvoirs en tête, à commencer par le religieux – qui, au lieu d’en tenir compte pour tenter d’améliorer son sort, s’illusionne sur l’égalité et l’équité pouvant y régner entre ceux qui y logent, et pratique depuis toujours une vaine lutte des classes pour tenter de vaincre ce qu’elle a d’irrémédiable : le fait que richesse et pauvreté (en tout et non seulement matériellement) existent l’une par l’autre dans leur relativité. » (1)

Mais l’idée qui vient de cette non-réaction de l’humain saute aux yeux. La condition humaine est ce par quoi on est, l’homme est conditionné dès sa naissance, et ce depuis la nuit des temps. Depuis Adam et Eve, le premier couple sur terre. La pyramide n’est pas ignorée, elle est appliquée partout, c’est la règle pour tous. Ce qui n’est pas règle qui sort de la pyramide n’est que l’exception qui dit-on confirme la règle. Et même cette exception est englobée ailleurs dans la pyramide. Les êtres humains structurellement parlant ne sont-ils pas organisés dans une cellule originelle appelée « famille ». Et plus tard dans des communautés, puis en tribus, puis en fief organisé autour d’un seigneur, puis en monarchie, puis en État, république... Et même les économies humaines ont commencé à être organisées par de petites entreprises familiales, puis en entreprises publiques et privées, aujourd’hui ce sont les multinationales qui décident de l’économie mondiale et même des États.

On doit donc dire que l’organisation pyramidale est innée, et c’est la raison pour laquelle on n’en parle pas. Le pouvoir religieux comme le pouvoir d’État est aussi pyramidal, tout va de la tête à la base et de la base à la tête. N’importe quelle structure humaine est pyramidale. Vous fréquentez une plage, il faut que cette plage soit surveillée pour protéger les baigneurs. De même, une mairie, un État, une école, une bibliothèque, un hôpital, un bateau, un commissariat, etc., la pyramide est « innée ». Toutes ces structures ont besoin d’être protégées pour qu’elles soient protégées et rendre un service à l’homme dans son existence. Elles ont besoin d’un pouvoir pyramidal qui veille à la structure, au fonctionnement pour laquelle cette structure doit servir. C’est ainsi que se déploient les êtres humains dans leur organisation « pour répondre aux besoins les plus élémentaires aux plus complexes », « pour rendre l’existence fonctionnelle, viable » et aussi « pour se protéger mutuellement pour tous ». Une « Loi de l’Etat de Nature ».

Ce n’est pas l’homme qui a choisi cette pyramide, c’est son « être-pensé » qui a dicté cet « état de nature ». Pourquoi ? Par ce que cette condition humaine est la plus rationnelle pour exister et permettre à la famille humaine le plus de sécurité. Rien ne vient sans cause, l’inné a aussi ses « nécessités ».

Maintenant parler d’équité entre ceux qui sont riches ou aisés et ceux qui sont pauvres ou dans le dénuement. Là aussi, c’est en rapport à la condition humaine. Il y a ceux qui ont été favorisés par la richesse, d’autres moins, d’autres qui n’ont rien et vivent comme ils peuvent. Mais les hommes qui viennent à exister sont tous des « jetés dans l’étant », c’est-à-dire dans la vie comme elle leur a été réservée, cette Vie. Dès lors l’homme peut-il raisonner sa condition d’exister ? Il existe comme il est venu à l’existence. Et c’est la raison pour laquelle l’homme pour exister doit travailler, se battre même pour exister.

Et s’il existe combien même il est pauvre et dans le dénuement pourtant il existe dans ce dénuement. Et cela fait la force intrinsèque de l’existence. En clair ce n’est pas lui qui existe, c’est son être, son essence qui le fait exister. L’être humain n’est que sur l’apparent, il ne voit que le riche et le pauvre. Même si c’est une réalité. Ce sont ces yeux qui voient la richesse, qui voient la pauvreté, et cela a un sens complexe qui est difficile à comprendre pour l’humain.

