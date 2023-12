Le texte qui suit est la traduction d’un article de Valentin Vasilescu, en fin de texte vous avez l’article en roumain et accès à la page F-Book de « VV » et à son « pedigree »

Pourquoi Poutine ne signera-t-il aucun armistice avec l'Ukraine ?

1/-Toutes les déclarations selon lesquelles l'Occident presserait Kiev vers un armistice sont jusqu'à présent de fausses nouvelles, se référant à des sources anonymes. Aucun des dirigeants des pays occidentaux ou des représentants du gouvernement ukrainien n'offre ou n'accepte un armistice avec la Russie avant le retrait des troupes russes. Par conséquent, Moscou fait des déclarations sur la préparation pour ceux-ci, dans le but de montrer que « nous sommes pour la paix, mais Kiev est contre ». Imaginons la situation où l'Ukraine annonce son accord pour un cessez-le-feu immédiat et l'Occident le soutient. Alors, quelle serait la réponse de Poutine ?

2/-Si un armistice est proposé par l'Ukraine, alors l'argument principal de Poutine sera la situation militaire du moment. S'il évalue que les chances d'obtenir un changement radical du cours de la guerre en faveur de la Fédération de Russie sont très élevées, alors il refusera l'armistice ou proposera des conditions très dures pour l'Ukraine. Si un tel tournant n'est pas prévu à l'horizon et qu'il devient clair que la guerre continuera dans le même format, alors la réaction de Moscou à la perspective d'un armistice est imprévisible, mais la probabilité de son acceptation est inférieure à 50 %.

3/-L'armée ukrainienne, comme l'a montré l'expérience de l'offensive d'été, n'a pas assez de forces pour libérer les territoires occupés. Pour le moment, elle est capable de mener la bataille défensive sans céder trop de territoire. Plus tard, on ne sait pas si les Ukrainiens pourront encore tenir tête aux Russes. Tant qu'il n'y a pas de défaite claire de l'Ukraine, le maintien du statu quo actuel ou la conclusion d'un armistice peuvent être considérés à l'avantage de Kiev. Cette affirmation est renforcée par la décision de l'Ukraine de créer 3 nouvelles lignes défensives à la frontière avec la Russie.

4/-En revanche, un armistice serait une victoire militaire momentanée de la Fédération de Russie mais pas par une défaite ou une capitulation de l'Ukraine. Un article d'experts du "Quincy Institute for Responsible Public Administration" américain exhorte Kiev à apprendre à tromper les Russes, en appliquant la leçon finlandaise de la Guerre d'Hiver de 1939-1940. Céder un territoire, bien que très douloureux, en vaut la peine si l'Ukraine assure ainsi son indépendance et sa capacité à se développer économiquement et politiquement. Selon le centre analytique américain, à la suite de l'armistice, l'État ukrainien conserve son indépendance, son armée, son accès à la mer, le contrôle de la frontière avec les alliés occidentaux, ainsi que son orientation occidentale de développement (bien que sans adhésion à l'OTAN). Absurdités occidentales que Moscou n'appliquera jamais.

5/-Les chaînes "Z" de Telegram des Russes et des politiciens individuels (par exemple, Dmitri Medvedev) sont catégoriquement contre tout armistice jusqu'à la défaite complète de l'Ukraine. Leur argument coïncide avec les thèses du "parti de la guerre aux frontières" ukrainien de 1991, mais avec un "signe opposé : "nous n'avons pas besoin de Minsk-3 !", "le gel de la guerre est bénéfique pour l'Ukraine, qui aura l'occasion de se réarmer", "le temps est du côté de la Russie dans la guerre, la Fédération de Russie se renforce et l'Ukraine s'affaiblit et par conséquent, nous devons forcer davantage pour gagner." etc."

Et voici le texte original, publié sans restrictions sur la page Facebook de Valentin Vasilescu

De ce Putin nu va semna niciun armistițiu cu Ucraina ?

1. Toate declarațiile conform cărora Occidentul ar presa Kievul spre un armistițiu sunt până acum fake news, cu referire la surse anonime. Niciunul dintre liderii țărilor occidentale sau reprezentanții guvernului ucrainean nu oferă Rusiei vreun armistițiu sau nu acceptă un acord cu aceasta, înainte de retragerea trupelor ruse. Prin urmare, și Moscova face declarații la mișto, despre pregătirea pentru ele, cu scopul de a arăta că „noi suntem pentru pace, dar Kievul este împotrivă”. Să ne imaginăm situația în care Ucraina își anunță acordul asupra unei încetări imediate a focului și Occidentul o susține. Atunci care va fi răspunsul lui Putin ?

2. Dacă se propune un armistițiu din partea Ucrainei, atunci principalul argument pentru Putin va fi situația militară a momentului. Dacă evaluează ca fiind foarte mari șansele de a obține o schimbare radicală a cursul războiului în favoarea Federației Ruse, atunci va refuza armistițiul sau va propune condiții foarte dure pentru Ucraina. Dacă un astfel de punct de cotitură nu se întrevede la orizont și devine clar că războiul va continua în același format, atunci reacția Moscovei la perspectiva unui armistițiu este imprevizibilă dar probabilitatea acceptării lui este sub 50 %.

3. Armata ucraineană, după cum a arătat experiența ofensivei de vară, nu are suficiente forțe pentru a elibera teritoriile ocupate. Pentru moment ea este capabilă să ducă lupta de apărare, fără să cedeze prea mult teritoriu. Mai tîrziu, cînd resursele se vor termina, nu se știe dacă ucrainienii vor mai putea ține piept rușilor. Cît timp nu există o înfrîngere clară a Ucrainei, menținerea status quo-ului actual sau încheierea unui armistițiu, pot fi considerate în avantajul Kievului. Această afirmație este întărită de decizia Ucrainei de a crea 3 noi linii defensive la granița cu Rusia.

4. În schimb un armistițiu ar fi aparent o victorie militară de moment a Federației Ruse dar nu printr-o înfrângere sau o capitulare a Ucrainei. Un articol al experților de la centrul analitic american ”Quincy Institute for Responsible Public Administration” îndeamnă Kievul să învețe cum să-i înșele pe ruși, aplicînd lecția finlandeză din timpul Războiului de Iarnă din 1939-1940. Cedarea unui teritoriu, deși foarte dureroasă, merită, dacă Ucraina își asigură astfel independența și capacitatea de a se dezvolta economic și politic. Conform centrului analitic american, de pe urma armistițiului, statul ucrainian își păstrează independența, armata, accesul la mare, controlul graniței cu aliații occidentali, precum și vectorul occidental de dezvoltare (deși fără aderarea la NATO). Aiureli occidentale pe care Moscova nu le va aplica niciodată.

5. Care este părerea opiniei publice din Rusia ? Canalele ”Z” de Telegram ale rușilor și politicienilor individuali (de exemplu, Dmitri Medvedev) sunt categoric împotriva oricărui armistițiu până la zdrobirea completă a Ucrainei. Argumentul lor coincide cu tezele „partidului de război la granițe” ucrainean din 1991, dar cu „semn opus : „nu avem nevoie de Minsk-3 !”, „înghețarea războiului este benefică pentru Ucraina, care va avea ocazia să se reînarmeze”, „timpul este de partea Rusiei în război, Federația Rusă se întărește și Ucraina slăbește și prin urmare, trebuie să forțăm mai mult ca să câștigăm.” etc.

