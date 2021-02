Pourquoi Sleepy Joe harasse Poutine ?

Le gouvernement étasunien mis en place par Biden a indiqué dès le départ qu'il allait mener une politique hostile et agressive contre la Russie et Poutine. La stratégie qui fonde cette position tactique n'a rien à voir avec des actes malveillants qui auraient ou non été commis contre l'Occident. Cela n'a rien à voir non plus avec le Novitchok et Navalny qui font la une des médias dominants. Par contre, cela a tout à voir avec le dessein et le planning des mondialistes, ceux-là même qui n’ont reculé devant aucun coup tordu pour revenir à la barre et fermer la parenthèse continentaliste de Trump.

Les choix de Tony Blinken comme secrétaire d'État et Victoria Nuland comme sous-secrétaire d'état aux affaires étrangères, de Bill Burns à la tête de la CIA, de Jake Sullivan comme conseiller à la sécurité nationale, et d’Avril Haines en tant que directeur du renseignement national sont révélateurs : tous sont issus de l’équipe Obama-Biden. Tous considèrent que c’est la Russie, et non la Chine, qui est le principal frein à l’élargissement de l'hégémonie des États-Unis.

Le nouveau chef de la CIA a été ambassadeur à Moscou et il était n°2 des affaires étrangères étasuniennes lors du coup d'état fomenté par la CIA en Ukraine en 2014. Quand il a quitté ses fonctions en novembre 2014, il a été remplacé par Tony Blinken, qui est aujourd'hui secrétaire d'état en titre, ce qui, aux Etats-Unis signifie « ministre des affaires étrangères ». C’est lui qui avait rédigé le texte qui condamnait l'« annexion » de la Crimée par la Russie (qui considère la Crimée comme partie intégrante du territoire national).

Du coup, l’équipe de Biden ne fait pas dans la dentelle : la Russie de Poutine est coupable, depuis l’« ingérence électorale » de 2016 jusqu’au récent piratage informatique du gouvernement américain SolarWinds, en passant par toutes les autres accusations formulées contre la Russie ces dernières années, qu'elles soient prouvées ou non.

La nomination de Victoria Nuland est l’indice le plus clair sur ce que sera la feuille de route à observer par les diplomates et militaires américains. Cette dame reste célèbre pour avoir dit au téléphone à Geoffrey Pyatt, l'ambassadeur des États-Unis à Kiev lors des manifestations de la place Maidan (2013-2014), à propos des choix de l'UE pour le nouveau régime ukrainien, « F ** k the EU ». En tant que secrétaire d'état adjoint aux affaires eurasiennes et européennes du cabinet Obama en 2013, Madame Nuland a travaillé en étroite collaboration avec le vice-président de l’époque, un certain Joe Biden pour mettre au pouvoir Arseniy Yatsenyuk par un coup d'état favorable aux États-Unis et hostile à la Russie. Elle a « encouragé » pendant des mois les manifestations contre le régime du président élu de l'Ukraine, Victor Ianoukovitch, pour forcer son éviction après sa décision de rejoindre l'union économique eurasienne de Russie. George Friedman, le fondateur du groupe de renseignement privé Stratfor, avait qualifié cette opération de « coup d'État le plus flagrant de l'histoire (américaine) ». Quand elle a quitté son poste en 2016, après l'élection de Trump, elle est devenue conseillère principale du groupe Albright Stonebridge, dirigé par l'ancienne secrétaire d'état de Clinton, Madeleine Albright (celle qui trouvait que la mort de 500 000 enfants en Irak était un choix difficile, mais que cela valait le prix).

Dans un article publié par le journal des Affaires étrangères d'août 2020 du New York Council on Foreign Relations (CFR), Madame Nuland avait décrit ce qui sera probablement la stratégie américaine pour saper la Russie dans les mois à venir. Elle y déplorait l’esprit de « démission » qui se serait installé concernant les relations américano-russes et « la perte de confiance des Américains en leur propre capacité à changer la donne ». Autrement dit, elle veut « changer la donne » avec Poutine. Pour elle, au cours des 12 dernières années, « la Russie a violé les traités de contrôle des armements, déployé de nouvelles armes déstabilisantes, menacé la souveraineté de la Géorgie, annexé la Crimée et une grande partie du Donbass, et soutenu des dictateurs en Libye, en Syrie et au Venezuela ». Mais en plus, elle aurait « utilisé des cyber-armes contre des banques étrangères, des réseaux électriques et des systèmes gouvernementaux, interféré dans les élections démocratiques étrangères, et assassiné ses ennemis sur le sol européen. » Elle affirmait dans cet article que les sanctions économiques répétées des États-Unis contre certaines banques et entreprises russes ainsi que sur les partisans de Poutine n'avaient pas changé grand-chose à la politique russe, et que « les sanctions américaines « et alliées » (sic), bien qu'initialement douloureuses, étaient devenues inefficaces en raison de leur surutilisation et n'impressionnait plus le Kremlin, mais que la Russie de Poutine était devenue plus vulnérable : la seule chose qui devrait inquiéter le président russe, c’est l'opinion publique russe. Malgré des mouvements spectaculaires en politique étrangère, 20 années de non-investissement dans la modernisation de la Russie pourraient le rattraper. En 2019, la croissance du PIB de la Russie était anémique à 1,3%. Cette année, la pandémie de coronavirus et la chute libre des prix du pétrole pourraient entraîner une contraction économique importante… Les routes, les voies ferrées, les écoles et les hôpitaux de la Russie s'effondrent. Les citoyens sont devenus méfiants car les dépenses d'infrastructures promises ne sont jamais réalisées, et leurs impôts augmentent en même temps que l'âge de la retraite recule. La corruption reste endémique. "

