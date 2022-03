Présidentielle : la France condamnée à rester bloquée dans l’UE. Une impasse politique lourde de dangers

Comment faire un pas dans la bonne direction alors que les règles du jeu sont truquées ?

A l’occasion du prochain scrutin présidentiel, ne sont proposés au choix des électeurs que des candidats n’ayant rien à redire à l’enfermement de la France dans l’euro, l’Union Européenne et donc dans l’Otan (ça fait partie du paquet cadeau « offert » à tous ceux qui choisissent d’adhérer au club).

On ne peut pas dire que cette reconfiguration de la politique française entamée il y a plus de cinq décennies, dont tous les partis représentés au parlement se sont rendu complices soit en y participant directement, soit en la cautionnant, soit en laissant faire sans rien dire comme si ce n’était pas important, ait apporté quoi que ce soit de positif à notre pays en cours de démantèlement et d’effondrement aux bons soins de la commission européenne, de la macronie, des labos qui veillent sur la bonne santé de leurs profits, et de la clique politicienne qui laisse faire.

JLM lui-même, a participé à des gouvernements appliqués à privatiser nos services publics. Idem pour le PCF. C’est pire encore quand on regarde du côté des verts, du parti socialiste peau-de lapin, des partis de droite ou du centre, y compris de ceux qui se réclament du gaullisme. Tous cautionnent l'enfermement de la France dans la dictature de l'UE.

Quand à l’extrême gauche, aux partis trotskystes, toujours dans l’expectative de la révolution mondiale seule capable à leurs yeux de sauver les travailleurs de l’anéantissement, la mondialisation leur va très bien et ils n’ont pas de temps à perdre pour expliquer aux Français pourquoi eux, les soi-disants meilleurs amis des prolétaires, ne s’opposent pas à l’enfermement de la France dans l’Union Européenne. Pas de temps non plus pour expliquer aux ouvriers, aux employés, à l'ensemble des salariés et à leurs familles comment ils vont pouvoir faire, en attendant la révolution mondiale des travailleurs, pour survivre aux délocalisations, au chômage, à la misère, à la liquidation des protections sociales mises en place dans le cadre de la nation, à la privatisation de tous nos services publics, à la désertification de nos campagnes, à l'irresponsablité des politiciens, toutes ces choses étant promues, organisées et sans cesse aggravées par l'UE.

Comme chacun peut le vérifier avec les Cohn Bendit de l’heure, ici et ailleurs, partout dans le monde, chaque fois que le pouvoir leur fait une place dans un gouvernement, les slogans révolutionnaires et les grandes envolées lyriques sur le pouvoir des travailleurs (dans lesquels ils se drapent pour mieux tromper le peuple aussi longtemps qu’ils sont dans l’opposition) ne font plus partie du décor. Qu’ils restent dans l’opposition ou qu’ils participent à un gouvernement, ils servent chaque fois objectivement les intérêts de l’oligarchie. Ils ne sont par ailleurs jamais en reste pour hurler avec les loups du grand capital, comme le fait régulièrement l'un de leurs nouveaux chantres ici sur agoravox, pour dénoncer les "affreux dictateurs" des pays qui, à l'intar de Cuba, de la Syrie, du Venezuela, de la Russie ou de la Chine, refusent de se soummettre aux pillards de l'oligarchie mondialiste et aux diktats de l'impérialisme américain auquel l'UE est soumise aveuglément, interdisant ainsi à leurs peuples respectifs de s'enliiser dans le chaos économique, social, institutionnel, culturel, moral et environnemental auquel ils devraient avoir le droit d'accéder comme tout le monde !...

Quand aux partis de la droite extrême, qu’il s’agisse du rassemblement national ex FN ou des conquistadors qui se regroupent derrière Zemmour, non contents de relayer à leur tour les mantras de l’Union Européenne, ils s’appliquent à dresser nos concitoyens les uns contre les autres, à dresser les travailleurs les uns contre les autres au nom de l'idée perverse qu’ils se font de la France, à l’opposé de nos principes républicains. Quand on s’intéresse à eux, on ne perd pas son temps à s’intéresser aussi, en même temps, à ceux qui organisent et financent leur propagande...On peut également chercher à savoir pourquoi ils accèdent si facilement aux grands médias dont sont exclues toutes les figures de proue, aussi bien que les petites mains, des forces patriotiques qui s’efforcent de rassembler les Français pour sortir le pays de la dictature de l’UE, de l’euro et de l’Otan et pour retrouver notre nation, comme avaient su le faire avant nous nos aînés du CNR.

