Prevotella et Covid-19 : l’incroyable histoire d’une « fake news scientifique » (ou d’une grande découverte pour certains)

Me voilà obligé de déminer une affaire dont je me serais bien passé. La thèse de la bactérie prevotella comme cause des décès causés par le Covid-19 est devenue pour moi et d'autres une fake news virale au point que les médias institués prennent soin de vérifier l’info et de publier une mise au point scientifique. Etant impliqué dans la genèse de cette affaire, il me faut faire une mise au point et pour commencer, je précise que je me désolidarise de cette théorie, ce qui ne veut pas dire que j’abandonne mes recherches sur une interférence entre virus, bactérie et système immunitaire.

1) Bio Moon . L’affaire a commencé avec un article publié par un certain Bio Moon sur Agoravox. L’auteur se présente comme un prof de SVT ayant fait des recherches et livrant généreusement sa découverte pour le bien public, en toute discrétion. L’article est bien documenté, un peu brouillon, pour preuve cette tête de paragraphe : « III/ Privatella Spp feat SARS-Cov-2. Le Point commun entre tous ces développements a un nom : Privatella spp. Une bactérie anaérobie Gram négative qui en temps normal fait partie de notre flore commensale, de nos microbiomes intestinaux, vaginaux, pulmonaires, bucco-dentaire et oropharyngé. Une infection peut en cacher une autre. La vraie star de cette pandémie est d'après moi, non pas le SRAS-Co-2 qui est bien le déclencheur, mais prevotella qui est d'après mon hypothèse le chef d'orchestre de cette multi-infection. »

Un peu plus loin nous lisons ceci « L'antibiotique choisit pour être associé à la chloroquine, l'azithromycine, n'est pas le bon car prevotella est résistante à cette antibiotique. La réaction en chaîne que cette résistance peut induire pourrait expliquer les cas mortels après administration. Il faudrait plutôt lui adjoindre du métrodinazol ou de la clindamycine... » Or, dans le Vidal, cette bactérie fait partie du spectre sensible à l’azithromycine.

2) Premier avril . Le papier de Bio Moon serait resté dans l’ombre et la théorie qui s’y dessine aussi, si je n’avais pas porté un regard intrigué sur ce texte, en zappant les paragraphes pour aller aux références. J’ai regardé, apparemment du sérieux, et puis comme l’article était publié un premier avril, j’ai soupçonné quelque facétie et même cru un moment que l’auteur m’avait caricaturé, ce qui ne m’étonne guère car sur ce site, beaucoup me prennent pour un guignol. Du coup, j’ai laissé tomber cette affaire.

3) Sérendipité . Le troisième épisode passe par le BCG. Et c’est à ce moment que l’affaire va basculer mais je ne le savais pas. J’apprends que le BCG est pressenti pour prévenir le Covid-19 et promis à un essai pour les médecins hospitaliers afin de se prémunir contre la maladie. Et là, tilt, je fais le rapprochement avec cette histoire de bactérie. Je reviens vers les références fournies par Bio Moon et je publie le 4 avril un papier sur le BCG en reprenant quelques éléments de la piste prevotalla : « Quelques rares résultats indiquent la présence de la bactérie prevotella dans le Covid-19 (information récupérée grâce à une source qui a tenu à rester anonyme). Cette bactérie semble être agressive ». Ensuite, je me mets à cogiter et le 6 avril publie un papier dans lequel je construis l’hypothèse de la double affection, virus et bactérie, bricolée avec les données sur prevotella. L’article est présenté en 6 volets dont 4 étaient rédigés pour une note scientifique sur le virus et deux rajoutées pour présenter mon hypothèse et propulser la piste de l’azithromycine. J’avais fait le rapprochement avec les résultats de Didier Raoult qui utilise cette molécule en complément de la chloroquine. Il s’est passé un phénomène de sérendipité dans mon cerveau. La sérendipité désigne un processus par lequel un fait anodin finit par devenir une découverte scientifique majeure. Si la pomme de Newton est une légende, la découverte de la pénicilline par Flemming est un cas d’école pour la sérendipité.

