Poutine à propos du Yémen : l’Arabie Saoudite devrait appliquer les préceptes du Coran et acheter des S-300

Il est évident que Poutine doit souvent se pincer pour garder son sérieux en devant répondre aux questions stupides de certains journalistes.

Sa proposition d’offrir des armes à l’Arabie saoudite résulte certainement du nouveau scénario affligeant de l’attaque commanditée par toujours les mêmes et elle relève du second degré tout en exposant clairement qui sont les commanditaires de cette attaque...toujours les mêmes, à savoir ceux qui ont créé leur état en 1948...

https://arretsurinfo.ch/rothschild-revele-le-role-decisif-que-sa-famille-a-joue-dans-la-declaration-balfour-et-la-creation-disrael-video/

Cela fait quand même deux fois que l’armée la plus puissante du monde, celle dont les bases poussent sur tous les territoires du monde et dont les militaires servent de chair à canon depuis plus d’un siècle pour mener les affaires des commanditaires qui décident de la (mauvaise) marche du monde se ridiculise et se discrédite aux yeux du monde...

Il faut, en effet, se rappeler qu’un certain 11 septembre 2001, la défense de cette même armée, disposant de bases partout dans le monde...— a été incapable d’envoyer ses avions d’intervention pour arrêter quelques « pilotes » du dimanche armés de cutters...— qui planaient dans les airs plus d’une heure et tout aussi incapable d’arrêter ces acrobates avant qu’ils s’attaquent à leur quartier général...

Comme si ce scénario invraisemblable n’avait pas suffi, voilà que cette « plus grande armée du monde »-qui dispose de bases arrières partout dans le monde dont plus d’une douzaine au Moyen-Orient, dans le golf persique, en Israel, à Djibouti, en Irak, au Quatar ..-,renouvelle son « exploit » le 13 septembre 2019..., incapable de défendre son alliée l’Arabie saoudite alors que ses avions-espions(AWAC), ses drones, ses satellites espions et la marine de guerre montent la garde 24h/24...