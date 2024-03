Pourquoi Victoria Nuland a-t-elle décidé de démissioner maintenant ?

@Christophe

Défendre les intérêts de son pays ??

Défendre les intérêts du complexe militaro industriel des USA semble plus juste.

L’idéologie n’a pas grand chose à voir avec les menées néoconservatrices aux USA car c’est largement transpartisan entre Démocrates et Républicains.

Pour comprendre il suffit de savoir que gagner un poste électif à Washington coûte une fortune en Dollar.

Les groupes industriels du secteur militaire ont développés une véritable stratégie d’influence afin de se garantir des flots significatifs de commandes de l’Etat.

Une tactique consiste à morceler les productions militaires sur le plus grand nombre d’Etats afin de pouvoir exercer un chantage permanent à l’emploi sur les élus locaux.

On observe d’ailleurs que le manufacturing militaire US qui est dans le secteur privé à 90% est strictement concentré aux USA alors que les autres secteurs industriels ont délocalisés depuis longtemps.

Une seconde tactique aussi efficace est de recruter systématiquement des militaires haut gradés à la fin de leur carrière dans leurs conseils d’administration ou dans leurs structures de lobby.

Les « 4 Etoiles » de l’US Army fussent ils de l’armée de terre, de l’aviation ou de la marine pantouflent largement chez les « Lookeed Martin et autres General Dynamics et Boeing etc .

C’est ce montage établi par étapes depuis 1945 qui nourrit le système et qui finance des »think thanks " comme la Rand Corporation , remplie de politiciens et de hauts fonctionnaires néoconservateurs appointés.

Nuland et d’autres doivent leur carrière à ces think thanks. Ils constituent le troisième étage de l’influence du complexe militaro industriel US sur la politique de défense et la politique étrangère de Washington.

C’est le fric qui mène tout en montant un système qui permet d’imposer des budgets militaires pharaoniques au Congrès depuis 1945 et qui trouve en conséquence des débouchés dans les interventions militaires extérieures des USA.

En disposant d’un système monétaire qui place l’USD en position de réserve mondiale sans limites d’émissions , les industries de défense US ont construits un martingale financière gagnante.

Pour le moment ..... !