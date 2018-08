« pourquoi sommes nous si malheureux ? »

Je n'ai pas la prétention de résoudre totalement une aussi grosse question. Persiste néanmoins des sentes par lesquelles on peut tracer l'épure d'une réponse. Car si la récrimination et la plainte sont perpétuellement à l'ordre du jour, quelle que soit l'époque, la recherche au sein des sociétés dites traditionnelles – ou « mécaniques » de Durkheim – met au jour l'équivalent d'une espèce d'antidote au mal de la mort, remède dont les sociétés occidentales sont dorénavant dépourvues – qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore – et qui rend compte du sentiment unanime selon lequel les gens d'autrefois étaient peu geignards.

La pensée de la finitude est moins obsédante si elle est tempérée, au verso, par celle de Dieu. D'ailleurs, s'il fallait à tout prendre juger de la qualité des existences médiévales – de nos « aïeux » – on remarquerait d'emblée que, tout entourées de la mort sous ses formes quelconques (maladies, accidents, guerres), celles-ci s'écoulaient psychologiquement tranquilles. De sorte qu'à y regarder, on trouverait nos chichis d'aujourd'hui comme honteux quand on constate qu'avec une vie passée dans une chaumière chauffée par de la bouse dans les murs, les médiévaux survivait mieux « dans la tête ». Cependant, pas question de nier des tourments psychologiques du Moyen Âge. Et pour cause : tous les psychanalystes savent que la religion est une sublimation, et qu'aux problèmes sexuels, aux difficultés de la vie, s'assortissent des récompenses mirobolantes, compensatrices, auprès de Dieu. Ce faisant, si la religion s'impose, on en déduit aisément à la racine d'une telle imposition une infinité de pathologies.

En l'occurrence, si mon propos touche à la religion, je soutiens – avec d'autres – que ça n'est pas la pensée du paradis et des récompenses au centuple qui rassérène, mais, au contraire, la façon de vivre comme elle se constitue d'ordinaire dans les sociétés traditionnelles.

Qu'est-ce que ça signifie ?

Cela signifie que l'individu occidental est projeté au-devant d'un terrible problème : le fardeau de l'Individu. Tandis qu'à rebours de nos idiosyncrasies, l'homme traditionnel rejette l'individualité, dont les expressions frôlent l'anomalie et induisent – à raison – le Chaos, puis trace une longue ligne, une affiliation, entre lui-même, son Ancêtre, et sa Postérité...

Cette thèse trouve un illustre défenseur dans Mircea Eliade qui, dans Le Mythe de l'Eternel retour, avance l'idée que les hommes traditionnels ne vivent qu'en se rattachant à un modèle exemplaire, et que l'Histoire – au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire linéaire – est l'horreur absolue. L'autonomie, à savoir l'Individualité, participe à l'éphémère. Elle ne s'affilie à aucun Archétype (le modèle exemplaire). Et dès lors qu'une société se compose d'Individus et non pas de membres, horresco referens, tout est perdu. Pourquoi ?

Pour la simple raison que si tout le monde vit au nom d'un modèle, et que le modèle se perpétue à travers les âges, alors l'homme traditionnel survit par le biais de sa modalité d'être. Lequel il enjoint ses enfants d'imiter, si bien qu'au bout du compte (hors les anomalies passagères de l'Individualité) l'essence d'untel homme traditionnel se retrouve chez son fils, comme elle existait déjà auparavant chez ses aïeux... De là, peut-on parler de mort ? Si sa vie se résumait, dans l'essentiel, à l'imitation d'un Archétype, et que ce comportement archétypique subsiste après lui, peut-on dire franchement que l'homme traditionnel meurt au moment de mourir ? Il est immortel.

En revanche, l'Individu occidental du XXIe siècle n'a pas cette prérogative.

L'exigence d'être soi-même provoque par contrecoup la pire des craintes chez le Traditionnel. Peur qui avère l'appréhension de la perte de son immortalité et l'expectation d'une nouvelle « Chute », car le Traditionnel ne se charge pas sans raison de fardeaux supplémentaires. Or, nous, modernes, sommes tous concernés par le problème de l'Individu, le problème central de nos existences. Nous sommes tenus de nous fabriquer, de nous constituer, de nous forger. Pire, puisqu'en conséquence de cette injonction, la fabrication de l'individu requiert un effort nécessitant au préalable de se poser la question décisive du sens : pourquoi et au nom de quoi se fabriquer ? Les philosophes ne laissent pas d'entretenir l'aporie. En plus, nous ne survivons pas après notre mort : comment se retrouver chez les Autres, nos Pères et nos Fils, qui ne s'habillent pas comme nous et ne pensent pas comme nous ?

Qu'on me comprenne bien : l'avènement de l'Individu occidental peut être autant une cause de réjouissance qu'un motif de récrimination.

On peut s'en réjouir, mais aussi le déplorer. Reste que les individus fragiles sont nombreux, et tous ne supportent pas l'exclusion du jardin d'Eden...

Il y a, me semble-t-il, des sous-équivalents aux modalités d'être traditionnelles au moyen desquels nous pouvons nous soustraire au nihilisme. J'opterai pour ma part (sans être personnellement spinozien) au sub specie aeternitatis, vision selon laquelle l'Individu participe à l'éternité, et que, à l'instar de l'archétype de l'homme traditionnel, l'essence d'un Individu survit à la mort. De toute évidence, la Vie subsiste. Aussi ne peut-on pas dire qu'un homme meurt au moment où il meurt, puisque la seule chose qui meurt avec lui, c'est le rien de son caractère particulier. En ce sens, l'homme est indestructible. C'est au fond la sécularisation de la pensée traditionnelle.

À cette première solution – qu'on la nomme la solution hindoue ou spinozienne – s'ajoute, de surcroît, la solution christique. Le Christ est l'archétype du moderne tourmenté : non seulement il naît « dans l'Histoire » et y participe, mais il subit les affres de l'absurdité de la douleur et les tourmentes que lui infligent les Juifs et les Romains – c'est-à-dire les sévices, de façon imagée, auxquels sont soumis les hommes ordinaires. En prenant modèle dans le Christ, le chrétien tient un modèle tout en étant embarqué lui-même dans un monde « historique » (dépourvu d'Archétype).

Enfin, s'il fallait donc résumer en un point la raison pour laquelle les Traditionnels sont heureux et les Modernes malheureux : (1) les Traditionnels se rattachent et forment un tout à partir d'un Archétype. Partant, ils sont immortels tant que l'Archétype dure. (2) Les Modernes ne s'affilient plus à un Archétype, et assume l'Individualité. Autrement dit : ils ont à charge de se constituer, mais une telle constitution réclame en outre la question du sens.

Et un poids de cette espèce est inouï. D'où vient les réflexions philosophiques afférentes à ce gigantesque problème.

La rupture entre le Traditionnel et le Moderne n'est pas une rupture religieuse, mais une rupture d'ordre anthropo-psychologique induite avec le mode de pensée rationnel. C'est une rupture en tous les cas formidable (en bien ou en mal), et le gouffre qu'elle a engendré en césurant nos modalités d'existence soumet l'humanité, pour parler le langage de Nietzsche, « à la plus dure exigence qu'on lui ait jamais imposée » (Ecce homo).