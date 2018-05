Pourquoi tous les parlements du monde sont-ils des parlements-godillots ?

Je crois que tout le monde a maintenant largement compris que le Parlement Français , comme tous les parlements, ne sert strictement à rien, qu'à enregistrer les décisions d'un gouvernement fait de Ministres nommés et non élus, sous la houlette d'un président de la république élu par la presse et les puissances d'argent bien plus que par les citoyens, et qui peut faire strictement tout ce qui lui passe par la tête. Ce qui fait de la France au mieux une monarchie, au pire une dictature, ce qui est d'ailleurs le cas pour tous les pays d'Europe et du Monde, en dehors de la Suisse, peut-être. Tout repose sur la qualité supposée de celui qui est arrivé en haut de l'échelle tout à fait par hasard ou par manigances. "Qualité" (ou son absence) qu'on ne découvre que trop tard le plus souvent.

Mais pourquoi en est-il ainsi, pourquoi aucune voix dissidente ne se lève-t-elle pour tenter de contrer la moindre décision gouvernementale ? Pourquoi ces centaines de soi-disant représentants des Français ne sont-ils qu'un ramassis de bénis-oui-oui, qui nous imposent des mesures dont nous ne voulons pas, et ne sont même pas foutus de nous éviter des guerres ?

Pour le comprendre, il faut revenir cent ans en arrière, et étudier ce texte anarchiste qui nous explique comment sont élus nos députés, non pas sur leur valeur politique ou morale, ou sur une compétence quelconque en dehors de savoir se faire élire (la seule utile, en fait), mais selon tout un tas de critères qui font qu'ils n'ont aucune légitimité ni aucune qualification, en dehors de quelques exceptions ponctuelles et bien trop rares.

En voici un extrait tout à fait édifiant : 99 ans, et pas une ride....

(J'ai glissé deux illustrations qui montrent qu'on peut changer d'avis en fonction des circonstances, quand on est député ou quand on ne l'est plus)