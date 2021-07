Primaire écolo - Pour nous préparer à changer d’ère !

Pour sauver la planète en danger l'urgence écologique serait d'envoyer Delphine Batho aux Etat-Unis à bord d'un voilier, pour expliquer le concept de la décroissance à l'un des pays les plus gros pollueurs de la planète. Ensuite, elle pourrait porter la bonne parole en Inde et en Chine. Hélas, sa longue marche vers un air plus pur empêcherait certainement sa participation à la primaire écologiste sur deux tours en septembre. Notre Terre à l'agonie ne s'en remettrait pas.

L'urgence pour Batho et Ruffin, c'est d'abord de dézinguer l'aviation. Les deux compères ont déposé une proposition de loi visant à instaurer un quota carbone individuel pour limiter l'usage de l'avion.

Petit extrait de la proposition de loi visant à imposer à la trique le changement aux récalcitrants :

"L’avion, c’est le symbole d’une classe privilégiée, de sa capacité à sauter d’un continent à l’autre, à se tenir au‑dessus du monde. Nous devons lui remettre les pieds sur terre."

Batho et Ruffin limiteront-ils également le tourisme des étrangers qui viennent visiter notre beau pays par avions ?

Le duel écolosuicidaire opposera donc : Delphine Batho, Yannick Jadot, Eric Piolle et Sandrine Rousseau. C'est à celui qui sera le plus vertueux.

Ecoutons-les :

« La famille écologiste est unie, ça ne fait aucun doute » annonce Yannick Jadot, « Si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant. » ( Talleyrand). Pour ce qui est de réunir la famille de gauche, n'en parlons plus.

Batho revendique une « transformation profonde ». « Je porte l’autre écologie, celle qui assume sa dimension régalienne et républicaine". Donc, selon l'ex ministre, les trois autres candidats ne sont ni régaliens ni républicains, on dirait que ça sent déjà le purin d'orties chez les verts.

Sandrine Rousseau déclare qu'« il était temps qu’une femme écologiste arrive à la présidence de la République ». Anne Hidalgo le pense aussi !

Quant à Eric Piolle, le maire de Grenoble est un adepte de la méthode Coué « le pôle écologiste sortira uni de cette primaire »

Qu'en pense Corrine Lepage après l'exclusion de Cap 21 de la primaire :

"privé de nos parrainages, Jean-Marc Governatori n’était plus en capacité de se présenter. Les dirigeants d’EELV n’ont aucun sens de ce qu’est la règle du jeu…"

Passons rapidement sur quelques détails que l'auteur de ce texte à tort de rappeler, tellement un arbre de Noël mort, un Tour de France machiste et polluant ou encore les menus sans viande, voire le principe d'une subvention d'une mosquée, sans oublier toute la poésie de cette phrase qui disait que :"l'aérien" ne devrait "plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui" sont si peu de choses par rapport à la catastrophe climatique annoncée.

Mais, ne pas se laisser leurrer, ces décisions des maires Verts en disent beaucoup de l'idéologie politique radicale d'une partie des élus écologistes. Ce n'est pas seulement un problème de communication ou d'inexpérience, car chez eux vous trouvez sur le fond un sectarisme qui tient du religieux et du punitif. Avec eux, tu n'as que le choix entre le paradis vert ou le feu du réchauffement climatique en enfer.

Qui sait si après un deuxième mandat de Macron ou Le Pen, les Français ne se tourneront pas vers les verts ?

En attendant, Une petite piqure de rappel n'est certainement pas inutile, car les écolos et la primaire ce n'est jamais simple et le bel élan démocratique se termine le plus souvent en fiasco...

- "En 2001, désigné, Alain Lipietz sera finalement remplacé dans une ambiance délétère par Noël Mamère".

- "Six ans plus tard, le second tour est si serré entre Dominique Voynet et Yves Cochet qu’un « deuxième second tour » est organisé, gagné par l’ancienne ministre de Lionel Jospin qui plafonnera à 1,57 % lors du premier tour de la présidentielle".

- " 2011 ? Nicolas Hulot se lance en politique mais les votants lui préfèrent la juge Eva Joly".

- "La dernière primaire voit Yannick Jadot l’emporter sur la favorite Cécile Duflot, puis se désister en faveur de Benoît Hamon".

Oui, mais c'était il y a vingt ans prévient Libération, depuis "l’eau du dérèglement climatique a coulé sous les ponts". Les verts seraient mûrs et vaccinés contre les errements du passé, et ne veulent plus d'un duel Le Pen/Macron.

Le premier tour aura lieu du 16 au 19 septembre et le second du 25 au 28. Le vote sera ouvert à tous à condition d'avoir plus de 16 ans. De plus, il faudra que l'électeur signe une charte portant les « valeurs et les principes fondamentaux du pôle écologiste ». Une petite pièce de 2 euros par tour sera demandée aux votants.

Plusieurs débats sont prévus entre les candidats écolos, ce qui n'empêchera pas la planète de tourner en attendant 2035 qui verra la fin de la fabrication des voitures thermiques et autres joyeusetés écolos. De gré ou de force nous devons nous préparer à changer d'ère.