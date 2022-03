Présidentielle 2022 : L’âge de la retraite… Pourquoi pas à 70 ans !

Qu’il semble loin, le temps où un certain Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle de 2017, s’engageait à ne pas toucher à l’âge légal de départ à la retraite ! « Il restera à 62 ans ! » martelait-il alors, soulignant dans son programme l’ineptie économique d’un éventuel recul.



Depuis, le Macron 2022 semble décidé à enterrer la promesse faite par celui de 2017.

Le président­-candidat a prévenu : s’il est réélu, l’âge légal de départ passera de 62 à 65 ans en 2034.

Et de façon abrupte, le projet de réforme présenté il y a huit jours commencera à s’abattre sur les personnes nées dès 1961. Tant pis si celles-ci pensaient déclencher leurs droits à pension l’an prochain, dès 62 ans : elles devront travailler quatre mois de plus. Chacune des générations suivantes, jusqu’à celle de 1969, se verra accablée d’un trimestre supplémentaire à cotiser, afin de parvenir à l’officialisation du nouvel âge légal de départ à 65 ans, en 2034.

Cette réforme est d’autant plus brutale qu’elle n’est justifiée par aucune urgence économique. Le Conseil d’orientation des retraites (COR) le rappelait en juin 2021 : « Malgré le contexte de la crise sanitaire et le vieillissement progressif de la population française, les évolutions de la part des dépenses de retraite dans le PIB resteraient sur une trajectoire maîtrisée à l’horizon de la projection, c’est-à-dire 2070. »

Cela est assez désolant pour plusieurs futur(e)s retraités qui comptaient partir prochainement à la retraite. Pour exemple, parmi d'autres, une infirmière craint de se retrouver prise au piège de ces nouvelles bornes d’âge. Née en 1965, l’infirmière à l’hôpital gériatrique René-Muret à Sevran (Seine-Saint-Denis) n’imagine pas une seconde pousser son activité jusqu’à 65 ans : « Cette mesure s’inscrit dans un quinquennat injuste pour les soignants et ne prend absolument pas en compte le quotidien professionnel des gens », tacle t-elle (source ici !).

Présidentielle 2022 : La retraite à 65 ans ! Pourquoi pas à 70 ans…

On peut donc s'inquiéter un peu pour le futur en pensant que comme ceux qui nous gouvernent n'ont aucun respect pour les petites-gens. Il se pourrait bien que l'âge de la retraite soit encore repoussé jusqu'à 70 ans puisque rien ne semble arrêter ceux qui nous gouvernent avec opulence et désinvolture quand il s'agit du bien être du peuple !

Rappelons qu'en Allemagne c'est déjà la retraite à 65 ans qui passera à 67 ans très prochainement !

Excusez mon esprit sarcarstique, mais si on mettait tout de suite la retraite à 70 ans, là on gagnerait une longueur d'avance, vu qu'ils ont l'habitude d'anticiper !

Ben quoi ? J'ai encore dit une connerie ? Non ! Ben alors…

En effet, l'Allemagne doit passer à l'âge de la retraite à 69 ans à partir de 2032 !

Non moi je dis cela car il y en a qui parlent d’égalité, de fraternité et de liberté… De justice sociale, etc.

Des mots tout ça ! Surtout en période électorale…

•••••••••••••••••



Quoi qu'il en soit la condition des retraités précaires n'est pas vraiment enviable… D'ailleurs les retraités manifestaient en France le jeudi 24 mars 2022 dans une vingtaine de grandes villes, à l'appel de neuf organisations, pour réclamer une hausse des pensions en pleine flambée de l'inflation et à deux semaines de l'élection présidentielle. Le pouvoir d'achat est au cœur des revendications du « groupe des neuf » syndicats et associations qui appelait à cette journée de mobilisation, leur douzième depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. (source ici !) Il semble qu'un mécontentement certain va faire pencher le choix des bulletins de votes le 10 avril 2022 (et le 24 avril aussi probablement !)

