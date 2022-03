- Présidentielle 2022 - Dynamique de vote d’une gauche rassemblée

N’attendons pas le second tour pour nous faire interpeller en tant que citoyens et servir par défaut (abstention ou vote) un ou une dont nous ne voulons pas en fait.

Tant qu’à voter, surtout quand on a à se plaindre de l’impasse démocratique dans laquelle nous mettent depuis plusieurs mandatures la conjonction d’institutions détournées et dépassées, d’un scrutin uninominal à deux tours qui fait d’une minorité habile les décideurs sans contre-pouvoirs opposables des politiques publiques. Qui nous font ensuite la surprise de ce que signifiaient vraiment les promesses et discours de ceux qui étaient là juste pour se faire un petit capital de voix au 1er tour en laissant le champ libre au candidat du système et à son sparring partner sacrificiel habituel ou relooké de la même famille. Alors autant connaître la musique aussi bien que ceux qui guignent nos suffrages, ceux qui commentent les sondages et nous délivrent leurs conseils gratuits et désintéressés.

Pour moi sans surprise, c’est la gauche authentique, celle des citoyens réunis dans les urnes dès le 1er tour en dehors des états majors politiques et des jeux médiatiques, animés par l’intelligence collective de la situation et les défis redoutables qui leur sont opposés qui m’intéresse. Portée par une union populaire, qui s’élargit au second tour et qui pourra exprimer toute sa vitalité et diversité aux législatives. Et surtout conserver son énergie et sa vigilance afin de renouveler notre vie démocratique dans une démarche de constituante populaire. Quelque chose qui n’a encore jamais existé dans notre histoire. Dont nous avons urgemment besoin pour pallier toutes les dérives que nous avons eues à subir et faire fonctionner une société plus démocratique, plus équitable et plus responsable. Une société dans laquelle les dirigeants n’ont pas peur des citoyens mais en ont besoin.

Sans surprise, cette gauche peut gagner sans dispersion des voix au 1er tour et toutes les idées portées au-delà des simples candidatures pourront se faire entendre quand la démocratie pourra clairement s’exprimer au second tour, aux législatives et au-delà. Il ne s’agit pas de voter contre, il s’agit de voter pour, pour se retrouver au second tour et au-delà.

En tant que citoyens, voulons-nous nous retrouver au travail ensemble afin d’avoir enfin notre mot à dire après cette énième comédie présidentielle ou alors nous ranger derrière des chefs d’équipe pour protester et nous plaindre ensuite en attendant la prochaine ?

Regardons ce tableau qui met chacun d’entre nous devant ses responsabilités.Abstentioniste, vote symbolique pour le cœur ou vote de cœur et de raison pour être au second tour.

Retournons au tableau " intentions de vote au 1er tour " et nous savons comment faire pour être au second tour et revivre enfin un authentique vote démocratique.Il y a encore du chemin à faire mais aussi de la marge de manœuvre comme l’indique le tableau " certitude de vote des électeurs 1er tour." Qui manque de courage, qui a envie de se résigner, qui a envie de se laisser porter vers celui qui sera le mieux servi par les médias, qui a envie de chercher la réponse en dehors de sa mémoire et de sa propre réflexion, qui a envie de s’en remmettre à ceux qui font semblant de découvrir les problèmes qu’ils ont contribués à créer ou aggraver pour nous faire des promesses. A un exécutif qui est irresponsable devant le parlement et qui a perdu depuis longtemps l’onction du suffrage universel. A chacun d’entre nous de savoir ce qu’il veut et de mesurer les conséquences de son vote.

Pour mémoire en 2017, le candidat de LFI est passé de 9.5% (sondage du 18-21/03/17) à 19.58% (des votants) le 23/04/17 dans les urnes et le reste de la gauche de 13% à 7.27%-Il a été éliminé de peu pour des voix perdues pour tout le monde- Si on regarde l’évolution des abstentions, nuls et blancs du 1er au second tour, pas difficile de voir que certains ont compris le piège après coup.

Pour un véritable arbitrage démocratique.

Ne nous laissons pas piéger par un scrutin électoral qui nous dessert.Ce n’est pas une fatalité que 20% de nos concitoyens, parce ce qu’ils savent au moment crucial mettre entre parenthèses leurs divergences et voter ensemble au 1er tour sans défaillance, inciter certains d’entre nous à se perdre dans les sables mouvants de l’extrême droite ou se résigner et s’abstenir, vont pouvoir éternellemnt nous imposer une organisation sociale sans réels contre-pouvoirs opposables et pour cause, aboutissant à 50 % des richesses concentrées dans les mains de 10% d’entre-nous , intouchables, et une forme de redistribution entretenant une tension sociale perverse qui met en concurrence pour le partage du reste les groupes sociaux de la classe moyenne jusqu’aux plus démunis au nom de la solidarité. Jusqu’à imaginer à l’occasion un revenu universel pour sanctuariser cette partition.

Rien de tel qu’une union populaire dans les urnes au 1er tour qui ira s’élargissant et s’enrichissant au second et au-delà pour ouvrir le chemin et barrer la route à ceux qui nous traitent comme des enfants ignorants, impressionnables, tenus dans la dépendance perpétuelle de leur bon vouloir et de leurs coups médiatiques.