Dans cet article du CFR, Madame Nuland préconisait l'utilisation de « Facebook, YouTube et d'autres plates-formes numériques ... il n'y a aucune raison pour que Washington et ses alliés nedonnent pas à Poutine une dose de son propre médicament en Russie. » Elle ajoutait que les Russes utilisaient beaucoup Internet, un réseau largement ouvert : « malgré les énormes efforts de Poutine, la Russie d'aujourd'hui est plus perméable. Les jeunes Russes sont beaucoup plus susceptibles de consommer des informations et des nouvelles via Internet que via la télévision ou la presse écrite financées par l'état. Washington devrait essayer d’en toucher un plus grand nombre là où ils sont : sur les réseaux sociaux Odnoklassniki et VKontakte, sur Facebook, Telegram et YouTube, et sur les nombreuses nouvelles plates-formes numériques en langue russe qui voient le jour. »

À peu près simultanément à la parution de cet article prémonitoire, Alexey Navalny était à Berlin où il se remettait de ce qu'il présentait comme une tentative des sbires de Poutine de le supprimer en utilisant le Novichok, un agent neurotoxique qui avait connue son heure de gloire avec « l’affaire Skripal ». Navalny (qui était boursier à l'Université de Yale en 2010) a reçu une subvention du « National Endowment for Democracy » une fondation décrite par son fondateur Ronald Reagan comme faisant "ce que la CIA faisait, mais en privé." En 2018, Navalny comptait plus de six millions d'abonnés YouTube et plus de deux millions d'abonnés Twitter. On ignore le volume de la contribution logistique des services de renseignement américains pour gérer un tel flux. Aujourd'hui, cinq mois après son séjour à Berlin, Navalny fait un retour en Russie en sachant qu'il risquait d'être emprisonné pour des accusations passées. S’il ne s’agit pas de « provocation » on peut soupçonner un calcul, mais échafaudé par qui ?

Dans un article publié le 25 janvier, la même NED a réactivé l'appel de Madame Nuland pour une déstabilisation de Poutine par les médias sociaux. A propos de l'arrestation de Navalny à Moscou trois jours seulement avant l'investiture de Biden, cette ONG spécialisée dans les « révolutions de couleurs » a déclaré que, « En créant un modèle de guerre politique de guérilla pour l'ère numérique, Navalny a révélé le manque total d'imagination et d'incapacité du régime Poutine est dans une impasse : si Poutine tue Navalny, cela pourrait attirer davantage l'attention sur le problème et exacerber les troubles. Si Poutine laisse vivre Navalny, alors Navalny reste un foyer de résistance, qu'il soit en prison ou non… Navalny a largement déjoué Poutine à chaque tour depuis l'empoisonnement. Cela devient un peu humiliant pour lui. »

La décision de Biden de nommer un ancien ambassadeur de Moscou à la tête de la CIA et Victoria Nuland au poste de n °3 au département d'état indiquent que la déstabilisation de la Russie sera l'un des principaux objectifs de Washington à l'avenir. Comme le NED l'a clairement exprimé, avec « l'arrestation de Navalny, trois jours avant l'investiture de Biden, l'ancien ambassadeur américain en Russie Michael McFaul a tout ce qu'il faut pour« la première crise de politique étrangère de Biden. »

Il ne s’agit pas pour les mondialistes de « dénoncer un régime corrompu », ce dont ils n’ont d’autant moins à faire qu’il leur serait difficile de donner des leçons en la matière. Ça, c’est le slogan qu’ils fournissent aux chiens de gardes pour les empêcher de s’en tenir aux aboiements. Il s’agit en fait de soumettre là comme ailleurs une nation souveraine, que ses dirigeants soient progressistes ou conservateurs. Depuis l’implosion de l'Union Soviétique, le projet de l'OTAN (et des intérêts financiers qui sont derrière) est de faire éclater la Russie en plusieurs parties, de démanteler l'état et de piller ce qui reste de ressources en matières premières, pour en faire un satellite à l’image de l’UE. Le message que la nouvelle équipe de la Maison Blanche est clair pour qui veut bien entendre. Le deal avec la Chine, c’est autre chose : les dirigeants chinois sont formés par Harvard depuis longtemps, et la mise en orbite est chose faite.