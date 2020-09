Preppers ? Survivalistes ? Tradivalistes ? .. Des épicuriens !.. oui

COLLARD frappe fort !

Soyez rassuré le bouquin : "La soumission", d’un romancier Français va sortir en téléfilm et les Français vont comprendre ce qui leur arrive a grands pas.

On aime ou on n’aime pas l’avocat, mais il y a beaucoup de vérités dans son feuillet !!!!!!

> > On peut ne pas aimer la personne ni ce qu’il représente, mais on ne peut lui enlever qu’il a raison....

> > Il va lui falloir un bon garde du corps... Il frappe fort !!!

> > L’islam est le cancer de l’Europe, les musulmans sont ses métastases !!! "Je n’ai aucun sentiment à l’égard de l’islam. Je m’en fous radicalement tant qu’il reste dans ses terres.

Mais chez moi, dans ma patrie, dans mon pays, je n’en veux pas Un point c’est tout.

> > Je suis islamo-négatif. Je nie le droit de l’islam à prospérer en France. Je nie que l’islam soit une religion.

> > C’est un totalitarisme comme l’indique son nom qui signifie « soumission » et, comme tel, il est du droit de tout homme libre de s’y opposer de toutes ses forces et par tous les moyens y compris légaux". Je nie que l’islam ait rien de commun avec la civilisation européenne et encore moins avec la civilisation française.

> > >

Il lui est en tout point étranger, par son caractère, ses croyances, ses rites, ses observances, ses murs.

> > Je nie que l’islam ait jamais rien apporté à la France. Aucun chef-d’œuvre littéraire, musical, architectural, pictural ou sculptural.

> > Rien. Pas un écrivain n’a publié "Le génie de l’islam". Nulle mosquée ne s’élève comparable à Chartres.

On attend encore un Francis Poulenc musulman. On chercherait en vain, et pour cause, un réel génie islamiste.

Où sont les "petits frères des pauvres« qui appliqueraient en France ce »quatrième pilier de l’islam" : la Zakkat (en français : l’aumône que l’on traduit abusivement par la Charité) ?

Je nie que l’islam appartienne au patrimoine de la France. Il n’a rien laissé, rien créé, rien fait pour la France.Aucune œuvre d’art, on l’a vu. Aucune œuvre de charité non plus. Pas un hôpital, pas un hospice, pas un orphelinat, pas une association caritative.

Jamais la France n’a été aussi gravement malade

> > Infecté par la maladie de la « collaboration », cette maladie auto-immune qui détruit toutes les défenses naturelles de la civilisation française, notre pays est devenu islamo-positif.

> > Sa survie est désormais entre les seules mains des islamo-résistants.

Au cours des trente années à venir, il yaura suffisamment d’électeurs musulmans dans notre pays pour installer un gouvernement de leur choix, avec l’application de la Sharia en guise de loi.

Il m’apparaît que tous les citoyens de ce pays devraient pouvoir prendre connaissance de ces lignes, mais avec le système de justice et de médias libéraux combinés à la mode démente du politiquement correct.

Il n’y a aucune chance que ce texte soit largement publié. C’est pourquoi je vous demande de le diffuser à tous les contacts de votre internet.

Gilbert COLLARD, député du Gard