Présidentielles 2022 : Les finesses de l’extrême-droite et ses idiots-utiles

Un bon nombre de rédacteurs et commentateurs ont ici bien du mal à cacher leur soutien inconditionnel (tant que cela dure et que c’est utile et porteur comme il se doit) à Eric Zemmour. Mais est-ce si simple ?

La fabrication du grand homme.

La même chose s’observe dans les réseaux sociaux. Certains sont en soutien très directement sans enjolivement ni fard et d’autres plus matois, de manière indirecte voir allusive si besoin. On les reconnaît facilement.Ils adaptent leurs arguments au fil de l’eau et de ses remous. Ce serait injuste de ne pas reconnaître qu’ils se donnent à leur façon beaucoup de mal. Notre grand homme Zemmour dirait donc de manière intelligente et cultivée des choses importantes pour nous tous, tenues cachées par les élus et les médias. Le drame (national ?) est ainsi installé d’entrée et bien installé. Flatteur et encourageant pour les tous qui sont contents de se sentir approuvés et d’être d’accord avec le préfabriqué qui sort de CNEWS depuis des années et rassurant aussi pour les tous qui ont besoin pour bien comprendre et conforter ce qu’ils pensent du refuge qu’apporte la caution ou la béquille d’un grand homme. Tous les chefs d’orchestre et les supplétifs des campagnes électorales de cette famille connaissent cette manière d’approcher les clientèles recherchées et espérées qu’il s’agit de ne surtout pas négliger.

Efforts des Gros Minets pour tenter d’apprivoiser les Titis.

Habilement ensuite il nous est bien vite expliqué que le grand homme dirait beaucoup de choses intéressantes et aussi il est vrai d’autres plus contestables. Ce qui a pour avantage d’élargir tout de suite le cercle des lecteurs attentifs et de retenir ceux que de trop gros appâts rebutent. Il aurait incontestablement de bonnes idées mais d’autres plus discutables qu’il faudrait approfondir et dont on peut débattre. Et la partie de chat et souris peut commencer. La souris ne sait pas qu’elle est sur le territoire des chats et joue le jeu des chats. Pour être précis, pas toutes et il y a bien des souris qui valent des chats. Et pas d’exagération inutile, la souris n’est pas non plus en danger même s’il y a un prix à payer. Quelque chose d’infiniment précieux pourtant. Sa voix de citoyen au 1er tour dans le panier de la maison des chats pour qu’elle soit sacrifiée au second. Mais l’essentiel en attendant est de parler du champion et de vanter ses mérites par la preuve incontestable que les autres ne les ont pas. Le culot a toujours été la tactique désarmante de ceux qui redoutent que l’on trouve quelques incongruités et contradictions dans leurs recettes si on y regarde de trop près. Cela permet d’éviter aux souris toute tentation de réflexion trop poussée difficile à contrôler et surtout toute curiosité et comparaison aventureuse. C’est le champion qu’il faut mettre dans la lumière. Ici, on n’aime pas l’aventure qui ferait prendre trop de recul aux souris et se poser des questions. Le coup de patte gratuit et généreux remplace à l’occasion avantageusement l’argument pour les impertinents qui défient la règle. Pour qui se prennent ces souris-ci. On ne se conduit pas comme cela dans une réunion de famille. Ici, c’est la loi du chat.

Un menu sur mesure pour les Titis.

Soutien à Zemmour donc dans le corridor voulu. Il faut bien placer d’emblée, avec le plus d’assurance et d’aplomb possible, les propositions les plus démagogiques, encore plus abracadantesques que la version précédente d’il y a 5 ans comme des évidences et des vérités indiscutables. En entretenant la croyance dans les sondages et en choisissant les bons bien sûr. Il suffit d’écarter les autres et au besoin en leur faisant dire le contraire de ce qu’ils montrent. Les souris recherchés ici sont réputées myopes et simples d’esprit. De telle sorte que toute tentative de critique est taxée de mauvaise foi et d’ignorance mêlée de bêtise. Voire d’une sorte de conspiration du silence.

