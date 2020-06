Prague change les obusiers tchèques pour des canons français

C'est dans un contexte de tensions entre Prague et la Russie que la Francea décidé de livrer 52 canons automoteurs Caesar. Des questions se posent sur cette commande. Quels sont les intérêts et objectifs pour un si petit pays essentiellement producteur d'une bonne bière et aussi de culture slave, même si il possède une industrie de qualité dans l'armement et dans l'industrie automobile, pour utiliser une aussi grande quantité de canons ultramodernes ?

La République tchèque a commandé au groupe d'armement Nexter, agissant sous l'autorité politique allemande, écrit les Echos 52 canons automoteurs Caesar pour la somme de près de six milliards de couronnes, soit 224 millions d'euros. Le ministre tchèque de la Défense, Lubomir Metnar, a choisi la version 8x8 roues et la livraison des canons Caesar doit se répartir de 2022 à 2026.

Le prix de vente inclue la formation, les simulateurs et certaines munitions. Cependant, c'est le groupe Tatra, le constructeur historique de camions et de blindés de l'entreprise tchèque, qui va monter les canons automoteurs sur son châssis. Déjà en 2017, le constructeur tchèque avait livré les chassis au Danemark pour la livraison de plusieurs Caesar. C'est que Tatra est aussi un sponsor important sur le rallye Dakar et ses châssis montrent une résistance à toute épreuve.

Cependant, Nexter n'est plus totalement une entreprise de l'armement française à 100 % car comme nous l'avions vu pour la réalisation du tout nouveau blindé dit franco-allemand, le « Euro Main Battle Tank » (EMBT), Nexter a fait fusion avec KMW en 2015 pour former KNDS sous direction allemande et à son siège social situé à Amsterdam. En tout cas, Caesar de Nexter, disons KNDS, remplacera les canons DANA de fabrication tchèque trop vieux qui ne répondent plus aux exigences de l'Otan en matière de portée ni de calibre. La République tchèque a rejoint l'Otan en 1999 avec sa toute petite armée et représente 25.000 militaires pour un budget de 2,5 milliards d’euros correspondant à 1,19% du PIB selon les chiffres de l’Otan.

En juillet 2019, 62 véhicules blindés low-cost Titus pour un montant évalué à un peu plus de 230 millions d'euros ont été vendus à Prague par Nexter. Tout comme pour les automoteurs Caesar les châssis du Titus ont été développés en coopération avec le fournisseur tchèque Tatra Trucks. La République tchèque assume son engagement auprès de la défense militaire de l'UE sous le drapeau de l'Otan.

Ces récentes commandes montrent que l'UE renforce ses défenses dans les anciens pays du bloc de l'Est alors que Prague montre sa défiance envers la Russie notamment en retirant le symbole historique de la statue du maréchal soviétique Ivan Konev qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout libéré Prague des troupes nazies.

Ces achats de blindés et de canons mobiles vont de pair avec le rôle stratégique de Prague qui est devenu un centre d’attaques contre la Russie car la capitale tchèque est probablement devenue l’un des plus grands centres opérationnels de communication des services de renseignement occidentaux. CIA et MI6 ont justement fait de Prague l’un de leurs principaux centres opérationnels en Europe continentale. Il faut, donc, observer l'évolution du rôle militaire de cette partie de l'Europe dans l'avenir ce qui permettra de comprendre au mieux les plans militaires de Bruxelles téléguidés par Berlin du fait que les Etats-Unis semblent vouloir retirer des troupes d'Europe.

Olivier Renault

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=1666