Bref, le pays se trouve aujourd’hui dans une crise extrêmement grave et en même temps dans une impasse politique majeure. Le défi à relever pour notre peuple est immense. L’urgence est d’autant plus grande que les fauteurs de guerre sont aux commandes et continuent d’avancer leurs pions.

C’est à un terrible casse-tête politique que les électeurs vont être confrontés le jour du scrutin présidentiel.... Comment faire un pas dans la bonne direction ? Comment choisir entre un européiste de gauche et un européiste de droite, du centre ou d'ailleurs ? Comment voter pour des candidats qui se réclament du communisme, de l'écologie ou du patriotisme et de la nation quand le cadre politique dans lequel ils s'obstinent à enfermer la vie des Français, celui de l'enfermement dans l'UE, est entièrement inféodé aux intérêts et aux desiderata de l'oligarchie mondialiste qui piétine nos vies, nos traditions, notre environnement, nos services publics, nos emplois avec la même sauvagerie et le même mépris ?

On ne peut pas faire comme si rien n’avait changé. On ne peut pas continuer à s’inscrire dans le théâtre politicien factice qui sert de paravent à la dictature comme si de rien n’était. Il faut changer de cadre. Le peuple doit mettre les pieds dans le plat, faire l’inventaire des outils qu’il peut actionner, entourer de sa solidarité les travailleurs qui entrent en lutte, aider au rassemblement autour des forces décidées à retrouver notre indépendance et notre nation, décidées à préserver nos valeurs républicaines, décidées à défendre la paix et à garantir à chacun une vie digne, décidées à démanteler les féodalités re-lookées de l’oligarchie euro-atlantique qui écrasent les travailleurs et saccagent notre pays.

Rien de bon n’adviendra dans ce pays à l’initiative de la clique politicienne en place !

La situation de la France et des Français continuera de s’aggraver aussi longtemps que le pays restera enfermé dans l’UE, l’euro et l’Otan qui n’existent que pour asservir les peuples et défendre les intérêts égoïstes des milliardaires des grandes sociétés capitalistes .

On observera aussi que les dirigeants de l’UE déploient beaucoup d’énergie, prennent beaucoup d’initiatives dangereuses, pour entraîner notre pays et les autres pays membres de l’UE dans la guerre, essayant, en même temps, de se faire passer pour des apôtres de la paix en rejetant sur la Russie la responsabilité d’une situation de guerre délibérément provoquée par l’Otan et l’UE pour satisfaire docilement les ambitions et les plans de l’impérialisme US auquel tout le clan occidental, France comprise, est soumis.

La France doit se retirer complètement de l'Otan et des plans impérialistes auxquels cette organisation est asservie. Elle doit rejoindre le camp de ceux qui s'efforcent de préserver la paix, de promouvoir une coopération économique pacifique mutuellement avantageuse entre tous les peuples. Ce n'est pas possible en restant dans le cadre piégé de l'Union Européenne.

Elle doit renouer avec la bannière du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes derrière laquelle le Président Charles de Gaulle avait eu la sagesse de la ranger, un choix que chacun de nos concitoyens pouvait endosser avec fierté et qui nous valait le respect et l'admiration des peuples du monde entier.

A présent que nous sommes confrontés au danger de guerre, directement, pas seulement pour les autres, aux dépens des autres, peut-être certains des candidats à la présidentielle vont-ils nous montrer qu'ils sont en capacité de tirer les leçons utiles des développements en cours ?...Peut-être que l'un d'entre eux nous proposera de reprendre à Ursula von der Leyen et à sa clique oligarchique le contrôle de notre diplomatie ?...

Je n'y crois pas beaucoup, mais, sait-on jamais ?...C'est en tout cas cette balise-là qui guidera mon choix dans l'isoloir le jour du scrutin.