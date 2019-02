Pourquoi pas un audit de l’État ?

Participer à une énorme audit de l’état français, ça vous dit ? Je parles d’un audit où les citoyens de ce pays auraient leur mot à dire ! Caramba ! Débusquer toutes ces rentes de situation, toutes ces subventions accordées à ceux qui ont leurs réseaux, leurs copinages, sans attendre aucun résultat de cette manne lancée à vau l’eau. Et puis, « La Culture » c’est bien beau, mais, l’opéra, la musique symphonique, les festivals en tous genres, ne pourraient-ils pas se financer eux même ? D’autant que ce qui est appelé « la culture populaire » est laissée en jachère, pas assez bien pour la bobotitude parisienne... Et ces retraites d’élus, qui s’empilent les unes sur les autres, et qui font qu’un Chirac palpe des 30 milles par mois, et ces anciens présidents roulant carrosse, avec secrétaires à vie, garde du corps, voyages gratos en 1ere dans les navions...Et, et, et...

L’idée n’est pas de moi, rassurez vous, car je ne suis qu’un rien, mais vient de Mosieur Charles Gave, [1] pas vraiment ma tasse de thé comme mec pour allez boire un coup : un proche pote de Milton Friedman, ayant inspiré les politiques de Reagan et Thatcher, no, thanks ! Mais, je trouves son idée de donner pour mission aux cours des comptes nationales et régionales d’aller mettre leur nez dans la gabegie des dépenses de cet état si vorace, qui dilapide NOTRE argent, qui disparait on ne sait trop où ? Donc, on mettrait à plat dans le détail les recettes et dépenses de l’état, et on trancherait dans l’inutile, l’accessoire, et le corruptible, pour se concentrer sur ce qui est important : la santé, l’éducation, la justice, la police, les prisons, le social, les vieux, les handicapés, l’armée, les transports et l’écologie. Et surtout, on arrêterait de vendre les bijoux appartenant aux français : Alstom, ADP, française des jeux, barrages (ce ne sont là que les plus récents), il faudrait récupérer les autoroutes, certaines banques voyous, Total, l’industrie pharma... Et bien d’autres atouts, qui permirent à la France d’être une nation autosuffisante et indépendante. Puis un petit tour chez Asselineau, et hop, dehors du cauchemar européen, de l’euro, de l’OTAN. Cela, ne voudrait pas dire, de rejouer à l’isolationnisme américain, mais retrouver « la voix de la France » et sa spécificité. Nous fumes une grande nation il n’y a pas si longtemps, avant que, depuis Pompidou, un ex banquier lui aussi, vende la France à la découpe.

Allez je vais stigmatiser...

Un Luc Ferry ex-ministre (d’il y a longtemps), qui veut que la police tire sur les gilets jaunes, doit encore être certainement au Conseil économique, social et environnemental, un truc qui sert seulement à recaser des potes par le prince, il y a aussi le garde chiourme Arno Klarsfeld, ex militaire au poste de contrôle d’Israël, et tant d’autres qui ont plu aux présidents successifs ; c’est tout de même entre 3 et 4 milles balles par mois, sans avoir à bosser. Ne parlons pas des 300 membres du conseil d’état, et de toutes ces commission inutiles qui pondent un rapport tous les deux ans que personne ne lit. Quand le macron parlait « que ça coute un pognon de dingue », c’est de cela qu’il aurait du parler, l’autiste/président...

Et si oh sacrilège, les services du fisc, allaient vraiment trifouiller dans les comptes des gros gagnants/épargnants/actionnaires, combien de milliards par an entreraient dans NOS caisses ? De plus un bonne reforme de la fiscalité à l’américaine qui veut que le contribuable paye ses impôts de par sa nationalité, et non pas là où il réside, ferait qu’il y aurait encore beaucoup, beaucoup de milliards qui rentreraient. Je pointe du doigt les tennismen tous refugiés en suisse, les familles de la grande distribution eux en Belgique, en hollande, et ne parlons pas des sièges sociaux au Luxembourg et en Irlande... Faire la chasse contre les coquilles vides que les mecs du CAC40 installent dans des paradis fiscaux, et que toute personne prise en train de frauder, ce serait 3 ans de taule, sans appel et une amende X par 10. Enfin (presque), comme je le mentionnait récemment, arrêter ces abattements fiscaux et niches pour des causes qui nous sont étrangères, telle, par exemple : le recrutement de soldats pour l’armée israélienne sur notre territoire, qui, contributions, sont déductibles à 60% des impôts des donateurs ; Cet exemple est un parmi des milliers, tel ce service national universel dans les 15 milliards... Ne pas oublier la formation professionnelle qui ne forme personne mais coûte dans les 5 milliards. Et tant, et tant, et tant...Que de pépettes qui seraient utiles à des postes incontournables sont gaspillées pour et par des parasites, des oisifs et des malhonnêtes.

Il y a deux vrais « talents » actuellement en France : ne pas d’être un créateur, un inventeur, un novateur, mais être celui qui sait aller chercher la subvention qui l’engraissera at vitam, sans trop se fouler et sans rendre de compte... L’autre « talent », c’est de savoir miser sur le bon cheval, le flatter, se mettre dans son sillage, et ainsi, perpétrer la bonne vieille tradition française de courtisanerie ; Vous serez choyez, il vous en coutera seulement votre conscience...

Vous voyez bien qu’en étant un rien, les idées pour remettre notre pays à flot ne me manquent pas ; suffit de vouloir, et de mettre dehors d’abord, toute cette clique parasite qui nous suce le sang depuis 50 ans. Alors ?

Adieu micron, toi et tes semblables avez assez tirés les marrons !

Georges Zeter/février 2019

Vidéo de Charles Gave : https://arretsurinfo.ch/macron-face-aux-gilets-jaunes-lavis-de-charles-gave/