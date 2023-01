Presse people, à scandale, poubelle, à vous de choisir

Comme disait le regretté Coluche ’’Quand on pense... qu’il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça ne se vende pas’’. Mais ça c’est presque du passé, avec Internet maintenant c’est gratuit et c’est l’explosion de ce genre ’’d’infos’’.

Du temps des Romains, leurs empereurs savaient bien que, pour avoir la paix, il fallait donner à la plèbe du pain et des jeux (du cirque, en l’occurrence). Les années où le pain se faisait plus rare ils forçaient sur les jeux. Et aujourd’hui ? Comme disait ma grand-mère : c’est dans les vieux pots qu’on (re)fait la meilleure soupe...