Présidentielles 2022 : Fin de la comédie et début du retour à la politique

Remerciements. Commençons par les remerciements. Merci à messieurs Bolloré et Zemmour, le milliardaire et son journaliste.

L’un pour avoir mis à notre service grâce à CNEWS et d’autres offices médiatiques les outils du renouveau et du perfectionnement de la démagogie et de ses interprètes. Et l’autre pour avoir si bien servi cette cause à laquelle il est si chèrement intéressé. Respect à vos privilèges de pouvoir ainsi en toute liberté donner le ton, les thèmes et le rythme à une campagne électorale préparant le choix de l’exécutif le plus puissant institutionnellement en Europe et en charge de nous représenter au Conseil Européen. Conseil cumulant le pouvoir exécutif et législatif.C’est beau la liberté surtout quand on en a les moyens. Nous imaginons combien cela doit être grisant et laisser de bons souvenirs à égrener dans les bons repas entre amis. Des projets aussi, de futurs beaux documentaires et beaux livres se vendant bien pour témoigner de notre décadence. Désolé pour vos incidents de parcours. A l’étranger, on ne respecte rien, on en fait qu’à sa tête sans même suivre les prévisions d’éminences de la géopolitique qui s’apprêtaient à sauver leur pays.

Peu importe, venus pour renouveler les valeurs sûres de l’électoralisme d’extrême-droite tout en écartant les débats de fond attendus pour une élection de ce niveau, cela a marché pour l’essentiel. Et comme prévu cela a finalement alimenté la pompe à voix de la machine infernale dont a fini par accoucher notre constitution bricolée de partout et son fameux scrutin majoritaire à deux tours. De justesse parce que l’acrobatie électoraliste n’est jamais sans risque. Zemmour+Marine Le Pen+Pécresse, cela commençait à faire éparpillé et compliqué pour tenter d’endiguer la gauche authentique en voie de reconstitution. Le vrai danger quand même. Il fallait éliminer quelqu’un, de préférence le plus sérieux et difficile des candidats de la famille pour une sortie de route attendue au second tour. Il se dit qu’un ancien de la maison, discret en raison d’un bracelet électronique qui ne vaut quand même pas médaille, aurait baissé le pouce contre l’assurance de quelques postes et prébendes et de sa tranquillité personnelle.

Merci aussi à nos amis des médias, les responsables politiques et nos frères les sondeurs d’avoir animé la partie avec le brio habituel, suspense, mystère et surprises comme il se doit. Un regret, nous n’avons pas beaucoup vu les astrologues. Dérangeraient-ils une concurrence jalouse et plus laborieuse pour nous révéler l’issue de l’aventure, nous privant du piment de la surprise ? Ou travaillent-ils comme les plus précieux des collaborateurs en secret. Tout est possible madame Michu et vous le dirait aussi à monsieur Michu pour ne pas faire de jaloux et rester politiquement correct.

Le bouquet final.

Restait le bouquet final, le grand débat comme la grande parade circassienne qui clôt le spectacle. A ma droite monsieur M et à ma droite aussi madame L. Les carottes sont cuites mais il faut jouer la comédie jusqu’au bout autrement les spectateurs (pardon les électeurs) risquent en plus grand nombre encore que d’habitude de se rendre compte qu’ils sont une fois de plus, d’une comédie en plusieurs actes, les spectateurs ébaubis et les acteurs impliqués et indispensables. A l’insu de leur plein gré. Mais qu’importe. Il ne faut plus les lâcher. S’ils ne jouent pas le jeu en nombre suffisant, les récompenses ne pourront être valablement distribuées aux gagnants ou pire, ceux-là vont s’entendre dire qu’ils ne les ont pas méritées. Fin des haricots comme aurait dit ma grand-mère. Toutes les meilleures pointures du service public de l’information et d’ailleurs n’arriveraient pas à dissimuler un tel désastre.

Le débat a eu lieu donc avec comme prévu les enjeux de fond escamotés. La nature du pouvoir politique et de sa dépendance vis-à-vis des acteurs de la finance mondialisée, le fonctionnement de la démocratie et l’évolution des traités européen qui conditionnent l’ensemble de l’exercice du pouvoir et le fonctionnement authentiquement démocratique ou non d’un pays. Chacun comprend que rattrapée par ses contradictions l’UE va vivre des mutations majeures. Ce serait mieux que nous soyons dans l’impossibilité d’avoir quelque chose à dire. Donc rabattons-nous sur notre vie détaillée en catalogue puisque chacun avait un programme de dernière minute, un programme sur mesures, calquées sur l’état de l’opinion publique du moment telle que relatée par les médias et leurs outils, à la recherche d’électeurs et puis basta, demain retour à la vraie vie comme avant. On connaît. Un responsable en exercice qui fidèle à son parrain en politique cache la moitié de ses intentions en expliquant qu’il a tout bien fait et qu’il va encore faire mieux, ne se retenant pas d’une bassesse et d’une mesquinerie à l’occasion, et une apprentie pleine de bonne volonté, souvent cantonnée dans des réponses généralisantes et hésitantes et des plus ou moins bonnes intentions. Qui choisir s’il fallait choisir, qui a parlé en ayant vraiment l’air d’être convaincu de ce qu’il dit, qui se sent vraiment responsable de ce qu’il dit dans cet exercice artificiel dont on ne voit pas bien le sens ni l’intérêt, fidèle reflet de la confiscation démocratique de plus qu’a été cette campagne. Nous sommes ici comme des lapins sommés de choisir leur cage.

