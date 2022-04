PRESIDENTIELLE : à droite et à gauche du rififi chez les « castors »

La caractéristique du « castor » est de faire « barrage ». Le « castor », toujours dans l’action, symbolise la puissance et la fierté du travail accompli. Fidèle à son clan, le Castor est symbole d’harmonie entre les personnes et symbole du travail d'équipe. Las, voici que les castors de tous bords se divisent, voire changent de camp. 1* Castors de droite et castors de gauche contre « IS NO GOOD » 2* Les castors en deux clans irréductibles ? 3* Les castors de droite conforteront-ils Marine Le Pen ? 4* Les castors de gauche conforteront-ils Jean-Luc Mélenchon ? 5* Aux urnes citoyens car « un autre monde est possible ».

1* Castors de droite et castors de gauche contre « IS NO GOOD »

A gauche comme à droite, le but est le même sortir « IS NO GOOD », notre actuel Président, de l’affiche du second tour alors qu’il tient la première place du podium avec constance : son score oscille sur les mois de Mars-Avril entre 33.5% et 27% et fléchit, ce qui montre que le Capitole n’est peut-être pas si éloigné que cela de la Roche Tarpéienne.

Sur sa gauche on observe sur Mars et début Avril de source wikipedia

Entre 0.5% et 1% pour Madame Arthaud

Entre 0.5% et 2% pour Monsieur POUTOU

Entre 2.5% et 4.5% pour Monsieur ROUSSEL

Entre 11% et 15.5% pour Monsieur MELENCHON

Entre 1.5% et 3% pour Madame HIDALGO

Entre 4.5% et 7% pour Monsieur JADOT

On « pagaye » à gauche par vent peu porteur entre 20.5% et 33% mais au total il ne manque actuellement que 0.5% pour faire chuter « IS NO GOOD ».

Sur sa droite on observe sur Mars et début Avril de source wikipedia

Entre 9% et 13% pour Madame PECRESSE

Entre 1.5% et 3% pour Monsieur LASSALLE

Entre 1% et 3% pour Monsieur DUPONT-AIGNAN

Entre 15% et 21% pour Madame LE PEN

Entre 9% et 13.5% pour Monsieur ZEMMOUR

On « pagaye » à droite par brise porteuse entre 35.5% et 53% si bien que Monsieur MACRON risque de chuter dès le premier tour.

Pendant tout le mois le tiercé a été dans l’ordre Macron-Le Pen-Mélenchon.

Pourtant, peut-on exclure d’avoir UNE affiche imprévue au second tour si Madame LE PEN prenait, grâce aux castors de droite, la première place devant Monsieur MACRON et si Monsieur MELENCHON prenait grâce aux castors de gauche la seconde place derrière Madame LE PEN.

On voit ici que l’autisme de Monsieur MACRON par rapport aux difficultés sociales générées par sa politique et son incroyable légèreté lui a permis de porter Madame LE PEN au score le plus prometteur de la SAGA familiale, avec un écart au maximum de 33.5-15=18.5% à combler

On voit aussi que Monsieur MELENCHON n’a pas dit son dernier mot car le nombre des indécis ou abstentionnistes est encore important : lui a au maximum 33.5-11=22.5% à combler

Reste à voir ce que les castors de droite et de gauche peuvent faire pour leurs camps respectifs.

2* Les castors en deux clans irréductibles ?

Imaginons que tous les candidats de droite fassent leur plus bas score du mois, celui qui correspond à leurs FANS CLUBS respectifs, et, que la différence se porte sur le plus bas score de Madame LE PEN : on aurait donc un gain de 12% pour Madame LE PEN se décomposant en :

4% venant de Madame PECRESSE

1.5% venant de Monsieur LASSALLE

2% venant de Monsieur DUPONT AIGNAN

4.5% venant de Monsieur ZEMMOUR

12%+15% cela fait 27% quand Monsieur MACRON est actuellement quelque part entre 26% et 29% : Madame LE PEN n’est pas vraiment loin de le dépasser et peut parfaitement virer en tête surtout si l’on prend son score actuel 21% pour « acquis » on atteint alors 21+12=33% ce qui laisse encore une marge d’erreur au bénéfice de la candidate.

Prenons la même technique pour Monsieur MELENCHON qui peut espérer un report de 8% se décomposant en

0.5% venant de Madame Arthaud

1.5% venant de Monsieur POUTOU

2. % venant de Monsieur ROUSSEL

1.5% venant de Madame HIDALGO

2.5% venant de Monsieur JADOT

Total 8%+11% soit 19% il manque de l’ordre de 10% de voix non exprimées dans les sondages actuels à Monsieur MELENCHON, abstentionnistes ou indécis pour rejoindre Monsieur MACRON mais ce n’est pas pour autant perdu car si on prend son score actuel pour acquis on obtient 8%+15.5%=23.5% manque 29-23.5=6.5% pour atteindre le score actuel de Monsieur MACRON.