4) Jean Mohammed de la Bastille . L’auteur de la pseudo-théorie prevotella avait créé un pseudo pour l’occasion, préférant ne pas utiliser celui sous lequel il publia sur Agoravox quelque trente articles il y a des années sous le pseudo Jean Mohammed de la Bastille. Un gars sympa mais nerveux et plein de ressentiments à l’égard des élites gouvernantes. Penchants mélenchonniste mouvance Edwy Plenel, gagné à la cause des opprimés du peuple français venus d’ici ou d’ailleurs. Ce 6 avril j’ignorais l’existence de ce personnage. En revanche, le dénommé Bio Moon s’est soudainement agité, voyant mon article, croyant que je lui avais volé son idée dont tout d’un coup, il était devenu propriétaire. La propriété c’est le vol et le vol fait la propriété. J’ai eu droit à une série d’insultes et de commentaires désobligeants. Un classique, le peuple contre les élites, et me voilà pris dans une tempête :

« Quand est-ce que vous allez comprendre que vos diplômes ne sont pas une garantie d’intelligence, ni de conscience professionnelle, qu’ils ne vous rendent en rien légitime... Quand est-ce que allez comprendre que l’imagination, la créativité n’ont pas de place dans vos grands cursus, dans ces prépas ou on évalue vos capacités à compiler des connaissances et à les recracher comme une vulgaire clef USB pourrait le faire... Peut-être faudrait-il justement créer une clef usb qui vous ridiculiserait aux concours des grandes écoles...Là, alors vous comprendrez la valeur de vos diplômes. »

Par la suite, l’intéressé s’est calmé, considérant qu’il fallait jouer collectif. J’ai su plus tard que Jean Mohammed de la Bastille et Bio Moon étaient la même personne, lorsque le premier vint m’apostropher sur mes derniers articles*, n’ayant pas d’autre choix car j’avais bloqué Bio Moon qui avait fini par devenir insultant et même menaçant.

5) L’orage de cytokines . Suite au premier papier, je m’empressais d’en rédiger un autre pour construire un modèle du Covid-19 incluant les stades 1 et 2 en développant une esquisse de mécanisme incluant une synergie entre bactéries et virus, au niveau entérique mais aussi respiratoire. Ce papier fut publié le 7 avril, le même jour que le second article de Bio Moon consacré à l’orage de cytokines et prevotalla. A ce moment, le calme régnait. Mais la réaction en chaîne n’allait pas tarder. Le lendemain, je publiais un article dans lequel j’annonce que Didier Raoult s’est sans doute trompé et que c’est l’azithromycine qui est le principe curatif. Et là, Bio Moon reprends ses invectives : « Tu sais Bernard, j’aurais pu fermer les yeux sur le fait que tu ne fais que plagier mon travail...Mais d’une part, je dénonce la république des diplômés qui dédaignent le petit peuple et tu en fais partie... ». Plus une menace « Je sais que j’ai raison et que c’est la solution, quand cela sera su, je m’occuperai de toi... ». Lui le représentant du peuple et moi l’horrible aristocrate de la république des diplômés. Décidemment, Jean de la Bastille voudrait m’envoyer à la Lanterne.

L’intéressé persista en affirmant que je lui ai piqué une autre idée, sur Raoult, exprimée dans son premier article « L'approche de Monsieur Raoult est très intelligente, c'est pour cela qu'elle échappe à une grande partie de la communauté scientifique ! La chloroquine modifie le PH de nos humeurs, elle l'acidifie. En cela elle entrave la prolifération de Prevotella et donc du SARS-Cov-2 et surtout, elle permet à d'autres communautés commensales de se développer et d'inhiber ainsi la pathogénicité de l'association Prevotella-SRAS-Cov-2 » Dans mon papier sur la chloroquine et Raoult, je disais autre chose. C’est l’azithromycine qui est le principe curatif. Quant à l’orage de cytokines, il est connu depuis longtemps, causé par des infections virales ou bactériennes ainsi que d’autres affections. C’est un emballement du système immunitaire, moins développé chez les jeunes. La piste immunitaire devient essentielle pour le Covid-19. Le lien entre Prevotella et l’orage de cytokines me passait au-dessus, ce n’était pas la priorité dans mes recherches. Les bactéries commensales modulent la réponse immunitaire et sans doute explique la sensibilité différente des patients face à la gravité du Covid-19. Le déclenchement du Covid-19 en stade 2 reste une zone d’ombre.

6) Alternative santé . Le 9 avril, je prends connaissance d’un article publié dans la revue Alternative santé ; un article signé Dimitri Jacques sur l’hypothèse du microbiote et cette fois, présentant l’azithromycine comme un agent contre prevotella (ce que j’avais mentionné dans mon article du 6 avril). N’étant pas cité dans la dizaine de références, j’envoie une question par mail au directeur de cette revue en précisant que mon papier sur la double affection avait déjà fait 30 000 vues. Une demi-heure plus tard je recevais ce commentaire de Bio Moon. Je l’ai copié sans corriger les fautes.