Par exemple, il comprend difficilement qu’un riche pourtant riche se suicide pour une raison propre à ce riche. Ou qu’un riche est très malade qui a les moyens pour se guérir et un pauvre qui est aussi très malade n’a pas les moyens pour se guérir. Pourtant tous deux sont mus par leur être. Ils peuvent guérir comme ils peuvent mourir. Là aussi c’est un état de nature où le pauvre n’a pas choisi d’être pauvre et le riche n’a pas choisi d’être riche.

Mais c’est aussi notre condition humaine que d’être riche ou d’être pauvre, d’avoir de la richesse brute (des biens) ou d’avoir de la richesse d’esprit, ou d’avoir la richesse qui est d’être ce qu’on est, d’exister simplement. Toutes les richesses ne sont pas monnayables. Et c’est là le hasard riche de la richesse qui échoit à chaque être humain. Que l’on mange des coquilles St Jacques ou simplement du pain, il demeure que c’est toujours manger. Et par cela l’être existe. Il est ce qu’il est.

Est- ce pour cela que l’Essence du monde a mal créé et réparti les richesses entre les humains ? Est-ce pour cela que l’Essence du monde est ou n’est pas bonne pour l’être humain qu’Elle a créé ? Il est évident que l’humain que nous sommes est toujours critique envers son Créateur à qui il reproche son « état de nature ». Mais le Créateur a créé, il reste à l’homme de s’assumer puisqu’il est doté de pensée et de cette liberté de pensée et d’agir par le libre-arbitre qui lui a été octroyé.

Ce que l’on doit comprendre, c’est que toute chose qui nous paraît bonne, riche, juste, vient de notre pensée. De même, tout ce que nous faisons en bon, en mauvais ou en juste vient de nos pensées. Par conséquent, en premier, il faut s’adresser à nos pensées, à notre libre-arbitre qui relève aussi de la pensée, qui nous permet de penser et, à travers lui, agir, faire ce qu’on doit faire. Et on ne fait que ce que nos pensées, nos libres-arbitres exigeront de faire. Et tout vient de là. Dès lors que nous sommes astreints à cette condition, et à ces innés auxquels aussi nous sommes astreints, dès lors nous apparaissons dans un certain sens presque des êtres humains dénués de fondement. Et pourtant nous sommes nous avec des fondements humains que l’on n’a point besoin de le démontrer. Nous sommes et ne pouvons que « être humain ».

Et, malgré cette dichotomie, d’être ou ne pas être, nous sommes nous et le sommes par nous. Puisque nous existons simplement et nous sommes régis par notre condition d’être y compris tout ce qui est « inné » en nous. Dès lors qu’est-ce qu’un hasard ? Et si nous sommes nous-mêmes des « hasards pensants », mais « orientés » par la pensée. Et que l’on remette tout en question y compris notre sort, il demeure que nous restons nous, un simple hasard, mais un « hasard réel » qui porte un nom, l’homme, et un homme « orienté » par l’Esprit du monde. Dès lors, la vie est notre vie, et combien elle est ce qu’elle est, elle est aussi une « richesse ». L’homme ne tient-il pas à la vie ? L’homme voudra-t-il mourir ? Bien sûr que non, quoiqu’il pense, sa vie est sa vie, dans la pauvreté ou la richesse, sa vie reste un « présent » qui lui a été donné, et plus qu’un « présent », un « don » de Dieu.

Donc assumons-la comme nous pouvons. Et surtout sachons que nous ne sommes pas seuls, nous avons notre pensée à nous qui peut faire beaucoup pour nous si nous sachons être à sa hauteur. Et cela ne dépend que de nous.

Medjdoub Hamed

Auteur et chercheur spécialisé en Economie mondiale,

Relations internationales et Prospective

Note :

« Toutes les voies s’ouvrent à l’homme dans l’inconnaissable pour peu qu’il pense. L’homme créé non pour être mais pour devenir dans l’Être », par Medjdoub Hamed, le 16 août 2019

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/toutes-les-voies-s-ouvrent-a-l-217264#forum5544066