AVIS AUX ABSTENTIONISTES et INDECIS, car ce qui manque à gauche, c’est une mobilisation générale équivalente à la mobilisation observée à droite.

Une étude a montré que les propositions principales de l’union populaire recueillaient des avis favorables dépassant souvent très largement les 50%. Ce n’est donc pas une question de « programme » mais de REMOBILISATION.

Quant à savoir s’il peut y avoir des passages de voix entre les deux camps, de mon point de vue, c’est l’insupportabilité du niveau d’oppression des politiques macronistes prévues sur les 5 prochaines années qui va induire ces passages : On observe en effet sur les réseaux nombre d’électeurs qui déclarent avoir l’intention de voter pour le mieux placé des opposants à Macron.

Dit autrement, pour ces électeurs, mieux vaut virer « IS NO GOOD » et utiliser les 5 années d’un mandat LE PEN bridé par le résultat des élections législatives pour reconstruire une union de « la gauche des droits humains, des droits sociaux et de l’écologie » qui sera fin prête en 2027.

3* Les castors de droite conforteront-ils Marine Le Pen ?

Certes, « Fidèle à son clan, le Castor est symbole d’harmonie entre les personnes et le symbole du travail d'équipe » mais chez les castors il y a d’irréductibles grincheux attachés à l’un des aspects d’une candidature.

Répertorions à droite les meilleurs « seconds rôles », potentiels source de voix pour Madame LE PEN :

Zemmour/Le Pen : Les nostalgiques invétérés d’un passé souvent fantasmé, ceux qui croient, dur comme fer, à la re-migration, ceux qui ne voient pas une femme à la tête de l’Etat sont à mon sens irrécupérables pour Marine LE PEN.

MAIS les opportunistes peut-être pas, même si leur égérie, Marion MARECHAL LE PEN, va avoir du mal à réintégrer le cocon familial.

Cela explique d’ailleurs peut être la baisse indicielle de Monsieur ZEMMOUR qui se dispute la quatrième place avec Valérie Pécresse. Un effritement de 4.5% est-il possible ? Qui sait ?

Pécresse/Le Pen : Qui voit une différence entre la « karchérisation » des quartiers sociaux que Madame Pécresse a déjà organisée dans la région parisienne en supprimant des HLM sans pour autant recréer de nouveaux logements et la préférence nationale dans l’emploi et le logement de Madame LE PEN ? pas les partisans de Monsieur CIOTTI en tous cas.

A cela s’ajoute les femmes qui, appréciant Madame Pécresse, se reporteraient éventuellement sur une autre femme plus apte à décrocher cette fois ci une qualification de second tour, plutôt que sur un machiste invétéré soupçonné d’agression sexiste.

Entre ces deux seconds rôles il faudrait un transfert de 6%à 8% au bénéfice de Madame LE PEN actuellement pour virer en tête devant Monsieur MACRON : ce n’est pas inatteignable car Madame Pécresse et Monsieur ZEMMOUR ont une incertitude de 8.5% au total sur leurs scores les plus hauts du mois.

CONCLUSION : les castors de droite seront donc probablement des castors de premier tour des élections présidentielles.

4* Les castors de gauche conforteront-ils Jean-Luc Mélenchon ?

Roussel/Mélenchon : on le sait la principale épine entre ces deux là c’est le nucléaire encore que Monsieur Mélenchon se soit engagé à organiser un référendum si les électeurs du PC le rejoignaient.

Cependant la candidature Roussel est une candidature destinée principalement à sauver l’existence du groupe PC à l’Assemblée nationale et maintenir en vie "le Parti".

Ceux qui restent sont donc les militants les plus zélés, capables de prendre le risque de voir 75% de leurs idées gommées pendant 5 ans pour survivre en tant qu’organisation : « il roussellera des jours malheureux ». A chacun des électeurs de résoudre individuellement ce dilemme qui se comprend.

Pour les aider à trancher, on peut penser que leur barrage à L’EXTREME DROITE au 1er tour de la présidentielle incitera les électeurs à renouveler leur confiance au PC voir à élargir celle-ci au détriment de Jean-Luc MELENCHON lors des LEGISLATIVES. C’est en tous cas ce qui se dit dans le « Landerneau » médiatique.

A contrario, certains « fidèles » électeurs pourraient leur tourner le dos même aux législatives si Marine LE PEN arrive au second tour des élections à cause de la défection du PC.

Jadot/Mélenchon : là il y a deux épines, l’Europe version accords de concurrence libre et non faussée contre souveraineté dans les approvisionnements essentiels pour la France et désormais l’OTAN version va-t-en-guerre contre « NON-ALIGNEMENT » en commençant par la sortie du commandement intégré.

Pourtant une analyse des programmes de transition réalisé par shift project donne Jadot et Mélenchon proches dans leurs scores en dehors du nucléaire dont on a vu qu’il n’était pas un sujet de brouille essentiel et pouvait être soumis à référendum.