Après cela, qui a encore envie, effleuré par le doute, de se faire rhabiller ici pour l’hiver ? D’autant que plus d’un se sent ragaillardi de participer à la mise au pas des récalcitrants quand il manque un peu de confiance dans la défense de ses croyances. Donc célébrons en chœur la recette magique qui exorcise l’immigration, l’arabe, le noir, le musulman, tout ce qui n’est pas de ma souche comme il est dit à l’occasion avec les bonnes références. L’épouvantail qui fait se resserrer les rangs et nous fait marcher du même pas. Qui explique tout. Les causes, les colères et leurs solutions. C’est facile à comprendre, sans fioriture, au point que certains ont besoin de faire le malin et n’arrêtent pas de contredire Eric et ses soutiens en compliquant les choses. Ce qui prouve bien que, chats et souris, nous avons bien raison d’être d’accord entre nous et de nous méfier des tièdes, voire des traîtres. Pas besoin de s’attarder longuement sur l’économie. Avec ce qui sera récupéré sur les profiteurs (pas de confusion, ceux qui sont trop nombreux à profiter des largesses sociales), avec quelques bonnes mesures tout sera vite réglé. Efficacité, simplicité.Quoi de mieux pour guider vers le bon bulletin. L’essentiel est là.Cela devrait déjà suffire pour l'essentiel.

Vient ensuite un ingrédient indispensable mais à doser avec finesse car il deviendrait vite contreproductif. La dénonciation et la condamnation de la violence et de l’insécurité qui ne marche jamais si bien que si on explique quand même que décidément on ne va pas se laisser faire. L’art délicat de condamner la violence tout en montrant ses gros bras et que l’on est près de s’en servir s’il le faut. L’affichage de paroles d’équilibre et de sagesse à la Salomon. Une petite leçon à un qui n’a pas compris qu’il faut soigner les apparences tout en s’adonnant au clin d’œil de connivence en signalant un lien qui vante bien autre chose. Il en faut pour toutes les souris. Chatouiller à l’occasion le racisme avec doigté parce qu’il y a une parentèle à ne pas négliger. Quelques bonnes provocations suivies d’un déni outragé suffit en principe pour désarçonner la critique avec le bénéfice des clins d’œil à ceux qui les attendent. Il arrive que cela tourne un peu au défouloir et il faut alors tancer gentiment ceux qui oublient d’être prudents en société. On ne peut pas tout contrôler et il faut quand même bien que le naturel s’exprime de temps en temps. Il s'agit donc pour brouiller un peu plus les apparences, à l’occasion, de pratiquer l'appel solennel au régalien afin de faire oublier le sordide de certains arguments, l’ambiguïté et la distorsion constante vis-à-vis des principes et valeurs républicaines. Un peu de grandiloquence aussi pour mieux cacher le double langage. Exercice difficile car il s’agit à la fois de faire entendre et de cacher. Les chats ne sont pas sans talents. Et à leur grand regret les souris pas si myopes ni sourdes non plus.

Mise en place de la tapette à Titis.

Et bien sûr, la spécialité de la maison, le fameux raisonnement à tiroirs. Une véritable habileté qui a déjà marché mais qui contient des risques si nos souris ne perdent pas de vue le second tour et les leçons du passé.

Malin parce que cela consiste à faire croire, à la manière de Macron et ses satellites, heureuse coïncidence, qu’il n’y a pas d’alternatives, que nous n’avons pas le choix et qu’il n’y a que des solutions de droite. De l’extrême à la droite qui a besoin maintenant de se dire républicaine parce qu’il faut à tout prix se démarquer pour le coup d’après et surtout masquer leurs si nombreux points communs et connivences. Grâce à des emballages différents, de beaux rubans qui les distinguent et à défaut de faire une vraie différence, un calendrier différent. Masquer qu’il y a juste des accommodements variables poussés comme de vraies différences le temps d’un tour de campagne. Ici, l’immigration, l’islam politique, l’insécurité qui seraient la cause principale et l’explication de tout, exonérant au passage les responsables des droites (LR/UMPS/LREMUDIMODEM) des politiques publiques qui ont fabriqué des ghettos sociaux et ethniques, terreau de l’insécurité et de l’islam politique qui ont leur source également dans les ambiguïtés de notre politique étrangère. Masquer que le véritable enjeu, c’est de réussir à amener si possible deux bons candidats pris dans la même nébuleuse, celle de la droite, pour le bon second tour.

