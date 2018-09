Prélèvement à la source : l’erreur « epsilonesque »

Pour les Dupont, les Martin ça va être leur fête ! car le prélèvement à la source bug énormément sur les noms de famille homonymique et aussi il peut prélever plusieurs fois le même contribuable. Pourtant, par la voix de Darmanin, « Le système est prêt pour janvier 2019 », contredit par Le Figaro : « Prélèvement à la source : de nombreuses erreurs lors des tests » ou « de nombreuses erreurs détectées lors de la phase d'essai »-France info. Un sondage tombe juste à point :« Les Français largement favorables au prélèvement de l'impôt à la source dès 2019 » : sondage IFOP.

Mais quel cafouillage, quelle chienlit mon général ; à croire que notre pays est géré, managé plutôt par une bande de génies incompris, ou bien des qu’ont pris la grosse tête, car l’ENA gonfle les egos c’est connu, mais vide les caisses.

Le Parisien enfonce le clou : Il n'y a "a priori pas moyen de se prémunir" de certaines de ces erreurs. Depuis un an, d’un mois sur l’autre, les tests sont tantôt parfaits, tantôt désastreux, confirme un haut fonctionnaire. Lancer le prélèvement à la source dans ces conditions, peut-être qu’en janvier, tout ira bien, mais qu’en février, ce sera la panique. C’est jouer à la roulette russe. (m’aurait étonné que les Russes ne soient pas accusés de quelque chose ahah !) Selon des sources internes au ministère de l'économie et des finances, citées par le journal, les erreurs sont avant tout le fait des employeurs – et notamment de l'état et des organismes publics.(les deux derniers cités souvent dirigés par des énarques)... Certaines entreprises, les plus grandes, maîtrisent la manipulation, mais d'autres pas du tout. (...) Beaucoup n’ont pas fait la mise à jour du logiciel. [1]

TOUT VA BIEN !!!

Bruno Parent, (ENA 1981, promotion Droits de l'Homme) à la tête de la DGFiP, a minimisé la proportion d'erreurs. Il la qualifie d'"epsilonesque" (mineure)...Ouais, chez les énaurques on ne dit pas erreur mineure , mais « erreur epsilonesque ». Un mot sorti de l’esprit complexe d’un énarque, et hop, ça a une autre gueule. Question mon Bruno ? Peut on dire « un détournement d’epsilonesque au lieu de un détournement de mineure ? » ça arrangerait drôlement Polanski.

Petit rafraichissement de mémoire

Les autres pays européens pratiquent le prélèvement à la source, et ça marche. Mais leur impôt est beaucoup plus simple que le nôtre. Il n'y a pas de quotient familial par exemple. Chez nous, il n'a jamais été plus lourd, jamais été plus complexe. Prélever à la source un monstre fiscal comme notre impôt sur le revenu, ce sera prendre le risque de le rendre encore moins compréhensible et encore moins légitime.

Alors ? Cela va-t-il au moins simplifier la collecte de l'impôt ? Pas sûr. Il faudra toujours faire une déclaration de revenus, et donc la traiter. Il faudra que les informations soient transmises à l'employeur, pour prélever l'impôt sur votre fiche de paie. Et surtout, dès que vous connaîtrez un changement de situation (retraite, chômage de l'un ou l'autre des conjoints, mariage, divorce, enfant né) (bonjour la vie privée...) ou tout simplement une variation de revenu liée à un changement d'emploi, il faudra prévenir le centre des impôts, qui lui-même devra avertir l'entreprise qui prélèvera l'impôt. Il faudra le faire au plus vite, puisque l'impôt sera versé désormais en temps réel et que votre salaire net dépendra en fait de Bercy. Il va falloir du monde pour faire tout cela, des petites mains... [2] Alors que ce gouvernement veut dégraisser de cent vingt milles fonctionnaires l’administration...

Il est vrai que ce débat sur cette reforme reste très technique, mais...Je cite Mélenchon qui soulève un lièvre :

- « Au nom de quoi mon employeur aurait-il accès à la connaissance de mes revenus et ceux de mon épouse » « Il ne faut pas enfermer le débat sur la technique. C'est l'idée même qui ne vaut rien, car cela viole un certain droit de réserve. On n'a pas besoin que votre patron dise : "Ben dis donc Maurice, ça va ? Parce que ta femme a bien gagné donc pour ton augmentation tu repasseras »... [3] Il est vrai qu’en France la notion de vie privée n’existe pas, de tout temps l’état tentaculaire a toujours mis son nez dans les petites affaires des citoyens...Pas étonnant qu’il y ait tant de fraudes.

La fanfare cacophonique

Le président Macron a laissé cette semaine la porte ouverte à un abandon temporaire du prélèvement à la source et, en fin de semaine, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin a admis qu'un "arrêt" n'était pas exclu. [4] Pourtant cette même semaine Darmanin avait bien dit son contraire « « Le système est prêt pour janvier 2019 »...Il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis n’est-ce pas.

« Rompre avec les erreurs du passé ». Telle était la lettre de mission des ministres et des conseillers de l'exécutif lors qu'Emmanuel Macron a fait son entrée à l'Élysée en mai 2017 (pourtant il fut ministre de ce « passé »). Avec pour premier objectif : ne pas reproduire les multiples couacs qui ont émaillé le quinquennat de François Hollande...hé ben, c’est une réussite totale ! Apres l’affaire Benalla en juillet, tout au long de cette dernière semaine d’aout, les déclarations contradictoires se sont succédé au sommet de l'État, donnant une impression de cafouillage et d'improvisation.

- 26 août, Edouard Philippe « nous ferons le point sur cette reforme dans les prochaines semaines », fait gaffe Edouard, la fin de l’année n’est plus trop éloignée.

- 29 août, Gérard Darmanin « fin janvier 2019, les français paieront les impôts à la source »...Gégé, fait gaffe, les grands garçons vont te bizuter !

- 30 août, Emmanuel Macron « j’ai besoin de réponses très précises et d’être sûr de ce que nos concitoyens vivront le jour où on le mettra en place, si on le met en place »... Il l’avait dit, ni de droite, ni de gauche, ni de source, ni d’open source...

- 2 septembre, Bruno Le Maire « si toutes les garanties sont apportées, rien ne justifierait de le reporter »... [5] L’a une opinion le grand farfadet, tient donc ?

C’est vraiment « source je ne boirai pas de ton impôt ! », il est vrai en juillet sur le banc test, il y a eu 350.000 milles erreurs...Bu jusqu’à plus soif ! Pas étonnant que la bande des chasseurs/cueilleurs/entubeurs ne soit pas d’accord et font, font les marionnettes en parlant dans le poste.

Pour être honnête cette reforme date du règne de hollande-dernier, et donc, les macron’s doivent se farcir le bouzin, bouzin mis au point par des hauts fonctionnaires, ponctionnaires et ajoutez aussi tortionnaires qui accumulent, mais c’est que pour cette fois (héhé) toutes les conneries que ces planqués des palais à plafonds à dorures peuvent additionner ; cela « ruisselle » sur ceux qui sont en avant devant les micros en marche, et zont l’air bien ballots les macron’s boys & girls de dire : on y va ti ? ou on y va ti pas ? l’antithèse du winner, du connecté.2., du start-up self made man ; pourtant, celui qui est tout en haut, vient lui aussi d’énarquie, il devrait se comprendre entre eux et ne pas donner cette image cafouilleuse à la George W. Bush (waouh l’insulte !)

Bref, RDV au prochain épisode, épique, ou sinon en janvier : « janvier d'eau chiche fait le paysan riche. »