Preppers ? .. Connais toujours pas ! Et le tradivalisme ?

Là, je parle “des gens” en général car, vous, lecteurs d’Agoravox savez .. Rapport à l’article que j’avais écrit il y a 7 ans déjà, lu par quasi 6000 lecteurs ! Je récidive aujourd’hui, pour les nouveaux venus, pour actualiser, pour susciter des commentaires vu que c’est les commentaires qui sont - en grande partie - la substantifique moelle en la matière .. face à “l’effondrement” qu’il est désormais difficile de nier, la réaction ne peut se concevoir que collectivement, même et surtout si les masses seront encore et globalement prises au dépourvu. De plus, là, il y a urgence .. le 22 juin approche .. juste le temps de faire un plein de carbi et de frichti

Commençons par un rapide tour d’horizon de la situation

Elle n’est pas brillante la situation ! Elle en conjugue des effets inquiétants .. truisme direz-vous, oui, mais cela ne fait que d’empirer.

Le “sinovirus” a ravagé. Une grande partie du monde s’en croyait débarrassé.. voilà qu’il refleurit à l’autre bout, là d’où il était sorti. Vous apprécierez.

“Coronavirus : face à une « situation épidémique extrêmement sévère », Pékin se confine”. Se re-confine plutôt ..

En parlant de “frichti”, avec un F majuscule cette fois, Frichti : PRÈS DE LA MOITIÉ DES LIVREURS AUTOENTREPRENEURS DE FRICHTI SERAIENT "SANS PAPIERS" titre un quotidien aujourd’hui

Je vous laisse le soin d’extrapoler le nombre de ces pauvres en situation très-précaire sur Paris, en France, et de voir combien ils sont à risque ceux-là si les choses tournent mal.

Sur un autre registre, exemple parmi mille : “C’est ce mercredi 17 juin 2020 que le CSE extraordinaire de TUI France analysait la restructuration du Groupe en France. Le voyagiste allemand est, depuis 1998, structurellement déficitaire en France. Il va licencier 60% des effectifs.”

“Renault Trucks va supprimer 463 emplois pour faire face à la crise”

.. Parmi mille ..

Autre registre encore : “Affrontement militaire sans précédent depuis 1975 entre l'Inde et la Chine”. Toujours info du jour ..

Et encore, glané parmi l’immensité : “Une note confidentielle s'inquiète de la progression du crime organisé tchétchène en France”

Il faut se protéger de la violence des débats sur le racisme.

Violence, Dijon, j’ai eu peur pour mes enfants

On s’est senti abandonné par l’état

Violences à Dijon : « On n'avait jamais vécu un truc pareil »

systematic guerilla warfare in the cities.

Mince extrait de l’actualité brûlante - au sens propre - de l’Internet.

La crise économique en vedette. Ah, l’insolente santé des bourses, si peu rassurante !

“ LES MARCHÉS FINANCIERS CONTINUENT DE GRIMPER, LOIN DE LA RÉALITÉ DE L'ÉCONOMIE

L’économie s’effondre, les chiffres américains du chômage s’envolent, les perspectives des entreprises sont mauvaises… Mais les marchés financiers s’envolent. Soutenue par des plans de relance et des injections d’argent frais dans le système, les bourses croient en une reprise rapide. Un pari risqué si une deuxième vague de l'épidémie remettait un coup de frein sur l'activité mondiale. “

Trois ou quatre mot-clefs dans Google vous permettront de vérifier et de développer si vous le désirez. A vous d’interpréter les signes ..

La folie écologique et la catastrophe ontologique ne sont pas en reste

Il est impossible d’en faire le tour, esquissons en quelques traits :

“Confrontée à la destruction imminente de la planète, l'humanité a mis au point une technologie de survie : l'Intégration, ou le transfert d'un cerveau humain dans ..”

Nous voilà rassurés.

La consultation de l’actualité et l’observation avisée de la folie galopante vous font, d’un monde bien abîmé, la peinture achevée ..

Dès-lors, pas étonnant que “la théorie de l’effondrement gagne les Français” explique avec force arguments le Daily Telegraph de Londres.

Courrier International précise : Un sondage de la Fondation Jean Jaurès, daté de février dernier, estime que 65 % des Français sont en accord avec le fait que “la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à venir”. La crise liée à la pandémie de Covid-19 a convaincu de nouveaux adeptes.

Alors ? Que faire, Chto dielat ? comme demandait Lénine au prise avec ses propres dilemmes il y a un siècle ?

Tentons l’utile - et amusante ? - rédaction des 10 commandements pour le “Prepper”

Prendre conscience de la situation par l’observation Lire Jared Diamond .. et les autres Ne pas paniquer, crise=opportunité Ne pas prétendre “révolutionner” le monde entier * Se contenter de balayer devant sa porte et de cultiver son jardin S’organiser, pour vous, vos proches, vos amis (si ! si ! ils existent), vos communautés Comprendre que le plaisir se conjugue à la nécessité : le retour à la terre, à la nature, à la vie volontairement simple et frugale Quitter les villes Déserter la société techno-scientifico-capitaliste Retrouver les chemins de la spiritualité

Quant au tradivalisme, cette adaptation du survivalisme à la tradition, nous y reviendrons si vous le permettez.

Et comme on dit par-ici : KYWC .. Keep Your Water Clean

Montagnais / Gabriola Isl.