« T’es un excréments en fait ! T’es un grand malade ! C’est de moi qu’ils se sont inspirés, toi t’es qu’un plagieur et ils s’en sont rendu compte : regarde leur biblio trouduc et tu verras ce que c’est que des vrais scientifiques qui citent leur source....Il est content d’avoir 30 000 vues sur Agoravox ? T’es un clochard et à ta place, je me ferais discret parce que crois moi que si tu te la joue, c’est moi le prix nobel, je vais te ridiculiser et crois moi que tu aura plus envie de te faire connaître ! »

Apparemment, Bio Moon et D. Jacques sont de connivence, à moins qu’il ne s’agisse de la même personne. L’article d’Alternative santé est assez curieux, il cite exactement les références controversées du papier de Bio Moon et c’est inhabituel de voir un papier pour grand public mentionnant des articles aussi peu connus que ceux de Sandeep Chakraborty, notamment sur la un SARS-CoV-2 pouvant être bactériophage mais sans exclure un artefact. Aucun article d’Alternative santé ne propose ce genre de détails.

7) Sandeep Chakraborty. C’est le nom du scientifique qui a publié des articles sur le Covid-19 et prevotella. Ses publications sont assez lacunaire, mises en ligne sur un site de prépublication qui n’est pas reconnu par la communauté scientifique. De plus, le profil public de cette personne est inexistant. J’avoue m’être fait piéger dans la précipitation et l’enthousiasme de la sérendipité. Bref, comme dit mon ami africain, c’est du flan, et si tu veux te tirer de cette affaire, c’est pas de la tarte ! Cela dit, mes articles sur la double affection n’en sont pas pour autant invalidés, il faut juste modifier quelques arguments, comme cela se fait après les remarques d’un comité de lecture.

8) La fake news s’est propagée . Entre le 10 avril et maintenant, la théorie du Covid-19 causé par prevotella s’est propagée sur le Net, dans les réseaux sociaux, sur des sites d’extrême-droite ou d’extrême-gauche et même relayé par un site israélien. Des articles décrivant cette thèse ont été diffusés sur Médiapart. On sent un travail de diffusion sur les réseaux sociaux et les sites alternatifs. La théorie prevotella est apparue sur les radars de surveillance ces fake news. Ce 23 avril, Marianne a même interrogé Loic Mangin et François Bricaire sur cette question. Ces deux scientifiques émettent de grandes réserves sur cette théorie. En revanche, Mangin ne ferme pas la porte sur une hypothèse nouvelle : « on est encore loin de tout comprendre, Covid-19 ou pas, des liens entre l’intestin, son microbiote et le reste de l’organisme. On vient à peine de découvrir un axe intestin-poumon, et l’on sait que cette voie de communication est impliquée dans l’asthme, la grippe, la bronchiolite… Alors la Covid-19… Il faut continuer d’explorer. ».

C’est cette piste que j’avais mentionnée dans mon article sur la double affection sans savoir qu’elle était déjà pratiquée « Le yoyo ressenti par les patients correspond à une cinétique bactérienne assez complexe car elle joue peut-être sur la mécanique de transit entre les voies digestives et les voies respiratoires. Sans oublier les mécanismes immunitaires et les interférences possibles entre les deux agents. »

Prevotella ne cesse de se propager sur la toile. L’article de Bio Moon sur l’orage de cytokine risque d’atteindre les 60 000 vues, ce qui est considérable pour un article scientifique. Mon article sur la double affection en sera alors autour de 80 000 vues. Il a été discuté dans les milieux médicaux mais je crains qu’il ne soit maintenant discrédité.

9) Maintenant , vous savez tout sur l’origine cachée de ce qui est devenu pour moi une fake news scientifique. Si je n’avais pas publié mon article du 6 avril, Bio Moon n’aurait pas poursuivi son enquête scientifique et ne se serait pas démené comme un diable pour diffuser sa découverte en écrivant son second papier sur l’orage de cytokine, papier qui lui a permis de percer la ligne Maginot médiatique et d’apparaître sur les radars mainstream avec critiques à l’appui. Chapeau pour cette notoriété acquise en autre grâce à cette volonté revancharde à l’encontre de l’aristocrate surdiplômé. Finalement, je suis resté dans l’ombre, sans goudron ni plumes, et ce n’est pas plus mal car je n’endosse pas la paternité de cette piste théorique prevotella, et je la laisse volontiers à son auteur, sans regret ni animosité et même reconnaissance. Grâce à son papier, je me suis lancé dans un chemin scientifique destiné à comprendre Covid-19. Et si j’ai écrit cet article, ce n’est pas pour nuire à l’intéressé mais simplement ne plus être associé à cette théorie et en finir avec cet épisode dans lequel j’ai été sali par nombre d’internautes. Bio Moon ne voulait pas que je le plagie, il n’y a plus aucun risque que je le fasse, je lui laisse la paternité de la théorie prevotella. Et part vers d’autres pistes.

