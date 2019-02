Privée de chauffage et d’eau chaude en plein hiver !

@Spartacus

Surtout qu’elle vient toujours des mêmes castes qui ne créent rien

___________

Si vous êtes un entrepreneur alors vous devriez savoir comme moi que pour qu’il y ait des gagnants il est nécessaire qu’il y ait des perdants et que sans ces castes qui ne sont rien, vous ne seriez rien vous-même. Si vous voulez prendre la mesure de ce que vous ne devez qu’à vous-même, allez donc faire marcher votre boîte sur une île déserte, il vous sera loisible de distinguer pleinement ce que vous tenez réellement de votre travail, de ce qui vous vient de cette société majoritairement composée de gens qui n’investissent rien.

Nous ne sommes pas des lions voués à vivre chacun dans notre coin, mais des êtres sociaux qui tirent profit de la vie en groupe. Et dans une société, il est normal que les plus forts viennent en aide aux plus faibles au lieu de les pressurer sans morale pour d’affligeantes peccadilles. Et c’est aussi pour cela qu’il existe des lois qui protègent les faibles et auxquelles, que vous le vouliez ou non, vous êtes tenu de vous conformer. Et si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de vous en aller tel un lion vivre dans votre coin. Il ne reste plus beaucoup de terres sauvages, mais vous en trouverez quand même aisément.