Tenez, justement, à propos de décès avant l'âge de la retraite et de la fortune des citoyens… Y aurait-il un lien de cause à effet ? Je ne sais pas mais… (voir le graphique !)

Aussi, je vous pose la question : Quel métier rend riche et donc permet de vivre plus vieux et donc d’avoir une chance d’accéder à la retraite à 65 ans ?

Et la réponse est : Pour les archies riches je ne sais pas trop, mais sans hésiter, on peut dire que celui des stars en fait partie tellement elles sont fortunées. En effet, la majorité des célébrités, peu importe le secteur d’activité qu’elles ont choisi, possède une fortune colossale. Avec leurs comptes en banque bien garnis, elles peuvent rouler dans des voitures luxueuses, vivre dans des maisons somptueuses, porter des vêtements de haute couture, partir en vacances et s’amuser sur les plages d’îles paradisiaques, etc. Eux n'ont pas trop de soucis pour leur retraite semble-t-il… Envie de découvrir à combien s’élèvent leurs fortunes ? Voir ici juste pour être épaté !



Tiens, puisqu'on en parle… à propos de petite monnaie… J’ai un truc à suggérer pour recycler intelligemment toutes ces petites piécettes qui peuvent trouer les poches de ces pauvres millionnaires et milliardaires :

Que feriez-vous si vous deveniez millionnaire ou milliardaire ?

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/que-feriez-vous-si-vous-deveniez-225777

••••••••••••••••••

Mais ne croyez pas qu'il n’y a pas que les « artistes » à recevoir des revenus confortables !

Même les fonctionnaires se dorent la pilule avec aisance…

1 - Hauts fonctionnaires, "une caste qui méprise les règles éthiques" ? Salaires élevés, ménages, conflits d'intérêts... Pour le journaliste Vincent Jauvert, il est temps de moraliser la fonction publique d'Etat.

2 - Elle a pu toucher 52.000 euros net mensuels en 2017 lorsqu'elle travaillait à la SNCF. La désormais ministre des Armées a réagi pour la première fois ce dimanche 15 octobre 2017 sur Europe 1 : Circulez il y a rien à voir…

IL FAUT EN FINIR AVEC CES REVENUS DÉMENTIELS !

« Quel genre de travail font ces personnes pour mériter à elles toutes seules plusieurs centaines années de smic ? » - Il serait temps de dénoncer ces salaires exorbitants…

Tout en poursuivant notre réflection sur les retraites et le travail, nous en étions arrivés à nous poser la question et constations de l’urgence de la mise en place d’un revenu de base inconditionnel pour tous.

En 2011 et 2014 nous demandions et proposions des revenus basés sur un écart de 1 à 4 !

Extrait : « favoriser l’égalité et la solidarité par la mise en place d’une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) pour tous les citoyens de l’UE et par l’instauration, dans chaque pays, d’un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6. »

Lire aussi ici : REVENU MINIMUM ET MAXIMUM : POUR L'INSTAURATION D'UN REVENU MINIMUM ET MAXIMUM

En effet, il est vain d’attendre de continuelles augmentations du smic (salaire minimum) si pendant ce temps là les revenus les plus élevés n’arrêtent pas d’exploser vers le haut.

••••••••••••••••••

Une dernière question :

Comment se fait-il que dans nos sociétés en 2022, on n'a pas encore mis en place un Revenu de Base Inconditionnel pour tous, afin que ceux qui n'ont rien pour survivre puissent au moins se sentir citoyens à part entière dans la société et non citoyen de la dernière zone… ou plus simplement des exclus tout juste bon à servir d'esclaves pour les autres…

••••••••••••••••••

Voilà rapidement ce que je pensais sur ce sujet des retraites et des continuelles grèves à répétitions qui nuisent gravement à la santé des citoyens du domaine privé qui doivent parfois se taper plus de 80 km de voyage en voiture (surtout au prix des carburants en 2022 !) pour aller à leur « tabaille » quotidien pendant ces jours sans communications vu que les grévistes des pouvoirs publics (SNCF et transports collectifs, etc. ) les prennent et otage en faisant grève pour ensuite faire la grève pour être payés pendant leurs jours de grèves !

