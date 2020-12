Présentation du nouveau Projet de loi gouvernemental nº 3714 avec mesures concentrationnaires et liberticides

@Bernard Dugué

C’est que le but poursuivi par la mesure la plus contestée du projet est délirant : elle tend à bloquer toute contamination possible. Ce but est inaccessible sauf à imposer des mesures autoritaires. Et quand bien même elles seraient décidées, les moyens manqueraient pour leur mise en œuvre et, le virus passerait encore. Cette interdiction absolue et discriminatoire causerait aussi des troubles (conducteurs agressés, par exemple).

La mesure semble être aussi prise sous la pression de la peur et de la précipitation. Deux choses qui altèrent bien souvent le discernement. Ce qui m’inquiète le plus, c’est que Macron (le président est garant du respect des libertés et institutions ; article 5 de la constitution) laisse passer de plus en plus de dispositions attentatoires aux libertés : après l’article 24 dicté par certains syndicats policiers et le sieur Darmamin, voici le coup de patte anticonstitutionnel et liberticide de Castex.