Présomption de culpabilité : Gérald D. un autre Joseph K. ?

On ne peut pas à proprement parler de « principe d’innocence » lorsqu’on est en politique. Chacun d’entre eux est sous le feu des projecteurs à tout moment (ça fait partie de la fonction) et un jour ou l’autre ils finissent par être rattrapés par leurs agissements.

Et la liste est longue, très longue : Giscard, Chirac, Pacqua, Sarkozy, Hollande, Cahuzac, etc.

Cette « démission systématique » est débile, il existe dans les pays nordiques un autre système (mise en examen, prouver les faits, excuses publiques, démission et disparition du paysage politique) qui marche très bien. On a de très nombreuses occasions et idées à mettre en pratique (françaises et étrangères), mais on ne le fait par tout simplement parce que la classe politique n’a aucun intérêt à se tirer une balle dans le pied.

L’Assemblée reste donc ce qu’elle est : un regroupement de bourgeois privilégiés, au-dessus des lois et se croyant intouchables, déconnectés du monde réel et entretenant leur niveau de vie ainsi que leur classe sociale. Lorsqu’ils ont goûté la la « coke » (le pouvoir politique, la fonction et l’argent), ils font carrière à vie, bloquant l’entrée de candidats nouveaux et idées fraîches.

On a toujours de grands débats qui finissent par un match nul, avant que l’idée-même ne retombe dans l’oubli. Et à chaque scandale ou changement de gouvernement, on remet l’idée sur la table pour paraître plus « honnête » que son adversaire et comme argument électoral pour se distinguer car les gens sont lassés du précédent gouvernement et de ses pratiques.

En fait, ce sont les questions qu’on a pas réglé depuis bien cinquante ans (l’éducation, la transparence en politique et le respect des électeurs, la désindustrialisation, etc.) et qu’on refile comme une patate chaude à ceux qui prendront la relève.

Ces parlements sont les mêmes que sous les rois tels que Louis XVI (ultra privilégié, timoré, arrogant, ayant tous les pouvoirs sans en faire bon usage ou que personnel, ne voulant pas exercer mais avoir tout de même la fonction, se foutant du peuple).