Les partisans de Monsieur JADOT vont donc accepter de ne pas voir la plupart de leurs propositions en faveur de l’écologie accéder au second tour de l’élection s’ils ne font pas "barrage à l’extrême droite" dès le PREMIER TOUR.

Mais peut être veulent-ils faire de la figuration dans le gouvernement MACRON II ?

Les castors de gauche risquent donc d’être des castors de second tour attendant de pouvoir hypocritement et sans complexe appeler à voter pour Monsieur MACRON pour "faire barrage à Madame LE PEN" alors qu’une mobilisation de gauche pour l’Union populaire pouvait faire appliquer 75% du programme du PC et d’EELV avec une affiche MELENCHON-MACRON

Peu leur importerait donc qu’une seconde potion antisociale percute les plus précaires des Français assaisonnée de l’huile de ricin macroniste, voire que les droits de l’homme soient piétiné sur notre territoire par la politique migratoire de l’extrême droite ? C'est à chacun des électeurs EELV de prendre ses responsabilités.

Pour EELV comme pour le PC, suivant le résultat du premier tour, il y aura peut être des transferts d'électorat.

5* Aux urnes citoyens car « un autre monde est possible ».

C’est contre ce scénario à gauche que s’est constitué le PARLEMENT DE L’UNION POPULAIRE creuset des futures forces à présenter aux élections législatives avec qui s’il est élu, Monsieur MELENCHON a décidé de gouverner.

On y trouve des communistes et des écologistes, des phares de la société civile ayant œuvré sur des secteurs stratégiques comme la fraude fiscale internationale.

Tous s’engagent à appliquer « le programme de l’avenir en commun » qu’ils participent en ce moment même à décliner :

Le programme est décliné en livrets et les livrets en plans d’actions immédiatement traduisibles en lois et décrets.

En tout état de cause, nombreux sont les électeurs qui ne voteront plus pour des députés « playmobil » et peut être pas non plus pour les partisans de gauche qui auront laissé passer la seule chance d’avoir un vrai débat de société au second tour des présidentielles et qui auront participé à l’installation d’un climat de tensions extrêmes pour cinq nouvelles années.

Si le trou de souris laisse passer les partisans de l’union populaire au second tour, ils auront les ressources nécessaires pour gouverner :

On n’élabore pas à un programme si détaillé sans avoir des appuis sûrs au sein même des administrations et des personnalités au sein du parlement de l’union populaire pour porter ce programme comme Ministres : Par exemple les économistes qui ont conduit le chiffrage du programme de l’union populaire. D’autre part certains thèmes sont trans-partisans : ainsi LE NON-ALIGNEMENT très gaullien de l’union populaire peut séduire des ministres républicains autant que des socialistes, Des personnalités comme Hubert VEDRINE ou Dominique de VILLEPIN ont d’ailleurs la même position que Monsieur MELENCHON sur le sujet.

Monsieur Macron quant à lui a préféré une diplomatie de « chargé d’affaires » au bon fonctionnement de notre réseau d’ambassades à travers le monde, il ne manquera donc pas de diplomates pour reconstruire ce réseau qui était le second en notoriété du monde et qui est chargé

Il faut également se souvenir que le programme militaire de Jean-Luc Mélenchon a été élaboré par un militaire de carrière. Il y a donc une cohérence régalienne entre non-alignement, souveraineté de notre défense et de nos finances.

La conscription à un SERVICE CIVIL LOCAL de 9 mois (proche de votre domicile) payé au SMIC ressemble beaucoup à la conscription Suisse avec deux composantes inédites , un appui à la population en cas de sinistre écologique, un bilan de compétences gratuit pour chaque français et des formations complémentaires (permis auto et poids lourds etc…)

La recherche d’une alternative crédible à la dissuasion nucléaire par un investissement dans l’espace est un des chantiers ACTUELS de notre défense nationale. Ce chantier aurait cette fois pour finalité d’assurer le NON-ALIGNEMENT. On voit mal les spécialistes que sont les militaires de carrière ne pas s’intéresser à ces sujets.

Sur ces trois points centraux de la politique de notre pays, la politique financière, la diplomatie internationale, la défense nationale, L’Union Populaire aura sans doute moins de mal à trouver des Ministres enthousiastes que Monsieur MACRON n’a eu à trouver des « ministrables PLAYMOBIL »

Enfin, il se dit dans le « Landerneau médiatique » que cet affreux Mélenchon a « tout copié » sur ses camarades : il suffit de se rappeler que son programme est sorti fin 2020 et que TOUS LES AUTRES PROGRAMMES de gauche comme de droite sont sortis en 2021. Ce n’est pas la faute de l’Union Populaire si les autres en 5 ans n’ont pas travaillé leurs programmes comme l’on fait les représentants LFI à l’Assemblée Nationale et ont ronronné dans une très confortable « politique as usual » : CQFD.

ET MAINTENANT AUX URNES CITOYENS !