Un point à noter." La gauche est divisée, comme c’est malheureux". La rengaine de la propagande médiatique et sa larme hypocrite a fini par se tarir. Avec le temps, aux affaires, la clientèle du MEDEF, les obligés du CAC 40 ont bien du montrer leur vrai visage, le profil un temps laissé dans l’ombre tourné du côté du milieu des affaires. Et la réflexion a fait son chemin. La social-démocratie cachait (mal) le social-libéralisme. Merci pour la leçon. La gauche authentique, c’est nous les citoyens dans notre diversité, nos références, nos réflexions, nos expériences et notre capacité à nous organiser, à définir des objectifs et les moyens d’y arriver pour ne pas se faire éparpiller au premier coup de vent contraire. Pour avancer mieux vaut avoir des vrais amis exigeants plutôt que des faux-amis qui feront le moment venu le jeu de l’adversaire. Nous l’avons appris à nos dépens.

Evidemment vigilance extrême pour ce qui ne doit en aucun cas être opportunément sacrifié sur l’autel des circonstances pour nous faire voter dans un jeu de brouillards, de projecteurs et de peurs. Il y a déjà une petite musique qui susurre en toute innocence que ce genre de circonstances profite naturellement au sortant comme une invitation subliminale au suivisme et à la démission civique.

Pas d’impasse sur les responsabilités des uns et des autres et les enjeux réels et concrets de la présidentielle. La prédominance du politique ou du marché concernant nos choix économiques et sociaux. L’état de notre santé démocratique et ses remèdes. Et enfin notre rôle dans la transformation de l’UE et le devenir de l’Europe. Nous avons assez perdu de temps et cela fait trop longtemps que nous attendons un véritable arbitrage démocratique. L’histoire en s’accélérant nous lance un défi. Il ne sera pas question d’une esquive de plus.

Ne passons pas à côté de l’enjeu institutionnel.

Pas de contre-sens non plus sur les choix à opérer.Il ne s’agit pas d’un côté d’une alternative importante et engageante, présentée bien sûr comme inquiétante (pour qui ?) fondée sur des réformes fortes et de l’autre une forme de continuité dans le progrès, un statut-quo consensuel avec des promesses de réformes, de corrections et d’améliorations progressives dans un consensus flou mais rassurant.L’autre alternative est bien une transformation continue et rapide de nos institutions et des structures de notre société grâce à un présidentialisme sans réels contre-pouvoirs opposables ayant de fait perdu l’onction du suffrage universel, un parlement non représentaif qui sert de hochet et des institutions comme le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes qui dans leur conception et fonctionnement n’ont plus les moyens de leur indépendance.Cela a déjà permis d’imposer un traité constitutionnel en 2008 contre le refus issu d’un référendum en 2005, la décision unilatérale d’intégration au commandement intégré de l’Otan ce qui a valu à l’égard d'Emmanuel Macron, président semestriel du Conseil de l’Union Européenne, un traitement en conséquence de la part de Poutine.Un projet d’éclatement de notre corps diplomatique est à l’étude.Des énarques ont failli, profitons-en pour torpiller la haute fonction publique d’état. Nous sommes d’ores et déjà actuellemnt sans que personne n’en parle de par le traité de 2008 soumis à la règle de la majorité qualifiée dont en toute démocratie nous sommes bien protégés d’y réfléchir et d’en débattre. Laissons-nous sans réfléchir encore une fois lier d’abord les mains par le vote. Il sera temps alors de nous emmenner légalement dans une superstructure dirigée par des élites extra-territoriales s’appuyant sur une superstructure pilotée selon des principes de démocratie formelle et lointaine pour qui nous serons des administrés, des contribuables et occasionellement des citoyens informés et guidés par des sondages et les commentaires éclairés qui vont avec.

Détermination, lucidité et sang-froid.

Sans surprise, au fur et à mesure que montrerons notre lucidité et notre détermination, les cymbales de la désinformation, les banderilles de la caricature seront agitées de plus en plus fort et de plus en plus souvent afin de nous assourdir, nous faire peur, nous diviser et nous décourager.Prenons les pour ce qu’elles sont, les signes de l’inquiétude qui nous sont des encouragements. Les provocations seront de sortie, le rouleau compresseur des médias tentera d’écraser ce qui le dérange quand nous sortons de l’invisiblité de nos vies qu’ils ne connaissent pas et ne veulent pas connaître.Ils sont trop occupés à repeindre en permanence une façade présentable pour ceux d’entre nous qu’ils peuvent encore abuser sous l’œil des maîtres qu’ils servent.

Repères :

● Le laboratoire de la Présidentielle 2017

Rappel des résultats au 1er tour

-Il y a eu 5 candidats de gauche au 1er tour (JL Mélenchon 14.84 % des inscrits + total des autres candidats 6.28%)

-En tête E Macron (18.18%) et M LE PEN (16.14%)

Évolutions des votes entre le 1er et second tour

Votes blancs : de 659 997 à 3 021 499 (x 4.6)

Votes nuls : de 289 337 à 1 064 225 (x 3.68)

Abstentions : de 10 578 455 à 12 101 366 (x 1.14)

Résultats second tour :

E Macron : 20.8 millions M Le Pen : 10.6 millions

Absentions : 12.1 millions Blancs + nuls : 4.07 millions

Abstentions, nuls et blancs lors des législatives 2017 : 62%

● Enquête intentions de vote : élection présidentielle 2022 : 27/02/22-1/03/222022.

