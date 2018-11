Privatisation des retraites, Jean-Paul Delevoye persiste et signe

Ma mère gagne plus que moi en étant retraitée et veuve, alors que je suis ingénieur.... Bon, tant mieux pour elle, mais à un moment faut bien voir que ce sont les actifs qui paient. Et un système où le nombre d’actifs par rapport aux inactifs baisse (car allongement des études et de l’espérance de vie), avec des retraités qui gagnent plus que les actifs.... Ca ne peut pas marcher.