Vraiment dans ce pays on marche continuellement sur la tête !

Pas étonnant de constater ensuite que ces citoyens élisent pour les gouverner, des clowns ou inconscients du bien être des peuples, qui les embarquent vers des rivages qui n’ont rien de rigolos au final, puisque ce ne sont que des prédateurs sans scrupules au service de la très haute finance et dont les syndicats se font leurs complices en toute corruption ! Relire sur Agoravox un billet à ce sujet : ••• J’ACCUSE ! (et je propose) •••

••••••••••••••••••

Autrement ça va comme vous voulez les réfugiés, les sans abris (SDF), les chômeurs, les travailleurs précaires (intérim), les petits retraités et autres gagne-petits de la société, sans oublier les handicapés……



Rappel : Le nombre de Français sous le seuil de pauvreté en 2022 est estimé à près de 12 millions, soit 18.46% de la population française. (source ici !) Et 38 millions de Français vivent avec moins de moins de 2.000 euros nets par mois et ont moins de 100 euros sur leur compte bancaire dès le 10 du mois…

La pauvreté touche en fait un Frzançasi sur Sept ! (voir ici !) Ah oui ! Je sais on ne trouve rien pour vous aux rubriques des programmes électoraux des candidats à la présidentielle de 2022 ! Ah c’est couillon çà ! Patience, ils s’en occuperont peut-être à la prochaine élection de 2026…

Mais par contre pour ce qui est du corps médical, pas de soucis, on s’en occupe vachement… (voir les illustrations !)

Remarque :

Pour rester optimiste pour tous les autres que j’ai oublié et qui sont plus de 2,2 milliards de pauvres dans le monde, pratiquement, il y aurait une solution immédiate pour résoudre l’extrême pauvreté : « Assurer une protection sociale de base aux pauvres du monde entier coûterait moins de 2% du PIB mondial (…) »

Voir aussi : Le revenu de base inconditionnel. Et une pétition sur La mise en place du Revenu de base inconditionnel. Pour plus de solutions, voir aussi l’un de mes billets sur Agoravox datant de 2016 : •••L’esclave moderne •••

Bien à vous, votre retraité de service,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 26 mars 2022.

••••••••••••••••••

Illustration :

L'infirmière Farida Chikh "en délicatesse" avec les force de l'ordre de ce pouvoir en place en France… Au tribunal de Paris, l’infirmière jugée pour « violences » lors d’une manifestation raconte sa fatigue et sa colère. Deux mois de prison avec sursis ont été requis lundi contre l’infirmière Farida Chikh, accusée de « rébellion », « outrage » et « violences » contre des policiers lors d’une manifestation de soignants en juin 2020.

C’est vraiment le monde à l’envers ! Ceux qui sauvent des vies sont brutalisés par les forces de l’ordre qui obéissent aux pouvoirs en place ! Une honte démocratique que ce pays de la Fraternité qui est tombé bien bas… (et ce n’est pas fini hélas !)… On ne peut que déplorer la brutalité de ce pouvoir en place depuis l’élection de ce Président. Que ce soit sur les Gilets Jaunes ou les Migrants et Réfugiés, les infirmières et les autres manifestants, la violence des Forces de l’Orde de cette République n’a plus rien de digne et n’est pas sans rappeler les plus sombres années de ce pays… J’ai honte pour ce pays de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité.

Souvenez-vous, en 2020, Emmanuel Macron disait : « La dictature c’est un régime où une personne ou un clan décide des lois. [...] Mais il y a en démocratie un principe fondamental : le respect de l’autre, l’interdiction de la violence, la haine à combattre. »

On en oublierait presque les lois et les réformes passées en force, les mesures autoritaires, l'indécence de plus en plus flagrante de certains élus, les mains arrachées, les yeux crevés, ou encore, la volonté du président français d' « emmerder » une partie de la population. Sources : Ici ! et là aussi !



••••••••••••••••••



