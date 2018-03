Président Macron un jour, Mister Norcam un autre...

Président Macron un jour, ou Mister Norcam un autre, aimable déclinaison contemporaine de Mister Hyde and Docteur Jekyll

Président Macron, un jour, s’empare de son violoncelle préféré afin d’émerveiller son bon peuple par une musique douce, charmeuse mais exaltante sur les bienfaits des accords de Paris.

Ces accords obtenus à la suite des négociations de la COP 21 et ratifiés par la quasi totalité des nations du monde ont pour but de contenir le réchauffement climatique de la planète en contraignant les pays les plus importants émetteurs de gaz à effets de serre à prendre les mesures censées diminuer les émissions de ces gaz.

Ces gaz à effet de serre ( GES ) sont en effet présentés comme responsables du réchauffement climatique car ils absobent une grande partie du rayonnement infra-rouge ré-émis de la surface terrestre du fait du rayonnement solaire.

Ces GES sont en effet en augmentation constante depuis les débuts de l’ère industrielle par l’utilisation massive des combustibles fossiles : produits pétroliers, gaz naturel, charbon...

Les émissions de CO2 ont également pour origine les déforestations importantes observées dans la plupart des pays principalement ceux possédant de grandes forêts tels le Brésil ou l’Indonésie...

Enfin, l’agriculture et l’élevage sont également pointés comme ayant une part non négligeable sur le réchauffement climatique. http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_à_effet_de_serre

La majeure partie de la communauté scientifique à l’échelle mondiale a avalisé ce processus de réchauffement non plus comme théorie, mais comme constat suite aux mesures effectuées depuis plus d’un demi-siècle.

Depuis la signature de ces accords de Paris, il ne se passe pas une semaine sans que Président Macron, accompagné de son violoncelle, diffuse la bonne parole et la vertu de la lutte contre le réchauffement climatique.

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0301013608563-climat-macron-appelle-a-la-mobilisation-pour-remettre-en-marche-laccord-de-paris-2137859.php

Mais, dans la coulisse, Mister Norcam, à l’aide d’un discret petit pipeau entame l’air du Mercosur !

Vous savez, Mercosur, la communnauté de libre échange entre plupart des pays d’Amérique Latine...

Dont notamment le Mexique et le Brésil grands déforestateurs devant l’Eternel, grands expulseurs de petits exploitants agricoles, afin d’offrir à des groupes financiers de milliers d’hectares où planter des maïs, cotons, et autres saloperies OGM, généreusement arrosées de Glyphosate fabriqué par le copain et complice Monsanto... Mais grands exploiteurs de gisements pétrolifères et grands consommateurs de produits pétroliers...

Aussi grands producteurs de viandes de boucherie dont les bêtes (productrices de méthane) élévées à coup de maïs-monsanto et d’antibiotiques, gorgées d’OGM et d'hormones, sont prêtes à être déversées sur les étals européens au grand dam des éléveurs locaux...

Président Macron un jour, défenseur des Accords de Paris contre le réchauffement climatique, Mister Nocram le lendemain pronant l’association avec les pollueurs, déforestateurs, et autres voyous profiteurs : quand vous le verrez, demandez lui où est la logique ?

http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/31/revirement-francais-dans-les-negociations-entre-l-ue-et-le-mercosur_5249716_3234.html

Nota : Brésil et Mexique, tous deux signataires des accords de Paris ! Ce qui donne à penser sur l’avenir de ces Accords...