Nous occuper de nos affaires.

Rassurez-vos, avec des gardiens comme ceux que nous avons évoqué plus haut, les apparences vont rester sauves. C’est ce nous appelons de nos jours des professionnels. Sortis des meilleures écoles, pas celles de la démocratie qu’ils évoquent pourtant souvent mais qui n’existe pas vraiment pour eux, celles dites de journalisme ou assimilées. Qui nous expliquent maintenant à longueur de journée ce que nous pensons et ce que nous devons faire. Ce que les candidats ont vraiment dit et ce qu’il y a à comprendre. C’est leur manière à eux de nous expliquer que nous vivons en démocratie et comment on s’y comporte. Comme nous n’avons pas fréquenté, pour la plupart d’entre nous, sans pour autant être ignares ou dénués d’expérience, les mêmes écoles, je crois bien que depuis un moment déjà nous avons appris à nous passer de leur bienveillance d’ambulancier et à réfléchir par nous-mêmes et à conduire nos propres affaires.

La peur.

Ce qu’Emmanuel Macron et ses soutiens craignent par-dessus tout, c’est une abstention magistrale de nature à ébranler la légitimité du stratagème qui pour la deuxième fois consécutive est de nature à donner le pouvoir pour 5 ans sans contre-pouvoirs opposables à une minorité. Plus l’abstention (ou le vote blanc) sera magistrale, plus le pouvoir sera ébranlé et plus il sera difficile pour ses soutiens et les médias de minimiser le problème démocratique que pose cette élection-ci (deux fois de suite !) et ce scrutin et nos institutions en général. Tout le monde le sait.

Il en sera de même pour les candidats du 1er tour désavoués en réalité par leur supposé électorat et qui se sont empressés de faire un appel au vote Macron.

C’est trop facile à la fin de jouer dans l’entre-soi des élites médiatiques et politiques avec les campagnes électorales, les sondages et les électeurs. Ce sera le booster nécessaire pour l’approfondissement de l’union populaire en vue des législatives. Le 3ème tour. Une opposition conséquente qui sera en mesure de soutenir la résistance et le combat social indispensables. Pas question de se faire rouler une fois de plus.

Dans l’hypothèse d’une mise en cohabitation, la macronie sera réduite à la gestion du pouvoir institutionnel formel sans les outils du gouvernement. La cohorte de ceux à qui une place a été promise et de ceux qui cherchaient à se placer s’effritera. Le retour à un pilotage démocratique avec l’implication et l’arbitrage des citoyens pourra être préparé. Le mouvement social se consolidera et se structurera autour de la construction d’une réponse politique durable.

Dans l’hypothèse improbable d’une victoire de Marine Le Pen, apparue comme déjà fatiguée et hésitante, elle serait mise en cohabitation avec des forces économiques s’en donnant à cœur choix avec la faiblesse de sa réflexion économique et une Macronie et sa clientèle toute mobilisée à resserrer les rangs pour reprendre le leadership. Le mouvement social serait conduit une fois de plus à la division et l’errance.

L’espoir.

Jean-Luc Mélenchon a évoqué avec justesse le fonctionnement classique de nos institutions (devenues désuètes et à réformer de toute urgence) en rappelant qu’en cas de minorité au parlement, le président devra appeler aux responsabilités de 1er ministre le leader de la famille la mieux représentée électoralement. Dans cette situation, à l’opposition et ce qu’elle représente, de ne pas se laisser diviser ou instrumentaliser par les perdants et de ne pas décevoir le mouvement social qui a besoin et veut une réponse politique à ses difficultés, ses attentes et exprime le souhait d’un retour à une démocratie équilibrée. C’est une proposition raisonnable, pragmatique et responsable qui nous change de cette partie de cache-cache avec l’électeur qu’ont jouée la plupart des candidats bien aidés par le relais des médias et des sondeurs une fois de plus. Saisissons la chance qui sourit à ceux qui sont prêts et déterminés. Autrement nous n’aurons à nous en prendre qu’à nous-mêmes.

Le recours à la caricature de cette proposition (qui passe bien entendu par la caricature d’une personne selon les habitudes d’une certaine presse et responsables politiques) participe de la continuation de la débâcle dans lesquelles sont maintenant entraînées nos campagnes électorales avec les résultats et conséquences que l’on connaît. Il serait temps de se ressaisir. Ceux qui ont besoin de ce procédé pour tenter d’exister se disqualifient maintenant d’eux-mêmes. Cela fait quand même 5 ans qu’une minorité impose ses volontés avec autoritarisme à l’ensemble du pays. Rappelons que le représentant politique de cette minorité appartenait déjà à un groupe qui s’était fait élire sur un mensonge. Qui peut encore justifier, souhaiter ou soutenir cette posture politique vertigineuse qui tôt ou tard nous conduira à des fractures brutales faute d’institutions et de relais faisant réellement fonctionner la démocratie. Faute d’avoir eu suffisamment de dirigeants politiques et de citoyens-électeurs prenant à temps leurs responsabilités. Il est devenu urgent de sortir de cette situation.Ne cautionnons aucun des deux rescapés ni leurs jeux.