Privatisation de la liberté d’expression

Le 11 octobre dernier, Facebook publiait un article intitulé Removing Additional Inauthentic Activity from Facebook, et dans la foulée, supprimait 559 pages et 291 comptes d'utilisateurs, pour un total de 59 millions d'abonnés. Des années de travail mises à néant d'un simple clic, des pans entiers de l'information alternative passés à la trappe, des associations privées de tout moyen de subsistance, sans parler des conséquences directes pour les collaborateurs qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain. Bienvenue au pays de la liberté d'expression.

Justification donnée par Facebook

Les gens doivent pouvoir faire confiance aux liens qu’ils établissent sur Facebook. C’est la raison pour laquelle nous avons une politique interdisant les comportements inauthentiques coordonnés - des réseaux de comptes ou des Pages travaillant pour tromper les autres sur qui ils sont et ce qu’ils font. Cette année, nous avons appliqué cette politique à de nombreux sites, groupes et comptes créés pour susciter un débat politique, notamment aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Russie et au Royaume-Uni. Mais le gros de l’activité inauthentique que nous voyons sur Facebook est du spam qui est généralement motivé par l’argent, et non par la politique. Et les personnes qui en sont à l'origine adaptent leur comportement à mesure que notre mise en application s'améliore.

Oui mais voilà, bon nombre de ces pages étaient en réalité tout ce qu'il y a de légitimes, gérées par des personnes ne se cachant nullement derrière l'anonymat, avec pour seul point commun de faire partie de la presse alternative, qu'elle soit de gauche ou de droite, ou qu'elle concerne par exemple des mouvements citoyens visant à rendre compte des abus commis par les forces de l'ordre aux États-Unis.

Il ne faut pas s'y tromper, les prétextes invoqués, dans la pratique, pourraient tout aussi bien s'appliquer à la presse mainstream, qui elle, sort grande gagnante de l'opération puisque la concurrence est muselée et que cela leur donnera (du moins le croient-ils) la possibilité d'élargir leur lectorat sans avoir à travailler sur le fond, à savoir que plus grand monde n'est intéressé à lire leur propagande, et encore moins à payer pour ça.

Vous noterez que Facebook s'est bien gardé de publier la liste de toutes les pages qu'ils ont supprimées, ce qui aurait fait apparaître clairement les motivations politiques derrière cette purge. Intéressant aussi de noter que la plupart des médias censurés ont également été bannis de Twitter, ce qui montre clairement que c'est une action coordonnée qui dépasse largement le cadre de l'entreprise Facebook.

Est-ce bien légal ?

Eh bien aux USA, la liberté de presse est sanctuarisée par le premier amendement de la constitution :

Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à l'interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression, de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis.

Mais Facebook est une entreprise privée, et à ce titre a parfaitement le droit de décider de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Certes, c'est un jeu dangereux, surtout dans le contexte actuel des affaires qui ont secoué l'entreprise ces derniers mois, et qui ont coûté très cher aux actionnaires, ainsi qu'à Mark Zuckerberg lui-même.

Plus grave sans doute, mais ce n'est pas moi qui m'en plaindrai, Facebook a perdu bon nombre d'abonnés, accélérant ainsi une tendance qui remontait déjà à quelques années : c'est clair, Facebook n'intéresse plus les jeunes qui s'en détournent au profit d'autres réseaux sociaux moins lourds, moins intrusifs, moins saturés de publicité.

Ces mesures s'ajoutent à celles qui avaient été révélées en janvier 2018 :

Vous verrez moins de contenus publics comme ceux provenant d'entreprises, de marques, ou de médias. (les pages, ndlr).

Ce qui s'est avéré être un euphémisme pour exprimer que désormais, seuls les contenus sponsorisés seront mis en avant : pire, des mécanismes ont été introduits dans le logiciel pour empêcher la croissance naturelle du nombre d'abonnés, ceux-ci étant magiquement contrebalancés par des désabonnements (tout en continuant à vous faire savoir régulièrement comment votre page affiche une santé insolente et en vous communiquant le nombre de nouveaux abonnés).

C'est lorsque j'ai compris la portée de ces modifications que j'ai décidé de fermer ma page facebook, mais aussi mon compte twitter : le problème ne réside pas dans des petites modifications « à la marge » du logiciel, il indique que désormais, l'État profond américain a mis ces entreprises au pas de la manière la plus perverse qui soit, en privatisant la censure politique, puisque celle-ci ne peut exister dans la sphère publique.

Syndrome de Stockholm

De ce qui précède, je pense qu'on peut raisonnablement conclure que les carottes sont cuites, et qu'il n'y a plus grand-chose à attendre des réseaux sociaux de la part des éditeurs de la presse alternative.

Aussi je suis stupéfait quand je lis des réactions comme celle-ci :

Facebook has unpublished our page After 5 years of building fans Facebook has officially unpublished our page (3.1 million fans) so we can’t post on it anymore. This is truly an outrage and we are devastated. We will do everything we can to recover our page and fight back (Free Thought Project).

En fait, la plupart de ces éditeurs s'imaginent encore qu'ils pourront récupérer l'accès à leur page, c'est juste affligeant de bêtise. On conduit ces gens à l'abattoir et dans la file, ils discutent encore pour savoir si, moyennant qu'ils seront doux comme des agneaux, on leur permettrait de reculer un peu et laisser les autres mougeons passer devant. Parvenus à un tel stade d'aveuglement, sentiront-ils seulement le maillet ?

Pendant ce temps, de ce côté-ci de l'Atlantique

Les autruches continuent à se mettre la tête dans le sable avec une persévérance qui force l'admiration. Croient-ils naïvement que cette vague de purge n'atteindra pas nos côtes ? Que la tentation n'existerait pas chez nos propres dirigeants de faire taire une bonne fois les voix de la dissidence ? Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une question de « gauche » ou de « droite », il s'agit bien de museler tous les médias qui refusent de danser sur l'air qu'on leur chante, le « politiquement correct » approuvé par Decodex & co.

Résister

Résister c'est d'abord se mettre à l'abri des censures arbitraires, une fois pour toutes. Les médias sociaux sont censurés ? Eh bien quittons les médias sociaux ! Continuer à y publier ne fait qu'alimenter la machine à tuer le cochon, et empêche de prendre dès à présent les mesures salutaires qui s'imposent, le développement d'un plan B.

Si les médias alternatifs font le choix de quitter les réseaux sociaux, ceux-ci se trouveront sérieusement amputés de tout contenu informationnel qui ne soit pas issu de la machine de propagande des médias mainstream. C'est eux qui ont quelque chose à perdre, pas nous !

Les internautes à la recherche d'information remonteront à la source, et reprendront leurs anciennes habitudes de navigation, les bons vieux signets.

Solidarité

Le pouvoir des élites ne repose que sur leur capacité à diviser l'opposition. Semer la confusion, lancer les uns contre les autres, soutenir les minorités contre la majorité en tout temps, rendre les gens incapables de réaliser qu'ils représentent le seul pouvoir légitime dans une société démocratique. Il ne faut pas se payer de mots, nous vivons dans une société que les réseaux sociaux ont largement contribué à éclater, et que nos politiques ont habilement su transformer en terrain hostile, anxiogène, et bientôt, répressif.

C'est en développant la solidarité, en restant à l'écoute des autres, en rejetant toute forme de censure et d'ostracisme que nous pouvons opposer un mur à la dictature qui vient.

Ne savons-nous plus dire « non », tout simplement ?