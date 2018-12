Préparons-nous au démantèlements des Etats souverains

Nous décrions nos élus, nous les portons au bûcher à la première occasion venue mais ce qu’il faut comprendre c’est que nos élus n’ont plus de pouvoir : Jugez-en ….

-L’Euro, une grande partie de la définition de la politique économique est aujourd’hui Européenne

-La décentralisation, les grands investissements ne sont plus sous la tutelle de l’état et la politique des grandes infrastructures ne lui appartient plus

-Les privatisations, il n’y a plus de politique industrielle possible.

-La globalisation, le marché l’a emporté très largement

-La migration, des pactes transnationaux prennent insidieusement la place de la souveraineté nationale

A cela il faut ajouter les attaques permanente des lobbys internationaux pour découdre les constitutions nationales. En effet, les textes suivant se veulent supérieurs aux constitutions nationales, pour rappel la constitution est la loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État :

-CETA (AECG accord économique et commercial global). Il organise arbitrage dun conflit entre une société privée et un état par un tribunal privé .

-Pacte sur les migrations (pacte de Marrakech) ONU. Il organise la légitimité de toute les immigrations au-delà de la souveraineté nationale afin de fournir le la main d’œuvre bon marché.

-Traité sur l’union Européenne (traité de Maastricht). Il organise le financement, l’endettement des états par les organismes privés .

Dans ce contexte la plupart des hommes/femmes politiques se contentent de gérer au mieux de leurs intérêts le quotidien et de colmater les brèches. Ils sont aux services du marché chargés de faciliter la prise du pouvoir du marché. Les traités, pacte et autres accord dit internationaux font lois qui s’imposent aux lois des citoyens. Les peuples ne peuvent plus s’autodéterminer seul les marchés déterminent. Et l’objectif du marché est de s’étendre à des secteurs auxquels il n’avait pas accès tel que la santé, l’éducation, la justice, la police, les affaires étrangères et en même temps parallèlement dans la mesure où il n’y a pas de règles de droit, le marché va s’étendre à des domaines aujourd’hui considérés comme illégaux, criminels comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, la drogue…. De plus en plus le marché va dominer entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l’instant et de l’argent jusque et y compris, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c’est-à-dire la vie.

Mais en fait dans quels buts ? :

Dérèglementer ; affaiblir les citoyens, appauvrir et démanteler les services publics ouvrir tous les secteurs à la concurrence détruire la protection des salariés, des citoyens. Il s’agit de livrer au marché les derniers bastions encore détenus par le peuple.

Mais la vraie question est : qui est le marché ? qui sont les humains derrière ce concept dogmatique ?

De tout temps le peuple pouvait nommer son oppresseur : un tel seigneur, un tel dictateur, un tel envahisseur …. Aujourd’hui il est invisible, insipide, innommable certain l’appelle l’argent d’autres le marché mais en fait si c’était simplement les hommes et femmes qui possèdent une fortune incalculable et pour qui le marché travaille. Qui sont ’ils ?

10. LES COX : 35 MILLIARDS D’EUROS

9. LES BETTENCOURT : PRÈS DE 36 MILLIARDS D’EUROS

8. LES CARGILL-MACMILLAN : ENVIRON 42 MILLIARDS D’EUROS

7. LES ARNAULT : 46,9 MILLIARDS D’EUROS

6. LA FAMILLE MARS : PRÈS DE 67 MILLIARDS D’EUROS

5. LES SLIM : 77 MILLIARDS D’EUROS

4. LES KOCH : 85 MILLIARDS D’EUROS

3. LES WALTON : 130 MILLIARDS D’EUROS

2. LES ROTHSCHILD : AU MOINS 300 MILLIARDS D’EUROS

1. LES ROCKFELLER : 340 MILLARDS

0. LES AL SAOUD : ENVIRON 1 200 MILLIARDS D’EUROS

(Sources : BNP Paribas Top 10 Des familles les plus riches du monde)

La sommes de ces 11 patrimoines représente 3% du PIB MONDIAL. Donc une centaine de personnes, 0,0000014% de la population mondiale, détient 3 % des richesses produites annuellement dans le mondes.

Voici ceux pour qui tout ceux que nous désignons comme nos représentant œuvrent, parfois ils en sont conscients parce que désignés par des groupes comme Bilderberg (groupe ou s’exerce la ploutocratie), mais souvent sans le savoir car aveuglés qu’ils sont par l’illusion du pouvoir.

Pour augmenter leurs profits, la caste des rentiers, ultra riches et actionnaires à trouver la formule suivante que « nos élus », leurs représentants, mettent en œuvre :

Pour ↑ Profits = il faut ↓ Salaires pour ce faire il faut ↑ le nombre de demandeur d’emploi en ↑ l’immigration et en même temps paupériser les travailleurs en place afin qu’ils acceptent de « travailler plus pour gagner plus » pour ce faire puisqu’ils peuvent difficilement diminuer les salaires ils ↑ les prix à la consommation des produits de première nécessités (carburants, nourritures, électricités, eau, …) en en augmentant les accises et taxes. Evidemment ils justifient cela en prétendant qu'il faut faire des sacrifices pour rembourser les intérêts de la dette et maintenir les services de l'états (lesquels ?) ... Bref une mécanique minutieusement réglée qui génère un climat d'austérité entraînant une attitude de soumission et de contrôle du peuple …. Jusque à ce que celui-ci voit jaune.