Et c’est là que survient l’effet retour de ce genre de manœuvre et de tout ce travail de persuasion. Le mauvais rebond difficile à contrôler sauf à imaginer que nos souris sont des sottes sans mémoire, perdues, éternellement à la remorque de bons conseilleurs chez des chats désintéressés pour se faire une idée de ce qui se passe et découvrir où seraient leurs intérêts.

Les Titis font de la résistance.

Comment ménager à la fois MLP, Zemmour et Pécresse tout en devant expliquer qui choisir et pourquoi au 1er tour ? Comment dire et justifier que s’il le fallait au second tour Pécresse pourrait être la solution contre Macron à défaut d’un ou d’une autre ? En devant escamoter la question : « Que dirait Pécresse si Zemmour ou MLP était au second tour ? Quel appel au vote ferait-elle ? En parlant de ceux dont elle a toujours dénoncé la transgression de nos valeurs républicaines, le goût de l’outrance et de la provocation, le culte de la division sociale, l’ambivalence vis-à-vis de la violence et par-dessus le marché l’incurie économique. Tout le monde connaît la réponse.

Comment expliquer et Zemmour et MLP sur les mêmes références idéologiques si ce n’est qu’ils ne sont pas là vraiment pour gagner ? Et donc tout le monde peut comprendre ce que signifie ce travail si fébrile et si insistant si ce n’est d’entretenir une charge émotive autour des thèmes de l’extrême-droite (les mêmes mis aux goûts du jour qu’ont connus nos grands-parents et parents dans les temps de tensions sociales), ici rhabillés rien moins qu’aux couleurs de l’apocalypse, exposés comme jamais grâce à la chaîne d’un milliardaire bénéficiaire de la mondialisation et de l’immigration afin de nous piéger au 1er tour en nous incitant à voter contre notre intérêt à droite toute pendant que les 20% toujours présents à l’urne garantissent la qualification de leur vrai champion à eux en ne faisant jamais dévier l’aiguille de leur boussole que sont leurs intérêts propres.

L’affaire devient délicate si les Titis constatent en même temps, des tensions autour de l’immigration, trop de problèmes laissés sans solution et une contradiction entre la récupération disproportionnée des mécontentements engendrés, les discours tenus très haut et très fort sur le sujet et d’autres bien plus discrets. Qui sont là pour rassurer qui de droit sur la continuité et le développement des politiques économiques et sociales menées depuis plus de 20 ans dans le cadre des directives de l’UE. L'affaire devient inquiétante s’ils n’oublient pas de regarder de près le pedigree et l’origine des richesses du groupe Bolloré et de ses actionnaires qui subventionnent la partie.

S’ils n’ont pas oublié non plus le vieil argument de JMLP, un peu dépassé par les événements, qui disait qu’au fond il était là juste pour faire avancer quelques idées à droite. En révélant son rôle de marchepied. Ni oublier la fameuse idée aussi d’envoyer un signal de mécontentement à des élus. Qui ont été et seront bien trop heureux de récupérer inespérément ainsi la mise. 5 ans sans contre-pouvoirs, cela vaut bien une bonne blague aux Titis et tout le mal que se donnent les gros Minets. Alors le sentiment diffus d’une invitation à se tirer une balle dans le pied pourrait bien venir cogner à la porte de la conscience des Titis.

Les gros Minets dévoilés.

Parce qu’au fond tous ces candidats se valent quand il s’agit de modifier ou non les structures fondamentales de notre pays. Rassurons tout de suite la bonne maison Bolloré et consorts.

