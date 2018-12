Présentation de Decidemos « La population décide » au Sénat et aux Gilets Jaunes

Pour permettre concrètement aux Gilets Jaunes de fonctionner de manière authentiquement démocratique, pour permettre que chaque Gilet Jaune puisse émettre des propositions, pour permettre le vote de ces propositions par tous les GIlets Jaunes, pour permettre l’élection interne de leurs représentants par tous les Gilets Jaunes, Decidemos offre aux Gilets Jaunes une plateforme numérique dédiée, concrétisant une assemblée générale permanente des Gilets Jaunes.

Nous, démocrates réels (au sens étymologique d’une souveraineté populaire), qui militons depuis des années dans ou avec divers rassemblements (Les Citoyens Constituants, Démocratie Réelle, le Dème de Montmartre, Nuit Debout, Jury Citoyen, Stades Citoyens, Ma Voix, A Nous la Démocratie, etc.), nous nous portons solidaires de ces manifestations populaires, même si nous déplorons des violences spontanées ou provoquées par certaines personnes.

Les manifestations sont le symptôme, l’effet de l’impuissance politique à laquelle a été trop longtemps contraint le peuple, ne trouvant que des fenêtres où se faufiler lorsque les portes du pouvoir lui sont grand fermées, depuis des années, depuis des décennies.

Les fondateurs de Decidemos sont partis d’un double constat : d’une part une situation générale intenable et des gouvernements successifs qui semblent sourds et aveugles, accrochés à un modèle dépassé et mortifère, générateur d’inégalités et d’injustices devenues insupportables ; d’autre part les aspirations et les engagements très clairs d’une grande partie de la population prête à un immense changement positif. Et Decidemos dit : ce fossé entre les gouvernements et la population tient à l’absence de démocratie - un mot qui fut longtemps abusivement employé, trahi.

Pour établir une démocratie authentique, nous avons créé une association, un rassemblement citoyen et démocratique, soit un parti de tous, par tous et pour tous : Decidemos (la population décide). Ses statuts sont rigoureusement démocratiques, laissant les gens décider de manière égale (isocratie) dans une assemblée générale permanente concrétisée par une plateforme numérique. Le fonctionnement interne est démocratique, strictement.

Le comité administratif de Decidemos est seulement exécutif : il s’occupe des petites choses (comme le signifie “minis” dans “ministère”) tandis que la population (=les adhérents) exerce le “magistère” puisque c’est la population qui décide. Les membres du comité sont exclusivement au service de Decidemos, et ne seront pas candidats aux élections - c’est la première décision que prit Decidemos après sa création. Noter aussi que la trésorerie est statutairement publiée en continu.

Voici en particulier ce que nous défendons dans les articles suivants de nos statuts :

« ARTICLE 2. – OBJET Decidemos a pour objet l'instauration de la démocratie réelle, selon les principes fondamentaux suivants :

• la souveraineté (le pouvoir supérieur de décision) de la population ;

• la cohérence entre décision et action ;

• l’isocratie (l'égalité de souveraineté entre les personnes) ;

• l’iségorie (l'égalité médiatique) ;

• l’isonomie (l'égalité devant les règles) ;

• l’autonomie de la population face à l'hétéronomie imposée par certains acteurs ;

Avec entre autres moyens :

• le référendum d’initiative citoyenne ;

• le mandat impératif (un mandataire devant exécuter ce pour quoi il a été mandaté) ;

• le tirage au sort d’assemblées ;

• la prise en compte du vote blanc dans les pourcentages et son effectivité dans les résultats ;

• des types de scrutins plus représentatifs (jugement majoritaire, vote de valeur, tirage au sort pondéré, et autres).

ARTICLE 3.

- OBJECTIFS Ses objectifs sont, entre autres :

1. concevoir, créer et mettre à disposition des méthodes et des outils, en particulier asynchrones (sur internet), de :

• proposition,

• discussion ou délibération

• vote,

• décision,

• contrôle et évaluation de l’exécution.

2. créer, promouvoir et soutenir l’élaboration par ses membres de programmes politiques destinés aux diverses élections ;

3. sensibiliser, former la population sur le fonctionnement de la démocratie réelle ;

4. participer et soutenir ses candidats aux diverses échéances électorales, conformément à ses valeurs et principes fondamentaux. »

Il était pour nous important d’être organisés sur des bases claires et publiques, connues de tous ; nos statuts étant l’équivalent d’une constitution pour un État.

Nous mettons en service cette semaine un outil numérique en ligne ou les citoyens pourront faire leurs propositions, les argumenter, les voter, et aussi présenter leur candidature.

Les candidats de Decidemos seront élus par l’ensemble des citoyens-membres de Decidemos, à travers une élection primaire ouverte à tous/toutes, transparente.

Les élus de Decidemos auront un mandat impératif : ils auront pour mission de relayer les décisions de la population. La relation entre les élus et les adhérents sera permanente, soutenue tout au long du mandat : elle reposera principalement sur la plateforme numérique permanente, assurant un exercice continu de la démocratie.

Pour l’instant nous avons commencé à élaborer notre outil pour l’élection européenne ; il est mis en service à partir de cette semaine. Le même outil sera ensuite adapté aux élections municipales ; chaque groupe municipal pourra créer une plateforme dédiée.

Aux élections européennes, nous ne proposerons pas un programme final, mais une sorte de méta-programme : un processus, l’équivalent d’un changement constitutionnel démocratique que nous appelons de nos vœux.

Proposition de Decidemos :

Dans les circonstances actuelles - une émergence et une croissance extraordinairement rapide du mouvement des Gilets Jaunes -, nous constatons la difficulté pratique que semble rencontrer la population des Gilets Jaunes (dont certains d’entre nous font partie) à organiser démocratiquement leur représentation et bâtir de manière démocratique leurs revendications et propositions.

Nous leur offrons donc de configurer un domaine numérique dédié : une plateforme numérique permanente dédiée aux Gilets Jaunes. Sur cette plateforme, chaque Gilet Jaune pourra déposer des demandes ou propositions politiques, les soumettre aux commentaires des GJ, les soumettre au vote de tous les GJ. De cela pourra émerger une liste de propositions démocratiquement établie par l’ensemble des GJ, à égalité.

Ce même dispositif pourra servir à établir démocratiquement les règles internes du mouvement des GJ. Cette plateforme pourra aussi servir aux GJ à recueillir la candidature de tout GJ à la représentation du mouvement, et à faire voter tous les GJ pour l’élection démocratique de leurs représentants (avec mandat impératif). Cet outil qui concrétise la démocratie - une démocratie réelle, au sens précis de ce terme - peut être créé et paramétré avec les gilets jaunes selon leurs besoins en ½ journée.

Que ce soit très clair :

- Decidemos : la population décide offre ici un outil (support concret du processus démocratique) au mouvement des Gilets Jaunes. .

(Decidemos n’interviendra en rien sur les contenus. Ce processus sera complètement indépendant des autres processus de Decidemos).

- Ce sont les Gilets Jaunes qui prendront entièrement la main sur les contenus.

Signé : Le comité administratif (CA) de Decidemos mandaté par un vote, en urgence, de l’ensemble des membres de Decidemos (Vote : Pour : 91,3% ; Contre : 0% ; Absention : 8,7%) à la date du 03/12/2018.

Contact : Luca 06 67 63 36 07 et Antoine 06 89 95 52 77

Courriel : secretariat@decidemos.info

Statuts de Decidemos