Privatisation d’ADP : les révélations chocs du Canard enchaîné

Dans le cycle médiatique hebdomadaire, le mercredi est toujours particulier car c’est le jour de la sortie du Canard Enchaîné. On peut trouver les titres amusants mais l’hilarité tourne bien souvent au rire jaune lorsque l’on découvre la gravité de certaines révélations. Certaines semaines, on peut même grincer des dents. C’était le cas ce mercredi 03 Avril à la vue de l’article d’Odile Benyahia-Kouider sur la privatisation d’ADP et la proposition des départements d’Île de France de se porter acquéreur de 30 % d’ADP au côté du fonds d’investissement Ardian (ex Axa Private Equity).

Dans l’article on découvre le scandale qui ne devrait pas passer inaperçu : le cas de ce conseiller de Macron qui mélange un peu trop les genres et les réseaux. La personne en question, c’est le « Conseiller entreprise, attractivité et export » de la Présidence de la République, Emmanuel Miquel. Jusqu’à présent, il était resté discret et moins exposé que d’autres conseillers de l’Elysée. Le grand public le connaissait assez peu. Après HEC, où il a connu Stanislas Guerini, député et délégué général de LREM, et Cédric O, le tout nouveau Secrétaire d'État chargé du Numérique – les trois ont même dirigé le bureau des élèves d’HEC – il a rapidement rejoint les banques d’affaires. Après quatre années de fusions-acquisitions à Paris et à Londres (aider les entreprises à se rapprocher pour maximiser les marges par des économies d’échelles), il s’oriente vers le capital-risque (prendre des participations dans des entreprises et maximiser le profit en les revendant avec une belle plus-value). Pour faire ce beau métier, il rejoint… Ardian.

Cette habitude des hauts fonctionnaires et des financiers de fréquenter les mêmes salons n’est un secret pour personne. Etienne Girard de Marianne l’expliquait récemment, des hauts fonctionnaires de Bercy ont même leur association, l’Amicale du Trésor, pour se revoir et rencontrer patrons d’entreprises et banquiers dans des cocktails et dîners. Habitude qui facilite dangereusement ces allers-retours entre la finance privée et le pouvoir politique.

Quant à Emmanuel Miquel, on était déjà porté à croire qu’il avait gardé des liens forts avec Ardian d’investissement puisque l’on sait qu’une fois « membre » de ce microcosme élitiste de la finance et du pouvoir, on ne le quitte plus. Dans le cas du conseiller de Macron, les liens sont restés intacts puisque le Canard Enchaîné nous apprend qu’il s’apprête à quitter l’Elysée pour retourner chez Ardian ! En bref, au plus haut sommet de l’Etat, un ancien financier qui travaillait chez Ardian s’apprête à y retourner après qu’il a pu influencer le Président sur ce dossier en tant que conseiller économique. Nous n’avions pas de doute quant à l’influence des lobbys, mais cette fois cela s’apparente carrément à de l’entrisme.

Le gouvernement était censé être celui du « nouveau monde. » Emmanuel Macron lui-même disait, en démissionnant de Bercy en août 2016 pour se lancer dans la course à l’Elysée : « J’ai touché du doigt les limites de notre système politique qui pousse à des compromis de dernière minute. » Là, c’est surtout, et encore une fois, le Canard enchaîné qui a touché du doigt les limites du système Macron : faire fonctionner le réseau des copains ! On nous avait promis une loi de moralisation de la vie publique mais la réalité rattrape la fiction. On peut se demander à quoi servent toutes les commissions de déontologie et autres autorités pour la transparence de la vie publique si des si de tels poissons passent entre les mailles du filet.

En tout état de cause l’alliance entre les départements d’Île de France et Ardian avait déjà de quoi nous inquiéter, mais cet aller-retour entre les intérêts privés et la politique d’un conseiller si proche du Président est pour le coup particulièrement préoccupant.