Pas de panique, avec ces compères, droite et extrême- droite, l’UE et ses bonnes directives qui attendent (retraite, pression sur les salaires, précarisation du travail, fiscalité qui privilégie les gros patrimoines et les gros revenus, affaiblissement des services publics, maintien de la mise en concurrence des salariés et entreprises locales entre les pays) sera bien gardée malgré quelques promesses alléchantes qui n’engagent que ceux qui y croient. Ce n’est même plus vraiment caché ni du côté des candidats ni de celui des commentateurs tellement sûrs d’eux et de la capacité maintenant des médias et des réseaux sociaux à influencer les Titis depuis la leçon de 2005 où ils avaient créé la surprise.

Il n’est pas question sérieusement de se passer du rêve européen de nos élites qui consiste à contourner la réalité des luttes sociales initiées aux XIX° et XX° siècles par la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. De permettre aux multinationales de s’enrichir par la destruction des emplois dans nos pays à droits sociaux gênants pour s’enrichir là où le travail est peu cher et peu réglementé et le coût des matières premières bas et l’environnement peu protégé. De concéder ce qu’il faut de redistribution pour que sans trop de contraintes démocratiques ressenties les populations se soumettent et se résignent. S’il ne s’agit que de faire quelques promesses électorales, n’oublions pas d’être généreux.

Un scoop pour le monde médiatico-politique. Les titis ont de la mémoire et de la jugeote.

Par contre, nous pourrions tous avoir envie de relire le discours du Bourget et cette fois-ci de nous donner les moyens d’y croire et d’y contribuer.

Ne pas nous laisser enfermer dans cette impasse idéologique soutenue par quasiment tous les médias et états majors politiques qui ont tant besoin de faire oublier qu’il y a depuis plus de 10 ans un mouvement social qui porte une issue politique de gauche authentique. Et parce qu’il n’a jamais fait de concessions, de tenter à la fois de le diaboliser et en même temps de l’amalgamer avec celle que les médias continuent d’appeler la gauche quand bien même elle a apporté plus que sa part aux politiques de droite. Notre triade de droite a tellement besoin des voix de ceux qui ont déjà voté contre leurs intérêts en se faisant abuser.

Tout cela a profondément quelque chose à voir avec le bon fonctionnement d’une démocratie qui nécessite un contrat social équitable et des enjeux clairement assumés et explicités. Ce que ces gens-là veulent nous faire perdre de vue comme ils ont perdu de vue leurs concitoyens. LFI n’est pas la clef du changement mais elle en est la composante incontournable qui peut permettre l'accès au second tour. Les plus mauvais coups lui seront donc réservés.

La véritable clef, nécessaire et indispensable en réalité, c’est nous en tant que citoyen, vigilant et impliqué maintenant et pour le futur, selon des modalités variables du local au national et au-delà. Sinon, comme nous le savons tous au fond de nous-mêmes, inlassablement les dérives finiront par l’emporter.N’oublions pas ce qui est visé. Il y a 3 verrous fondamentaux indissociables à ouvrir :

La question du pilotage économique par le politique et non par le marché et ses délégués élus.

La question de la mise à jour de nos institutions et de la nécessité de processus démocratiques associant les citoyens.

La question de la nécessaire évolution des traités européens.

Et bien sûr il y a une grande partie de cache-cache médiatique en cours organisée et relayée ici et partout autour de ces thèmes des fois que nous titis-concitoyens commencerions à comprendre.

Questions aux Gros Minets.

Reste quelques questions en suspens à l’intention de ceux qui travaillent au maintien de notre classe dirigeante au pouvoir.

* Quel est le meilleur sparring partner pour Macron ou son homologue ?

* Comment amener suffisamment de gens au 1er tour à se concentrer sur un seul candidat dans la triade des outsiders de droite ?

* Lesquels mettre hors-jeu et par quelles méthodes et types de coups fourrés ?

* Comment rejouer (peut-être cette fois-ci dès le 1er tour ?) le coup du front républicain qui soit crédible pour la 3ème fois avec à peu près les mêmes familles d’acteurs au crédit moral dévalué, des médias qui inspirent la méfiance et sans le bénéfice de l’effet de surprise ?

Dernière question pour tous.

Qui sont les idiots-utiles prêts à être sacrifiés grâce à un des candidats de la triade au bénéfice d’un Macron ou son homologue de droite ? Nous, si nous le voulons bien.

Repères

