Prendre parti pour la défense de notre civilisation

PRENDRE PARTI POUR LA DEFENSE DE NOTRE CIVILISATION

En passe de perdre leur position économique dominante et la puissance financière du dollar menacés par la rébellion des états soucieux d’éviter de tomber dans la dépendance du système monétaire américain ou d’en sortir (Russie, Chine, Iran, Brésil, etc.), les USA, qui possèdent une centaine de bases militaires essaimées dans le monde, ont entrepris des actions de guerre contre leurs principaux concurrents Russie et Chine. Intéressons-nous à la Russie.

Après la chute de l’URSS, ils n’ont cessé de progresser à l’Est (contre la parole donnée) pour se rapprocher de la frontière russo-ukrainienne, afin d’y installer des missiles de courte portée et de faible intensité destructrice, nucléaires ou non, cf. mon article sur Agoravox « Légitime défense ».

Une situation leur conférant un moyen de pression militaire imbattable en cas de tension politique. Ce qu’on a connu lors de l’affaire des missiles cubains, et qui a entraîné une crise portant le monde au bord d’une mutuelle destruction.

Cette menace vitale s’ajoutant aux persécutions des peuples russophones d’Ukraine, la Russie envahi le Donbass pour venir à l’aide des Russes d’Ukraine et barrer la route aux ambitions américaines par OTAN interposé. Il est de notoriété publique aujourd’hui que les accords de Minsk, destinés au règlement des conflits, n’ont pas été mis en œuvre par la partie occidentale (Paris, Berlin), à dessein afin de donner à l’armée ukrainienne le temps de se mettre en état de combattre l’armée russe.

De fait la Russie fait face à une double hégémonie :

1. économique (que la batterie de sanctions aggrave appliquées par les USA et leurs laquais, de l’UE au Japon en passant par l’Australie) et

2. culturelle dont l’Europe subit l’invasion : immigration, destruction de l’histoire des peuples et de la famille traditionnelle, substitution de la lutte des races et des sexes aux luttes de classes, promotion des sexualités déviantes, des extrémistes des minorités, et du lumpenprolétariat.

ET à la guerre que l’OTAN entretient en Ukraine par son soutien financier et militaire.

L’UE, qui participe au financement de la guerre, tire les marrons du feu pour les USA qui font d’une pierre deux coups : ils font payer les Européens dans une guerre qui n’est aucunement dans leur intérêt, mais par-dessus le marché, les sanctions les pénalisent en affaiblissant leurs économies pauvres en énergie, et en les obligeant à acheter le gaz de schiste US plus cher que le gaz russe. Mais les Européens se laissent tondre la laine sur le dos, il faut bien reconnaître que cette masochiste solidarité n’est pas sans arrière-pensée : si le patron tombe, tout le monde suivra !

La défense de notre intérêt national nous fait un devoir de prendre parti pour ceux qui défendent notre civilisation et nos moeurs. La Russie gagnant, la guerre fera tomber l’impérialisme US et son outil militaire l’OTAN. Cette victoire dans cette confrontation qui est non seulement une guerre économique de conquête mais aussi de diversion, contribuera à nous libérer de nos ennemis intérieurs.