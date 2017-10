Presse people en émoi ! Les experts du Louvre auraient découvert une Joconde nue...

@Robert Lavigue





En effet, mais quand j’ai pris connaissance des articles de la presse, ma réaction a été instantanée et passionnée. Je vous dirai même que je ne regrette pas ce que vous considérez comme une erreur de ma part. Avouez que pour la présentation de mon article, une photo en couleur est beaucoup plus médiatique qu’une photo en noir et blanc. Et puis, si vous relisez « littéralement » mon article, je ne dis pas « textuellement » que cette peinture est le dessin sur lequel les experts du Louvre s’interrogent, bien qu’ils soient semblables. Oui, je suis dans l’équivoque. Mais dans cette histoire de Joconde, tout est dans l’équivoque. Bienvenu dans le royaume des fous ! Plus on est de fous plus on rit.





Non ! Je n’ai jamais dit que ces dessins et peinture représentant un dit semblant de Joconde étaient l’oeuvre du valet de chambre de Léonard de Vinci. Je dis simplement que ce sont des modélos exécutés par Léonard lui-même et pour lesquels Salai a posé, c’est tout et c’est tout simple. Évidemment, on pourra toujours dire que les exemplaires qui nous sont parvenus sont des copies postérieures (de ces modélos). Bienvenu dans l’univers des fous ! Mais on ne me fera pas croire que le valet de chambre s’amusait à se peindre dans cette position en se regardant dans une glace.