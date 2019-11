Pourquoi pas un général au Pouvoir ?

Pierre de Villiers, un vrai chef peut-il redorer le blason d’une Nation mal-en-point ?

Pour les élections présidentielles de 2017 nombre de personnes dont moi avaient appelé à un gouvernement d’union nationale. Depuis, on sait ce qui s’est passé : un gouvernement d’un peu de gauche et d’un peu de droite pour aider le pays à se reformer dans une mondialisation galopante.

Le gouvernement du « en même temps » est-ce bien un gouvernement d’union nationale, et est-ce bien ce qu’il fallait pour le pays ? Je ne pense pas.

Le général Pierre de Villiers, limogé par Emmanuel Macron en 2017 qui vient de publier son livre pas passé inaperçu « Qu’est-ce qu’un chef ? » en format poche avec une postface supplémentaire y décrit son inquiétude pour la France et le Monde en proposant selon lui des solutions à apporter.

« Notre pays, pourtant doté de tant d’atouts et de talents, se perd dans ses querelles internes et paraît en oublier sa vocation singulière et son génie. J’entends souvent, lors des séances de dédicace, des lecteurs m’aborder la voix angoissée : “Mon général, on marche sur la tête. Où va-t-on ?” », dixit Pierre de Villiers.

Sur la crise des gilets jaunes : « Elle a révélé une crise sociétale de grande ampleur »

« Les problématiques de l’autorité, du management, du leadership, de la conduite du changement, de la transformation de notre société intéressent nos concitoyens. » ecrit-il lui qui pressentait cela.

Pour solution : « Plus que jamais, il nous faut des chefs pour nos entreprises, nos associations, nos équipes sportives, notre société, notre pays » en énumérant les qualités de ces derniers : l’exemplarité (« Nous avons eu des contre-exemples dévastateurs depuis un an », dit-il, sans citer de noms), l’authenticité, l’enthousiasme et l’optimisme de volonté, la modestie, l’ouverture aux autres. Avant de conclure en disant : « Plus que jamais, je crois en la vocation singulière de la France, qui rime d’ailleurs avec espérance »

Alors, aujourd’hui, faisant face à une sorte d’impasse politique avec l’annonce d’un second tour Marine Le Pen/Macron comme en 2017 sans que la majorité de français le veuille ou le souhaite, peut-on se demander comme moi qui suit démocrate et attaché à la liberté en tant que libéral s’il ne vaut pas mieux, cette fois-ci, pour requinquer un Etat et un pays affaiblis recourir à un homme de poigne, un chef dirait le général de Villiers ? La seule possibilité pour éviter la catastrophe de l’élection de l’extrême-droite au pouvoir ou le renouvellement d’un quinquennat pour un homme détesté, Macron, pour refaire le match de 2017, serait l’émergence d’un homme ou d’une femme comme ce dernier l’avait compris et fait en 2017.

Alors pourquoi pas de Villiers que beaucoup lui prêtent ces ambitions ?

I.H.