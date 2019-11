Privatisation de la santé et pas seulement…

En quoi un centre hospitalier privé fonctionnerait plus mal qu’un public ?

C’est un vrai cinéma cette farce qui voudrait faire croire à l’altruisme et le dévouement hors pair des castes fonctionnaires.....

Dans le secteur privé, les gens ont le soucis des gens car ils en attendent un retour financier. Ils sont motivés, et font du mieux possible pour le service rendu.

Dans le public, c’est, moins j’en fait mieux je me porte et je pleurniche sans cesse et on se fou du service, puisque je suis un fonctionnaire intouchable à la mentalité ou moins on en fait plus on est gradé.

Ce qui est public fonctionne mal. C’est merdique a tous les points de vue.

C’est cher, mal géré et tout le monde s’en fou et cherche a profiter du système un max aux dépens des autres.

La mentalité est a chier. Aucun respect des contribuables et usagers. Pas de sanctions pour les malfaçons.

ADP ? Classé le pire aéroport d’Europe, un service de merde a chier et une grève chaque moi des services publics qui le compose (douaniers, police, contrôleurs, RER, transports) .... MERDIQUE LE SERVICE PUBLIC !

Faut arrêter ce cinéma des vierges outragées et cette accusation du secteur privé par les castes publiques qui dégueulent sur le monde privé.

Qui regrette France Telecom ? Et le guichet de la poste pour un vulgaire compte d’épargne ?

Overdose, cette farce de la complainte du « c’est mieux le public ».

MERDIQUE LE SERVICE PUBLIC ! Merdique...