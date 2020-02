Présidentielles 2022 : la France en état de choc ?

On connaît le principe de nos élections. Seuls quelques candidats sont susceptibles, d’arriver au second tour et donc le débat du premier est systématiquement escamoté pour arriver au second et éviter les déballages de propositions alternatives de candidats destinés donc à rester marginaux. De toute façon avec le lessisvage des cerveaux à grande eau pendant 4 ans et l’inculture politique et économique généralisée à une large frange de la population , le résultat est connu d’avance : la même chose avec le suspens d’un nom éventuellement différent.

Le but de jeu, une fois encore sera de trouver le candidat du « Un peu plus de la même chose » qui fait barrage au « fascisme » au second tour, après avoir éliminé toute perturbation à ce scénario en s’y prenant le plus tôt possible.

La dernière chose dont tout ce joli monde a besoin c’est d’une majorité de citoyens informés et aptes à des choix éclairés. Mais bon, les grands médias sont là pour garantir l’abrutissement général. Donc , pour nous qui entrons informés dans l’isoloir, on parle bien de grosse branlette (non filmée si possible).

Et si on faisait barrage au clône au second tour, peu importe qui est en face ?