Pourquoi sommes-nous malheureux ? Pourquoi la société est-elle malheureuse ?

Ils ont dit qu'après le Covid (ou le récit qui en a été tiré), nous nous en sortirions mieux.

Au lieu de cela, non seulement nous nous sommes peu améliorés, mais la société actuelle est encore plus imprégnée de violence, de méfiance, de haine et d'insatisfaction.

En Italie, les viols de Caivano et de Palerme, les enquêtes sur la violence urbaine à Milan, perpétrée par des bandes de mineurs surtout la nuit, et, dans le monde, la succession quotidienne de féminicides, les "morts soudaines" de personnes encore jeunes et en bonne santé, sont la partie émergée de l'iceberg d'une société qui ne fonctionne plus du tout.

De nombreux philosophes contemporains ont recherché les causes de la crise de l'homme dans des analyses raffinées qui ne peuvent être contenues dans un article, mais j'essaie de résumer.

Max Weber, par exemple, affirme que la raison en est la bureaucratisation et le "désenchantement" du monde. Heidegger a trouvé la crise dans le pouvoir écrasant de la technologie. Le phénoménologue Max Scheler, qui a vécu les horreurs de la Première Guerre mondiale, l'a trouvée dans l'abandon par les peuples européens de leurs racines chrétiennes. Ivan Illich dans l'excès de bureaucratie, la médicalisation de l'humanité et la perte de la convivialité humaine. La philosophe américaine Martha Nussbaum, qui cherchait dans la philosophie un moyen d'améliorer la société, a suggéré que la réponse au sens de la vie est l'amour.

C’est tout à fait acceptable, car il est indéniable qu’aujourd’hui la seule recherche de sens semble être tournée vers le profit et la croissance économique illimitée, la productivité infinie et la dévastation de l’environnement.

Au centre des préoccupations humaines, il n’y a pas l’humain, mais l’économie.

Il y a des études qui révèlent que même rire et sourire sont des choses humaines dont le pourcentage s’est beaucoup réduit par rapport à il y a quelques décennies.

La société actuelle est plus complexe et plus problématique. Malgré les progrès technologiques, le côté sombre de l'âme humaine est, à notre époque, plus évident que par le passé.

On nous a dit que nous pouvions vivre en bonne santé en recourant à des vaccins qui, au contraire, causent des dommages et même la mort, à tel point que nous sommes à l'ère de la "maladie subite".

On nous a dit que l'économie verte avait besoin de sources d'énergie alternatives et on a volé et dégradé le paysage avec des milliards d'horribles éoliennes, destinées plutôt à faire les immenses profits des "seigneurs du vent" qui les produisent.

On nous a dit qu'accueillir tout le monde était une bonne chose et nous subissons aujourd'hui les dégâts de politiques d'immigration incontrôlées et insensées.

On nous a fait croire que l'identité sexuelle est un choix qui peut être fait à l'adolescence, sans défendre d'abord la famille et le respect du corps et de l'esprit des jeunes.

On nous a fait croire que le numérique allait sauver le monde, mais il l'a envahi et compliqué, créant dépendance et inimitié.

Ce qui se passe depuis quelques années est bien résumé dans cette réflexion du journaliste américain Chris Hedges, 67 ans, qui a été correspondant de guerre aux Etats-Unis et a enseigné le journalisme dans les universités de Columbia, New York, Princeton et Toronto. En 2002, il a fait partie de l'équipe de journalistes du New York Times qui a reçu le prix Pulitzer. Hedges parle de l'Amérique en ces termes :

Nous vivons dans une nation où les médecins détruisent la santé, les avocats détruisent la justice, les universités détruisent le savoir, les gouvernements détruisent la liberté, la presse détruit l'information, la religion détruit la morale et nos banques détruisent l'économie.

De Platon à Dante Aligheri, on explique que lorsque les membres d'une société ne sont plus à leur place, ils sombrent dans le chaos, ce qui entraîne des conflits et du malheur.

Ce que dit Hedges concerne l'Amérique, mais on n'a aucun mal à en étendre le contenu au monde entier. Tout cela, avec le malheur que nous vivons à l'époque du "politiquement correct", où quiconque ne s'aligne pas sur le courant dominant, quiconque veut approfondir la réalité que les médias lui présentent, est un fou, un comploteur, un négationniste. Une personne à marginaliser et à réduire au silence. Quelqu'un qui, pour tout dire, n'a que raison, et raison de vendre. Mais comme, comme nous l'enseigne Platon dans le mythe de la caverne, les hommes aiment toujours leurs chaînes, parce que regarder fixement le soleil, c'est-à-dire le Bien, demande un effort et un engagement, surtout intellectuel, les hommes sont toujours prêts à croire ce que quelqu'un d'autre veut qu'ils croient, dans notre cas les médias de masse. C'est pourquoi la plupart, accros et dépendants de ce système, se battraient pour le défendre. Les autres, généralement toujours peu nombreux, ont pour mission de préserver l'humain.

Nous devons donc toujours être vigilants et nous rappeler ce qu'a écrit Primo Levi, le grand survivant italien de l'Holocauste :

Chaque époque a son fascisme : des signes prémonitoires peuvent être observés partout où la concentration du pouvoir prive le citoyen de la possibilité et de la capacité d'exprimer et de mettre en œuvre sa volonté. On y parvient de multiples façons, pas nécessairement par la peur de l'intimidation policière, mais aussi en refusant ou en déformant l'information, en polluant la justice, en paralysant les écoles, en répandant de multiples façons subtiles la nostalgie d'un monde où l'ordre régnait en maître et où la sécurité de quelques privilégiés reposait sur le travail forcé et le silence forcé du plus grand nombre (Primo Levi, extrait de "La symétrie et la vie").

N'oublions donc jamais de voler haut. Nous n'aurons pas d'autre chance et tout se joue “ici et maintenant”.

Écoutons notre corps et notre intuition. Prenons soin de nous à tout moment.

Cultivons toutes les ressources possibles de joie à notre disposition.

Visitons une exposition. Laissons-nous bercer par la musique que nous aimons. Cultivons la beauté, l'espoir et la philosophie. Utilisons la bonté dont nous sommes capables. Cultivons nos talents et nos ambitions. Ressentons, donnons et recevons de l'amour.

Prenons soin de notre vie. Sauvons-nous.