Le plus ennuyeux, c’est que cette fake news cause beaucoup de torts à l’option azithromycine que je défends encore même en l’absence d’un modèle théorique solide et de résultats cliniques. Ce qui n’a rien d’étonnant puisque cette molécule n’est pas testée mais juste employée par des médecins de ville qui, faute de pouvoir prescrire le Plaquenil, se rabattent sur cet antibiotique dont la prescription peut difficilement être remise en cause par les agences (et pourtant elle l’est) parce que le Covid-19 est une IRA, comme l’est une bronchite, alors qu’un antibiotique fait partie de la pharmacopée employée pour ce type de pathologies. Néanmoins, l’AP-HP réalise actuellement un essai en préventif sur le personnel hospitalier en utilisant la chloroquine et l’azithromycine séparément. Si l’antibactérien est efficace, cela se saura d’ici un à deux mois avec des essais menés dans de nombreux pays, n’en déplaise à l’OMS qui proscrit l’utilisation d’antibiotique au début de la maladie car elle est virale. On voit mal comment un produit efficace peut échapper à l’attention des cliniciens par temps de crise.

10) Les aristocrates ne jouent pas à la belote mais au bridge. Pour ce qui est des jeux combinatoires, ils fuient le rami mais apprécient la canasta. Je vais continuer à jouer. Car je fais de la science non pas avec la méthode de Descartes mais avec des cartes de canasta. Descartes a une méthode pour aller vers la vérité, j’ai la mienne. Descartes trouve des exactitudes, je cherche des vérités, en utilisant une méthode proche de la gnose et en jouant avec les publications scientifiques. Le but du jeu est de trouver les bonnes combinaisons, en piochant des publications et en en jetant d’autres pour conserver les meilleures. Il faut aligner des combinaisons, comme dans la canasta. Il y a des jokers qu’on peut utiliser. On pose des canastas incomplètes, 4, 5 ou 6 cartes. Le but étant d’arriver à poser une canasta de 7 cartes. Pour l’instant je n’ai posé que des articles incomplets avec de bonnes cartes et quelques-uns pas terribles. J’ai perdu une manche !

Je continue cette partie qui est impossible à gagner, je vais la jouer, et tenter, comme Miles Davies sur son nuage, de jouer une note impossible !

Seul un modèle explicatif du Covid-19 permettra de trouver une stratégie thérapeutique s’il en existe. Pour l’instant il n’y a pas de modèle mais des chevaux sur lesquels on mise. J’ai choisi les antibactériens. Alors que sur le plan théorique, je m’oriente vers une synergie virus et bactérie en suivant de près l’activation des réseaux actifs dans l’immunité, cascades et autres interleukines, sans perdre de vue le fait que le Covid-19 est grave à cause des réactions en chaîne inflammatoires consécutives à l’infection virale doublée d’une possible affection bactérienne.

Et je verrai bien si le modèle théorique confirme cette piste. Je ne crois ni aux antiviraux, ni aux vaccins, il faut chercher ailleurs ! Et surtout je risque de ne rien voir, on ne sort pas un modèle théorique en quelques semaines, surtout s’il faut expliquer comment on passe du stade 1 au stade 2.

* Ici le commentaire de Jean Mohammed de la Bastille, copié sur cinq de mes articles avant que je ne le bloque :

« Il n’y a plus grand monde sur tes articles depuis quelques jours...Les gens doivent se rendre compte que tu as plagié Bio moon de manière assez infecte : mensonge, dédain et mépris de classe... Bon et puis t’es pas très malin, il suffit de regarder les dates pour voir que tu l’as plagié...Alors tu dis que tu n’as pas étudié son article, ce qui est évidemment faux quand on lis vos deux articles...Tu dis que tu n’as fait que reprendre sa piste pour établir ton modèle symbiotique, ce qui est faux, c’est même la base de ton hypothèse...Tu dis que TOI, tu proposes de l’azithromycine (Wouaou, un autre antibiotique que le sien, si là, y a pas du docteur en pharmaco...), tu devrais regarder, Discovery vient d’annoncer que son efficacité était très relative et la dernière publication de Sandeep Chakraborty laisse à penser que Bio moon a raison et que c’est bien du metrodinazol qu’il faut utiliser... Bref, tu mens aussi bien que tu fais de la science, c’est à dire très mal. Cela fait un moment que je sais que tes articles sont juste des reprises grossières et mal écrites de publication que tu récupère ci et là...Mais, cette fois, tu es démasqué le Dugué. Je crois que ta carrière sur Avox touche à sa fin mon chère Dugué...Le monde de la science est en deuil....Non, je déconne. »

