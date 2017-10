Poutine et l’Ukraine

Le Poutinisme sera-t-il la doctrine du futur pour la Russie éternelle, après le Stalinisme et le Léninisme, deux avatars du Marxisme ?

Le Poutinisme s’imposera-t-il comme une pratique ? Lors de la "reprise" de la Crimée par un mélange d'audace et de ruse politique Poutine a ignoré les réactions de la Communauté internationale, les mises en demeure et sanctions onusiennes, les soupirs de l'Union européenne, et les réactions de l'Ukraine qui a perdu une partie de son territoire sans pourvoir faire autre chose que protester verbalement. Il a agi avec méthode pour atteindre un objectif clairement identifié après avoir jugé les circonstances géopolitiques favorables notamment en Ukraine qui est sortie de ses révolutions coupée en deux : un Ouest pro Union européenne, un Est pro Russie et russophone. Le Poutinisme peut à partir de là se définir comme une action pour atteindre un but bien identifié qui trouve sa justification par sa réussite, laissant ses effets collatéraux négatifs sur les plans institutionnels, économiques, sociaux, voire logistiques, se diluer dans le temps avec une communication à géométrie variable adaptée à chaque interlocuteur et aux circonstances du moment. Ainsi, avec le retour de la Crimée à ses origines russes, il a laissé deux problèmes en suspend :

– Comment faire accepter à la Communauté internationale que le retour de la Crimée en Ukraine ne se fera pas ?, et que la Russie est dans ton bon droit ;

– Comment assurer la continuité territoriale de la Crimée avec la Russie ?

Point 1. Rendre la Crimée à l’Ukraine serait un geste qu’apprécieraient les Occidentaux – alors même que peu leur chaut qu’elle soit Russe ou Ukrainienne –, au nom du principe selon lequel l’expansion territoriale d’un Etat ne peut se faire au détriment d’autres Etats, que les membres de l’Onu ne peuvent aujourd’hui entreprendre de telles actions, etc., etc. Le dernier exemple est l’affaire du Koweït qui a coûté cher à Saddam Hussein (et plus encore aux Irakiens) avec le déclenchement en 91 de la première intervention de la communauté internationale. Le système des sanctions est là pour remplacer une action militaire impossible, et ménager le dialogue diplomatique. Mais le poutinisme fait litière de ces considérations, la résilience du peuple russe étant pratiquement illimité et les sanctions qu'appliquent les occidentaux s'appiliquant d'abord à eux-mêmes !

Poutine n’a pas conquis la Crimée pour la rendre, d’autant qu’il a pour lui l’opinion russe ; et ce serait ouvrir une brèche dans le mur idéologique qui maintient dans la Fédération des populations turbulentes. Le poutinisme a un présupposé selon lequel la Russie est toujours dans dans son bon droit : garder la Crimée, c’est corriger une anomalie de l’histoire en reprenant ce que Khrouchtchev avait illégalement cédé ! (Certains pensent qu’il faut extraire des archives de feu l’URSS le vieux Traité signé de Khrouchtchev – dont l’encre n’est pas tout à fait sèche ! –, par lequel, après la mort de Staline en 53, la Crimée a été transférée à l’Ukraine, et démontrer, avec des spécialistes du droit constitutionnel nommés spécialement pour cette consultation, que ce Traité est sans valeur car en contradiction avec le principe d’inaliénabilité du territoire Russe… Avec tous les développements requis. Evidemment la copie qui se trouvait dans les archives de l’Ukraine a été détruite lors de la dernière Révolution par des sbires à la solde des Occidentaux (dont les USA). Elle est donc introuvable, mais celle qui est au Kremlin est bien l’authentique original qu’aucun Tribunal international ne saurait contester.

Poutine n’a fait que corriger une anomalie de l’histoire qui doit être effacée des manuels. Le poutinisme est donc bien dans la continuité du léninisme et du satalinisme, qui avaient inventé les fake news bien avant Fox News ! La vérité, c’est ce que je dis !

Poutine pourra se présenter devant les caméras de CNN avec le précieux décret béni par le Patriarche de Moscou et de toutes les Russie apportant l’onction de la Juridiction Canonique autocéphale de l'Église orthodoxe de Russie, pour dire que la Russie a repris la terre qui lui avait été arrachée par un acte administratif considéré par les juristes les plus éminents comme nul et non avenu.

Point 2. Relier la Crimée à la Russie par voie de terre devient alors une nécessité stratégique et politique. Et ce n’est que lorsque cela sera fait que la Crimée sera une vraie terre russe. Le détroit de Kertch qui ouvre la mer Noire sur la mer d’Azov sépare la Crimée de la Russie comme la Manche la France de l’Angleterre. On peut avoir des ponts et des tunnels comme sous la Manche mais cela ne permet pas une continuité territoriale. Même si le Donbass devenait Russe, la ville de Marioupol avec une population majoritairement ukrainienne bloque le passage le long de la côte de la mer d’Azov, bande de terre sur laquelle la souveraineté de la Russie doit s’exercer pour que cette continuité territoriale soit effective. Prendre la ville de Marioupol qui a un million d’habitants semble hors de portée de Poutine. Un conflit majeur en résulterait : la Communauté internationale les USA et l’Otan devraient agir militairement. Un débat au Conseil de Sécurité ne serait pas aussi agréable qu’un week-end à Sotchi !

Cette continuité du territoire Russe bordant la mer d’Azov de Rostov-sur-le-Don jusqu’à Sébastopol et aux rivages de la mer Noire, ne sera donc réalisée que le jour où Marioupol sera peuplée en majorité de Russes pour voter Oui à un référendum d’annexion, comme devra le faire le Donbass qui y est déjà prêt. C’est du long terme, mais pour mettre en route ce processus de peuplement de Marioupol il importe aujourd’hui, disent certains conseillers, de valider juridiquement l’appartenance de la Crimée à la Russie en rédigeant ce Traité avec une encre qui sèche rapidement et un papier qui vieillit rapidement et mal. Alors on pourra s’occuper de Marioupol en introduisant peu à peu des gènes russes dans sa population en âge de procréer. C’est encore du poutinisme : repeupler une région avec des Russes pour étendre l’espace Russe vers la méditerranée n’est-ce pas une mission sacrée ! Et sans sacré il n’y a pas de doctrine qui dure : le poutinisme saura se sacraliser soyons en sûrs !