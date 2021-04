Pouvons-nous Encore nous Offrir le Luxe de L’Espace

"SUPERFÉTATOIRE SATISFACTION"

Parler d’immensité de l’espace en plein confinement paraît pour le moins extravagant. Pourtant, le monde médiatique se nourrit, avec une chauvine délectation, du succès de l’expédition en direction de l’ISS, comptant à son bord le Français Thomas Pesquet.

Mais le monde peut-il vraiment s’offrir le luxe de cette nouvelle mission

En dehors du cercle scientifique, il n’est guère que le Stoïciens pour ne pas se poser cette question. Et ce même si les adages populaires invitant à ne pas mélanger les torchons et les serviettes sont légions, il apparaît aujourd’hui, à beaucoup de nos concitoyens (et au-delà à une majorité de citoyens du monde), que la temporalité de cette conquête effrénée de l’espace, n’est pas des plus appropriée. De façon lapidaire, la première réflexion vise à incriminer le coût exorbitant de ces expéditions spatiales, quand ces pharaoniques dépenses trouveraient meilleur usage à résoudre le problème de la faim dans le monde et/ou permettre à toute l’humanité d’avoir accès à l’eau potable. Plus primaire encore, mais qui peut s’expliquer, le questionnement de savoir pourquoi cette fortune n’est pas mise au service de la recherche d’un traitement efficace contre la Covid19.

De façon plus nuancée

Pour qui suit l’évolution du monde, l’enjeu de cette conquête est connu. Il s’agit ni plus ni moins de la nouvelle stratégie de dominations, militaire et technologiques. Les grandes puissances rivalisent de génies pour asseoir leur terrifiante présence au-dessus de nos têtes. Certains, innocemment, voient dans cette débauche de moyens, la poursuite de l’esprit de découvertes autrefois reconnu aux grands explorateurs. L’idée de coloniser Mars, avant de permettre à l’humanité de s’installer dans l’immensité de l’hyperespace, les fait rêver. Sauf à être amateur de science-fiction, il est difficile de partager cette utopie, y compris dans un avenir très reculé. Cette fable, que nous racontent les puissants, accrédite la théorie des anciens astronautes, que par ailleurs, ils réfutent majoritairement. Rapidement exposée, cette théorie défend l’idée que la terre aurait été ensemencée par des extras terrestres en quête d’une nouvelle planète pour perpétuer leur race. Ils auraient créé l’homme moderne en manipulant leur ADN avec celui des premiers terriens. On leur devrait, entre autres, les pyramides d’Egypte.

Sornettes mises à part

Ce nouvel eldorado spatial consacre des milliards à quelques privilégiés. Quand bien même auraient-ils missions de pionniers, combien d’habitants de la terre auront la chance d’échapper à l’hypothétique épreuve de l’extinction, sur laquelle s’appuient les arguments de cette gabegie.

Sans oublier que cette nouvelle odyssée

Est désormais confiée, pour grande partie, à des intérêts privés. Preuve s’il en fallait une, qu’il s’agit d’investissements à court terme bien plus que de valeureux esprit d’aventure. Avant d’aller voir, après escale lunaire, si la vie de l’homme à un avenir sur Mars, n’est-il pas plus urgent de préserver celle qui se maintient tant bien que mal sur notre planète. Planète que ces mêmes conquérants du futur ont gravement mutilée. C’est pourquoi applaudir les dérisoires exploits d’un spationaute Français, au détriment de la survie de milliards d’habitants de la terre, me ferait trop mal aux mains.

Che64 Aussi sur Twitter : @che64000